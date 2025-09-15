Aumento UOCRA de septiembre 2025: cómo quedaron las nuevas escalas con el bono

Los trabajadores del sector de Construcción agrupados en Uocra recibirán la segunda parte del acuerdo alcanzado entre el gremio y las cámaras empresariales.

Los trabajadores del rubro de la construcción reciben en septiembre el segundo aumento salarial que acordaron la UOCRA y las cámaras empresariales del sector en la última reunión paritaria.

Es un acuerdo, que ya fue homologado con el Gobierno, basado en una recomposición del 2,2% a pagar en dos tramos. El primero, del 1,1% se aplicó en julio sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio; mientras que el otro 1,1 % se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio.

Este esquema se termina de cumplir en el noveno mes del año y es por eso que las partes ya estaban trabajando en un nuevo plan de ajuste salarial para lo que resta del año. Con este objetivo, establecieron la creación de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico.

Paritarias UOCRA: cómo quedaron los salarios en septiembre 2025

Zona A: incluye Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, entre otras provincias.

Oficial especializado: $ 5002 (+ suma de $ 40.000)

Oficial: $ 4279 (+ suma de $ 42.000)

Medio oficial: $ 3955 (+ suma de $ 46.000)

Ayudante: $ 3640 (+ suma de $48.000)

Sereno: $ 661.260 (+ suma de $ 40.000)

Zona B: incluye Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $ 5553 (+ suma de $ 44.400)

Oficial: $ 4753 (+ suma de $ 46.600)

Medio oficial: $ 4384 (+ suma de $ 51.000)

Ayudante: $ 4059 (+ suma de $53.200)

Sereno: $ 736.673 (+ suma de $ 44.400)

Zona C: Santa Cruz

Oficial especializado: $ 7689 (+ suma de $ 74.200)

Oficial: $ 7200 (+ suma de $ 77.900)

Medio oficial: $ 6948 (+ suma de $ 85.300)

Ayudante: $ 6746 (+ suma de $ 89.000)

Sereno: $ 1.105.483 (+ suma de $ 74.200)

Zona C "Austral": Tierra del Fuego

Oficial especializado: $ 10.005 (+ suma de $ 80.000)

Oficial: $ 8559 (+ suma de $ 84.000)

Medio oficial: $ 7909 (+ suma de $ 92.000)

Ayudante: $ 7280 (+ suma de $ 96.000)

Sereno: $ 1.322.520 (+ suma de $ 80.000)

El impacto de los salarios en el costo de la construcción

Además de la incidencia en la economía diaria de los, las subas salariales también impactan en el valor total de la construcción. De acuerdo a los datos que difundió el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires tuvo en julio un incremento del 1,6% mensual, con una variación acumulada del 10,9% en lo que va del año y del 31% interanual.

En este sentido, la mano de obra fue el principal motivo de alza, ya que el aumento del 1,7% fue en línea con las paritarias negociadas por la UOCRA. En el contexto, también influyeron las nuevas tarifas de los servicios como la electricidad, el gas y el agua, además de otros ajustes que recayeron en los materiales de obra.

¿Cuánto cobra un albañil en septiembre 2025?

Zona A

Oficial especializado: $ 5.050 por hora

$ 5.050 por hora Oficial: $ 4.325 por hora

$ 4.325 por hora Medio oficial: $ 3.995 por hora

$ 3.995 por hora Ayudante : $ 3.670 por hora

: $ 3.670 por hora Sereno: $ 666.325 por mes

Zona B

Oficial especializado: $ 5.603 por hora

$ 5.603 por hora Oficial: $ 4.793 por hora

$ 4.793 por hora Medio oficial: $ 4.420 por hora

$ 4.420 por hora Ayudante: $ 4.095 por hora

$ 4.095 por hora Sereno: $ 742.704 por mes

Zona C

Oficial especializado: $ 7.730 por hora

$ 7.730 por hora Oficial : $ 7.240 por hora

: $ 7.240 por hora Medio oficial : $ 6.989 por hora

: $ 6.989 por hora Ayudante : $ 6.787 por hora

: $ 6.787 por hora Sereno: $ 1.110.600 por mes

Zona C Austral