País La Mañana Albañiles Cuánto cobra un albañil por hora en septiembre 2025: el sueldo actualizado de la Uocra

Luego de alcanzar el último acuerdo paritario, quedaron definidos los salarios por hora de los albañiles en septiembre de 2025.







Cuánto cobra un albañil por hora en septiembre 2025: los nuevos sueldos de la Uocra Claudio Espinoza

A la espera de un nuevo acuerdo paritario que actualice los salarios de los albañiles de cara al último tramo de 2025, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) –gremio que nuclea a los trabajadores del sector- dio a conocer a través de su sitio web oficial los alcances del convenio firmado el último 11 de julio de 2025. Así, ¿cuánto cobra un albañil por hora en septiembre de 2025?

Cabe resaltar que la Uocra selló el acuerdo paritario mencionado más arriba junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Ese gremio logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025- y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025.

obreros construccion generica Los albañiles percibieron incrementos salariales en julio y agosto de 2025. Sueldos Uocra: cuánto cobra un albañil por hora en septiembre 2025 El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea. Así quedaron definidos los salarios: