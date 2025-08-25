Santa Cruz: declararon los detenidos de la UOCRA por la paliza que dejó a un hombre al borde de la muerte

Fueron arrestados el sábado, en Puerto Deseado . La víctima, que continúa en coma inducido, perdió un testículo y el bazo, y sufrió ocho fracturas.

Fabio Cattani, agredido por una patota de la UOCRA en Santa Cruz.

La Justicia de Santa Cruz les tomó declaración a los cuatro detenidos, vinculados a la UOCRA , por el ataque en patota a un empresario de la construcción de la ciudad de Puerto Deseado, que dejó a la víctima al borde de la muerte.

Este fin de semana se produjeron los arrestos, mientras el contratista golpeado, Fabio Dante Cattani, de 56 años de edad, continúa grave, en coma inducido, en el Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia.

Tres de los cuatro detenidos fueron identificados como Carlos Tapia, Oscar aranda (alias “Cachumba”) y Fabián Hernández, en tanto que del restante solo se conoció el nombre y la inicial del apellido, Osvaldo B., y el seudónimo “Neri”.

De acuerdo con lo que informaron fuentes judiciales, de los domicilios de los imputados se secuestraron prendas de vestir, una réplica de una pistola semiautomática, varias vainas servidas, un cuchillo de grandes dimensiones y los teléfonos celulares de los cuatro.

Santa Cruz: sin confesiones

Tres de los acusados declararon ante el juez Gabriel Contreras, de Caleta Olivia. El único que no lo hizo fue Hernández, hermano de Jesica Hernández, la jueza subrogante de Puerto Deseado a la que le correspondía tomar el caso, pero que se excusó por la relación de parentesco con uno de los principales sospechosos.

En la Justicia tenían la expectativa de que alguno de los cuatro se quebrara durante las indagatorias ante el juez Contreras, pero no hubo confesiones.

Fabio Cattani continúa en coma tras la agresión de una patota de la UOCRA en Santa Cruz.

El brutal ataque ocurrió el pasado 11 de agosto pero el expediente recién comenzó a moverse este viernes, después de fuertes cuando el juez Contreras tomó la causa, después de fuertes reclamos de familiares de Cattani contra la inacción judicial.

Fue Contreras quien ordenó una serie de allanamientos y concretó la detención de los cuatro acusados, en la madrugada del sábado.

Según trascendió, en el momento de la detención, Tapia habría dicho que estuvo presente en los incidentes, pero acusó a Hernández de ser el responsable de las graves lesiones de la víctima.

Ante el juez, Tapia no se habría mostrado colaborativo. Fuentes de la investigación admitieron en principio que podría no haber participado de la paliza a Cattani.

“Los otros dos que eligieron declarar ante el juez dijeron que estuvieron en el lugar, sin embargo, aclararon que no fueron parte del ataque”, agregaron las fuentes del caso.

Hernández, por su parte, optó por no declarar.

Hay un quinto sospechoso, Franco Moreyra, que por el momento no fue detenido, y de quien la Policía de Santa Cruz considera probable que haya tomado parte en la agresión, contra testimonios de particulres que no lo sindican como parte de los atacantes.

La salud de la víctima

Por la agresión, Cattani perdió un testículo y el bazo, sufrió ocho fracturas costales (seis en el lado izquierdo y dos en el derecho), presentó fallo respiratorio con un pulmón completamente inoperante y otro funcionando apenas al 50%, además de un politraumatismo torácico severo.

El cuadro se agravó con una insuficiencia cardíaca que requirió la administración de adrenalina como soporte vital, a lo que se suma una enfermedad hepática de base.