Santa Cruz: detuvieron a un hombre por intentar seducir y acosar en redes a una nena de 12 años

Amigas de la víctima armaron una cita falsa y lo filmaron. Así, la Policía lo identificó. Pasó en El Chaltén y es investigado en el Juzgado de El Calafate .

La Justicia de Santa Cruz abrió una causa contra un hombre de 20 años de edad, de la localidad de El Chaltén, presunto culpable de un caso de grooming contra una nena de 12 años a quien acosó y hostigó a través de redes sociales en Internet.

La situación fue denunciada y hecha pública por la madre de la menor, quien se presentó ante la Policía de El Chaltén. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de El Calafate, que ya dispuso las primeras medidas de investigación.

Según la denuncia, la niña comenzó a recibir mensajes, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, de un joven de que recientemente había llegado a la localidad.

La madre de la víctima detalló que las propuestas del acusado hacia la menor incluían invitaciones a encontrarse en lugares apartados.

Santa Cruz: así cayó en la trampa

Según contó la mujer, en un primer momento su hija intentó manejar la situación por sus propios medios, bloqueando al acosador y compartiendo lo que ocurría con su círculo de amigas de confianza.

A partir de esto, un grupo de amigas de más edad decidió intervenir para desenmascarar al acosador.

Con ese objetivo, el sábado último organizaron un supuesto encuentro para que el responsable del grooming se presentara en un lugar público de la localidad.

De este modo lograron grabar un video que captó al acusado en el momento en que, ya advertido de que se trataba de una trampa, intentaba escapar de la escena.

Ese material audiovisual, junto con capturas de pantalla de los mensajes recibidos, fue entregado a la Policía de El Chaltén como parte de las pruebas para avanzar con la denuncia.

Inmediatamente, se activó un operativo para localizar al sujeto, y poco después el joven fue detenido y trasladado a la comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.

La filmación podría ser una prueba clave ya que, según contó la denunciante, el sospechoso logró borrar mensajes y perfiles que utilizaba en las redes, antes de que la Policía llegara a arrestarlo.

Preocupación porque quedó libre

Si bien el acusado fue liberado, el Juzgado de El Calafate donde quedó radicada la causa, dispuso la fijación de domicilio mientras dura la investigación.

Se trata ahora de recopilar más testimonios y evidencias para determinar la gravedad del caso y la correspondiente imputación en el marco de la ley.

La liberación del presunto acosador, aunque formalmente guarda correspondencia con su situación procesal y el hecho del que se lo acusa, despertó la indignación de la madre de la menor, que manifestó su temor por la seguridad de su hija y de otras niñas de la zona.

“Seguimos teniendo a este pedófilo libre entre nosotros y nuestras hijas con miedo. Como mamá, les pido el apoyo de todos, escraches sociales para que la justicia actúe y responda como tiene que ser”, reclamó en sus redes sociales.

A partir de la difusión de este caso, además, se conocieron los de otras adolescentes de la localidad que también recibieron mensajes similares que, en algunos casos, contenían frases intimidantes y amenazantes.