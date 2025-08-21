Santa Cruz: qué medida tomó la Iglesia con el cura que es candidato a diputado por el peronismo

El Obispado de Río Gallegos fijó posición respecto a la postulación de Juan Carlos Molina, quien estuvo en la función pública en la segunda presidencia de Cristina.

El sacerdote y candidato peronista por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, con la expresidenta Cristina Kirchner.

El Obispado de Río Gallegos publicó este jueves una declaración oficial para expresar la posición de la Iglesia ante la candidatura del presbítero Juan Carlos Molina a diputado nacional por Santa Cruz en las próximas elecciones legislativas de octubre , como cabeza de la lista de unidad que consensuó el peronismo de la provincia.

A través de un documento firmado por Monseñor Ignacio Damián Medina, la Iglesia tomó distancia de la actividad política del sacerdote y enfatizó que se trata de una determinación individual del cura, que en ningún sentido manifiesta una posición institucional de la diócesis de la capital santcruceña.

Además, aclaró que se ha acordado una medida interna respecto a las funciones de Molina durante la campaña electoral y su posible mandato como legislador nacional, que se extendería por cuatro años a partir de diciembre de este 2025, si como se presume, consigue una de las bancas de la Cámara Baja que se ponen en juego en la provincia.

"El Obispado de Río Gallegos informa a toda la feligresía que la candidatura a diputado nacional del Pbro. Juan Carlos Molina responde exclusivamente a una decisión personal", expresó el comunicado oficial difundido este jueves.

El texto fue categórico al subrayar que la postulación política del cura "en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos".

En ese sentido, advirtieron que las opiniones que pueda expresart Molina son independientes de su rol institucional en la Iglesia.

"Ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis", precisaron desde el Obispado.

“Suspensión temporal” de sus funciones religiosas

En cuanto a la medida adoptada en relación a la tarea del ahora candidato como sacerdote, la autoridad eclesiástica aclaró que se dispone una suspensión temporal de sus funciones religiosas.

El comunicado especifica que "el mencionado sacerdote no ejercerá el ministerio presbiteral de manera pública o privada, durante el período de campaña y/o futuro ejercicio del mandato legislativo".

Para Juan Carlos Molina, la Corte Suprema legalizó el consumo de marihuana. El cura Juan Carlos Molina, en sus tiempos de titular del SEDRONAR.

Esta declaración surge tras confirmarse que Juan Carlos Molina, de 58 años, liderará la nómina del peronismo en la provincia patagónica como primer candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Santacruceña en los comicios de octubre.

El presbítero no es ajeno a la función pública, ya que previamente se desempeñó como director de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, durante el período 2013-2015.

Por otro lado, con larga trayectoria en trabajo social, en 2003, cuando Néstor Kirchner cursaba sus últimos meses como gobernador, Molina impulsó la Fundación Valdocco, que abrió hogares y centros de apoyo en distintas localidades del país y en Haití, destinados a niños, adolescentes y comunidades de bajos recursos.

Batalla con el gobernador y defensa de Francisco

En el último tiempo, Molina fue un fuerte opositor del actual gobernador Claudio Vidal, que en diciembre de 2023 asumió poniendo fin a años de dominio kircchnerista en Santa Cruz.

Su confrontación con el actual llegó al punto más tórrido el año pasado, cuando el ejecutivo provincial investigó a la Fundación Valdocco por presuntas irregularidades que no llegaron a comprobarse.

Juan Carlos Molina, candidato del peronismo en Santa Cruz, con el Papa Francisco Juan Carlos Molina, candidato del peronismo en Santa Cruz, con el Papa Francisco.

El caso derivó en un respaldo personal del Papa Francisco a Molina, a través de una carta escrita y firmada de puño y letra por el pontífice.

“‘Es indigesto el chancho con agujas’, es lo primero que pensé al leer tu carta con las chanchadas que te hicieron... y con la afición de querer ‘poner orden’ en lo que ya está ordenado. Te acompaño y rezo por vos. No pierdas la paz (aunque te cueste)”, le escribió el papa argentino.

“En tu corazón rumiá aquello: ‘Bienaventurados cuando los persiguen por causa de la justicia’. Y por favor, no pierdas el sentido del humor. Por favor no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco”, finalizaba aquel texto enviado desde el Vaticano.

“En Santa Cruz me conocen”

“No fue el dedo de Cristina, creo que fue el dedo de Francisco. En Santa Cruz me conocen por mi trabajo, por abrir escuelas, por ir al frente, por defender a los más humildes. Creo que mis virtudes son esas, y que no soy resistido y soy querido por mucha gente de la provincia”, dijo sobre su postulación luego que fue oficializada.

Debido a la candidatura a diputado, Molina no sólo tomará una pausa en su función como cura. El domingo 17 de agosto se despidió de la audiencia del programa Rompiendo moldes, que conducía desde hacía años por Radio 10. Horas después, se confirmó su postulación.

“Me saca de mi comodidad pero responde a lo que yo siempre digo, no hay que sacarle el culo a la jeringa”, dijo sobre su nuevo rol.

“Mi agenda en Diputados seguramente gire en torno a lo que pase en Santa Cruz, la salud mental, las problemáticas de la niñez, la baja de la edad de imputabilidad, la educación, las drogas, la falta de laburo, la pobreza", adelantó.