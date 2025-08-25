Destruyó un auto y afectó viviendas: incendio en Fernández Oro causa pánico

Hay dos hombres sospechados de haber iniciado el fuego. Realizan pericias para confirmar la hipótesis. No es la primera vez que sucede en ese sector.

Momentos de pánico y máxima tensión se vivieron este domingo en Fernández Oro por el incendio de pastizales secos que se desató en la zona de La Criollita , ubicada entre la Ruta Nacional 22 y la Provincial 65.

No hubo que lamentar heridos por quemaduras , aunque varias personas debieron ser asistidas por inhalación de humo. Pero además varias viviendas resultaron afectadas , cuadros de chacras y un auto quedó totalmente destruido por el siniestro.

La imagen tras el lamentable acontecimiento deja la sensación de tierra arrasada . Hay muchas familias damnificadas , con pérdidas materiales i mportantes. Se sienten vulnerables porque no es la primera vez que pasa y quieren que se tomen medidas para que no vuelva a suceder.

Fuego y viento, el combo feroz

El fuego se originó poco después de las 15 en proximidades del Puente 83, cerca de la compuerta donde se desvía otro canal hacia el este. En minutos se propagó velozmente hacia las urbanizaciones que crecen en el sector, como los barrios Los Sauces y La Cigarra, debido a las fuertes ráfagas de viento que se registró a esa hora en toda la región. Un asentamiento también habría sufrido las consecuencias, según trascendió.

Los testimonios indican que las llamas alcanzaron en algunos puntos los cinco metros de altura, sobre todo cuando alcanzaban hileras de álamos, y avanzaban dramáticamente hacia las construcciones en medio de espeso humo que impedía respirar y ver correctamente. Los residentes veían que se les venía el infierno encima de sus propiedades y nada podían hacer. Fue todo desconcierto y desesperación.

Integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad concurrieron con varias dotaciones para trabajar en la extinción. Pero raíz de la magnitud que había adquirido el incidente, recibieron la colaboración de colegas de Allen y Cipolletti, que no solo aportaron personal, sino también camiones cisterna que les proveyó agua.

Vecinos cuentan que cumplieron una gran labor.

Pericias y sospechosos

El Jefe del cuerpo local, Diego Colantuono, informó que 20 efectivos en total se sumaron al arduo combate, que dieron por finalizado pasadas las 20.

Si bien está controlado, aún había pequeños focos encendidos, por lo que durante la mañana de este lunes seguían abocados en el lugar.

Asimismo, se realizaban peritajes para determinar como se originó el fuego. Sucede que hay dos hombres que fueron visto en las inmediaciones moverse de manera sospechosa cuando se produjo el foco. Estarían individualizados y hasta contarían con una foto de ellos.

El sitio del inicio y el viento que soplaba hacia el este fueron puntos claves para su propagación. La maleza seca de chacras y terrenos particulares y plantaciones abandonadas hicieron lo demás.

Pero además vecinos afirman que no es la primera vez que sucede. Cuentan de varios acontecimientos similares, aunque ninguna de la magnitud del que se registró el domingo.

Entre los daños, aún no habían sido cuantificados. Videos que circulan por las redes sociales muestran que el fuego llegó a varias viviendas, aunque ninguna habría sido afectada en su totalidad.

Un auto también fue alcanzado y quedó consumido por completo. Cuentan que explotó. Su dueña sufrió una crisis nerviosa y debió ser asistida por personal médico que se sumó al operativo, en el que también participaron efectivos de la policía.

En tanto que también acudieron operarios de Edersa, dado que el fuego también dañó cables y otras instalaciones, por lo que el servicio había quedado interrumpido.