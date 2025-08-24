Se descontroló un incendio de pastizales y las llamas avanzaron hacia las casas

Bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego, mientras una densa columna de humo se extiende por la ciudad. El fuerte viento complica las tareas.

Un fuerte incendio de pastizales se registra esta tarde en la zona de La Criollita, en Fernández Oro, donde las llamas avanzaron con gran intensidad y ya se acercaron peligrosamente a las viviendas cercanas.

Las imágenes captadas desde distintos puntos muestran una situación alarmante. El fuego se propaga rápidamente y los equipos de emergencia trabajaron arduamente para contenerlo.

Dotaciones de bomberos se desplegaron en el lugar, aunque la magnitud del siniestro dificultó las tareas de control. La columna de humo se hizo visible a varios kilómetros y genera preocupación entre los vecinos.

Las autoridades solicitaron a la población máxima precaución, circular con cuidado por las inmediaciones y evitar acercarse al sector afectado. La gran cantidad de humo complicó la visibilidad en la zona y puede ocasionar problemas respiratorios.

incendio la criollita fernandez oro

El viento complicó las cosas, varios barrios afectados

Pasadas las 20, el personal de bomberos pudo finalizar con las tareas que se expandieron en diferentes barrios de la zona: Los Sauces, Criollita, Cigarras y algunos de los espacios privados. Una basta extensión de terreno fue la afectada.

Según datos aportados desde Bomberos de la localidad, el fuego se habría iniciado alrededor de las 16 en una calle entre La Criollita y la compuerta del Puente 83.

Del operativo, que llevó unas cuatro horas, participaron más de 20 bomberos y también dotaciones de Allen y Cipolletti. También fue muy importante la colaboración de los vecinos. "Fue una locura" aseguró el Jefe de bomberos de Fernández Oro, Diego Colantuono.