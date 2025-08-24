Silencio total en el entorno de L-Gante: su casa quedó destruida y nadie sabe qué pasó

La casa de L- Gante, ubicada en un barrio privado de Canning (zona de Ezeiza), quedó prácticamente en ruinas por un gran incendio.

La incertidumbre rodea por completo a L-Gante y su entorno más cercano. Lo único que se sabe con certeza es que su casa ubicada en un barrio privado de Canning, en la zona de Ezeiza, quedó prácticamente en ruinas. Lo demás son hipótesis, preguntas sin respuesta y versiones que circulan con fuerza:

¿se trató de un accidente doméstico? ¿Hubo intencionalidad? ¿Fue un atentado o, incluso, algo vinculado a supuestas prácticas de brujería? La información se conoció en las últimas horas a través de Infama (América TV), donde la periodista Marcela Tauro lanzó la primicia: “Ocurrió un episodio raro en la casa de L-Gante”, introdujo con suspenso antes de cederle la palabra a Laura Ubfal, quien aportó detalles de lo que hasta ahora se sabe.

“La verdad que estamos sorprendidísimos. En estos momentos no se sabe dónde está L-Gante, no se sabe si está en un hotel, en la casa de General Rodríguez. Ayer (por el sábado), hizo un recital en Gualeguaychú...”, relató Ubfal, mientras la confusión crecía en el estudio.

LGante

L-Gante habría perdido todo

La periodista agregó que el propio cantante había dejado un mensaje en redes sociales que aumentó la intriga: “Ayer a las seis de la tarde, él escribió en sus redes que había perdido todo, habló de fuego y nadie entendía nada... porque a los cinco minutos lo bajó”. Según relató, esa publicación fue el puntapié inicial para que se desatara la ola de especulaciones.

Poniendo en contexto lo ocurrido, Ubfal explicó: “El viernes a la noche, L-Gante fue a ver a su mamá, Claudita, porque estaba actuando en el teatro de General Rodríguez. Después, ya en la madrugada del sábado, vuelve a la casa de Canning y, bueno, el título es... ¡Elegante perdió todo!”. Su frase, casi como un titular de catástrofe, encendió las alarmas.

LGante L-Gante

El intercambio en el programa fue tan desconcertante como impactante:

Tauro: —“¡¿Pero le prendieron fuego a la casa?!”

Ubfal: —“¡Estaba todo destruido!”

Tauro: —“¡¿Pero qué, le pusieron una bomba?!”

Ubfal: —“¡Bomba o brujería! Nadie entiende nada... Había mucho humo, todo negro”.

Tauro: —“Incendio hubo, pero nadie llamó a los bomberos...”

Ubfal: —“Están los dos pisos destruidos, nadie entiende qué pasa...”

La conversación rápidamente derivó en recuerdos de otras situaciones extrañas vinculadas al músico. Tauro mencionó aquel video en el que el propio L-Gante hablaba de espíritus que veía en su casa tras regresar de Punta del Este, a lo que Ubfal respondió: “Yo creo que sí, no se sabe nada por ahora. La primera palabra sobre este tema la estamos diciendo acá, por algo me dijeron: ‘Laura, esto está hermético. ¡Hay fotos que nadie quiere mostrar! ¡Hay videos que nadie quiere mostrar! ¡No se sabe dónde está L-Gante! ¡Y la casa está des-tru-ida!’”.

Laura Ubfal sobre la casa del cantante: “los dos pisos destruidos”

La magnitud del daño fue destacada más de una vez: “Los dos pisos destruidos. Ojo, no hay que confundirse con la casa de General Rodríguez, ¿eh? Estamos hablando de la de Canning, zona de Ezeiza, en la zona sur”, aclaró Ubfal para despejar dudas.

La gravedad de la situación llevó a Tauro a lanzar con dramatismo: “¡Atentado en la casa de L-Gante! ¿O será una venganza? ¿Estaba amenazado?”. Pero, según Ubfal, no hay información certera: “No sé, nadie quiere hablar... Chicos, ¡es una locura esto! Lo que me dicen es: es como si hubiera estallado una bomba dentro de la casa”.

L Gante.jpg L-Gante, Tamara Báez y su hija Jamaica

Finalmente, Tauro cerró momentáneamente el tema mirando directamente a cámara: “Nos preocupa el silencio del entorno de L-Gante”.

Volvió la Paz entre L- Gante y Tamara Báez

Mientras tanto, el episodio se da en un contexto ya complejo para el cantante, que venía de atravesar semanas agitadas por su conflicto judicial con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. La influencer había reclamado públicamente que el dinero que él aportaba como cuota alimentaria no alcanzaba para cubrir las necesidades de la niña. Sin embargo, según reveló Yanina Latorre en Socios del Espectáculo (América TV), en los últimos días lograron llegar a un acuerdo: “L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos...”.

Así, mientras parece encaminarse su situación personal y legal con la madre de su hija, su vida vuelve a quedar en el centro de la escena por un hecho tan impactante como enigmático: la destrucción total de su casa en Canning, rodeada de sospechas, teorías y un profundo silencio por parte de su círculo íntimo.