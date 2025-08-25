Mató a su yerno de tres disparos y está prófugo hace cuatro meses: ofrecen millonaria recompensa

Los balazos impactaron en el cuello y fueron letales. Tras el brutal ataque, el hombre desapareció. Qué se sabe hasta el momento.

Hace cuatro meses, un crimen conmocionó a todos. Desde aquel entonces, la policía busca a Ricardo Julio Maidana, un hombre de 35 años acusado de matar a su yerno , José Luis Colla Davalos, de tres tiros por la espalda.

Por el caso ocurrido el pasado 25 de abril, el Ministerio de Seguridad bonaerense lanzó una recompensa de entre $2.500.000 y $5.000.000 para quienes aporten información fehaciente que permita dar con su paradero, ya que pese contra él un pedido de captura.

"Las personas que quieran aportar la información requerida deberán presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 descentralizada de Florencio Varela del Departamento Judicial Quilmes", destacaron desde el Ministerio.

El crimen que llevó a la muerte del joven de 21 años

El brutal crimen ocurrió en la ciudad bonaerense de Florencio Varela. La víctima tenía 21 años y fue asesinado el 25 de abril pasado en su casa de Ingeniero Allan. Allí vivía con su expareja Milagros Maidana.

Aquella noche el joven había ido a retirar pertenencias de la casa donde vivía con su expareja. Minutos después, los vecinos escucharon disparos y dieron aviso al 911. Según declaró la madre de la joven, Alejandra Coronel, hubo una discusión y la chica llamó a su padre.

Maidana llegó al lugar y sin mediar palabra, le disparó a Colla por la espalda. Los balazos impactaron en el cuello y fueron letales. Tras el ataque, escapó en su Volkswagen Vento gris y desde entonces no volvió a ser visto.

El joven baleado fue trasladado por vecinos al Hospital Mi Pueblo, pero murió horas después, recordó TN.

Tras el brutal asesinato, la familia del joven comenzó a realizar marchas para pedir justicia. Su hermana Yanina aseguró que hubo allanamientos en domicilios vinculados al acusado, pero "sigue prófugo y no hay nadie detenido".

"Quiero que la cara del asesino siga viralizándose. Hay una recompensa millonaria y pido que lo encuentren para que pague por lo que hizo".

José Luis y su expareja Milagros se conocieron en el trabajo en el Parque Industrial de Quilmes. Tenían un "noviazgo conflictivo", aseguró la familia del joven, que duró al menos dos años. Por ese motivo, él terminó la relación.

En la vivienda donde ocurrió el crimen, se encontraba presente la madre de la joven Milagros. La mujer declaró ante la Justicia y dijo que Colla Davalos había querido agredir a su expareja y tuvieron una discusión. Por eso, la chica había llamado a su papá.

La causa quedó en manos del fiscal Hernán Daniel Bustos Rivas, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 5 de Florencio Varela, quien abrió un expediente para investigar el homicidio. También dispuso la detención del acusado, pero se había fugado cuando fueron a buscarlo.

Bustos Rivas se jubiló el mes pasado y la fiscalía quedó acéfala hasta tanto se designe un fiscal subrogante. La hermana de la víctima, Yanina, aseguró que la investigación avanza a paso firme, pero el acusado sigue sin aparecer.