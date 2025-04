Crimen de dos adolescentes en Florencio Varela: el abogado dijo que se trata de un "crimen de odio"

"El robo pasa a un plano secundario. Fue un doble asesinato muy violento, que pudo tener un tinte de odio, de ensañamiento por cómo estaban las víctimas, principalmente Paloma, que recibió más agresiones. No sé cuál fue el motivo principal, porque el móvil lo vamos a saber después de que tengamos detenidos a los autores. Pero hubo mucha saña y violencia", indicó Osorio.

El letrado agregó en declaraciones al programa "Tiempo de policiales" por ATP Radio que no descarta que el odio del homicidio se haya dado por el hecho de ser "lindos".

En relación a los sospechosos, el letrado confirmó que "participó más de una persona y se habla de al menos dos", aunque no descartó que pueda haber más involucrados en el doble crimen ocurrido el 1 de febrero pasado.

"De acá a los próximos dos meses puede haber novedades. No puedo avizorar un plazo, pero eventualmente creo que en ese tiempo podríamos ya estar con la detención de los autores. Mínimo son dos, pero también puede haber más", estimó.

Doble crimen de Paloma y Josue.jpg

Crimen de dos adolescentes en Florencio Varela: cómo sigue la investigación

En relación al avance de la causa, explicó: "En la primera etapa de la investigación hubo falencias que se corrigieron ahora. Con el nuevo fiscal (Darío Provisionato) se está trabajando muy bien. Hay testimonios que apuntan contra algunas personas y nosotros tenemos que plasmarlo con elementos sólidos. Estamos esperando los resultados de las pericias químicas de muestras de sangre y de ADN".

"Lo más importante es reunir todas las pruebas que tengamos al alcance para poder realizar después una imputación a los principales sospechosos. Y eso es lo que se está haciendo. La causa está encaminada, estamos trabajando arduamente con la Fiscalía, recopilando las pruebas testimoniales, la documentación informativa, el relevamiento de cámaras de seguridad", precisó.

Y añadió: "Si bien transcurrieron meses desde el hecho, se trabaja paso a paso. La Fiscalía quiere tener todos los elementos de prueba para detener a alguien o a algunos".

El abogado calificó el caso como "complejo"

Osorio calificó el doble crimen como algo "complejo en razón de las circunstancias en el que sucedió, porque ocurrió en un descampado, un lugar abandonado, de escasas cámaras de seguridad en la zona, lejos de la visibilidad de los vecinos".

"Estamos trabajando en una línea investigativa en la que tenemos individualizados a sospechosos que estuvieron en el lugar de los hechos ese día y en el horario en el que se tiene que los dos adolescentes fueron asesinados. Están bajo el radar de la investigación y están siendo controlados. A uno se lo detectó, pero el todavía el fiscal cree que no es prudente ordenar la detención", evaluó Osorio.

jovenes asesinados florencio varela lugar

Por otra parte, aseguró que en las imágenes de los cuerpos de ambos chicos no se percibe sobre el buzo de uno de ellos una huella parcial de zapatillas.

"Yo tengo la responsabilidad de decir que según las imágenes que tengo de la causa no advierto ninguna huella de zapatillas ni en la ropa ni en el cuerpo de los chicos. No sé de dónde sacaron esa imagen, pero en la causa no está", precisó.

El abogado explicó que ya tienen "comprobado el modo, el lugar y el tiempo del doble crimen y ahora se necesita el elemento de prueba que conecte con los autores del hecho".

"Tal vez lo del móvil del crimen lo dejamos para el último, porque si partimos por investigar cuál es el móvil, nos dispersamos en un montón de hipótesis. Hay que darle la prioridad a una línea de investigación y trabajar sobre ella hasta que se descarte o se corrobore. Y si no da resultado, seguimos con otra línea de investigación", sostuvo.

Asimismo, Osorio detalló: "Tenemos que abocarnos a sumar los elementos de prueba que nos conecte con los presuntos autores y después investigar el porqué lo hicieron".

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, hallados asesinados en Florencio Varela.jpg

El abogado descartó el narcomenudeo como motivo

Además, descartó como móvil principal el tema del narcomenudeo, en el que se sospechaba que los adolescentes de 16 y 14 años pudieron ver algo que no tenían que ver.

"En un primer momento, sí surgió lo del narcomenudeo, pero después se pidieron informes y relevamientos de vecinos de la zona para ver si en el lugar había actividades vinculadas con el narcomenudeo. Los vecinos dijeron que es un lugar en el que había gente que consumía drogas, pero nadie dijo de venta ni tampoco lo comprobó la gente de Investigaciones de la Policía Federal. La droga la consumían allí, pero la traían de otro lugar", concluyó.

Paloma y Josué desaparecieron el 27 de febrero a la tarde, cuando presuntamente iban al gimnasio, pero nunca llegaron, ya que 48 horas después encontraron sus cuerpos en un descampado.

El informe forense reveló que Paloma falleció a causa de una "lesión cerebral" provocada por una "fractura de cráneo" y un "traumatismo encefalocraneal grave".

Por su parte, Josué murió como consecuencia de una "hemorragia cerebral", también con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave"