La sorpresiva reacción de Emilia Attias al enterarse del nuevo amor del Turco Naim

La actriz se refirió al presente amoroso de su ex pareja y padre de su hija Gina. ¿Bancó la nueva relación del actor?

La historia de amor entre Emilia Attias y el Turco Naim llegó a su fin hace poco más de un año. Después de estar en pareja durante 20 años y con una hija en común, Gina, tanto Emilia como Naim apostaron rápidamente a un nuevo amor.

La actriz está en pareja actualmente con el economista Guillermo Freire y aunque no apostaron a la convivencia, mantienen un romance apasionado. En tanto que, el actor habría apostado a una relación con la cineasta Tamae Garataguy.

Consultada por la prensa sobre el vínculo de su ex pareja con la cineasta, Emilia desconoció la información y se mostró feliz por el presente de quien es el padre de su hija. “No sabía eso. Ojalá. Ojalá que sea una persona muy feliz, siempre lo voy a apoyar con todo” , dijo la modelo sobre los buenos deseos para su ex.

Al mismo tiempo, respondió a la pregunta sobre el vínculo de Naim con su hija y aseguró que “él es excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”.

En cuanto a cómo están hoy manteniendo el vínculo después de la tormentosa separación, Emilia concluyó que “tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista” dejando en claro que la tormenta ya pasó y que el vínculo, pese a estar separados, está mucho mejor.

Emilia.jpg El Turco Naim, Emilia Attias y su hija

El nuevo novio economista de Emilia Attias

Tras dos décadas de relación con El Turco Naim, con quien tuvo a su hija Gina, Emilia Attias decidió dar un giro en su vida personal y, recientemente, comenzó a salir con Guillermo Freire, un economista con una destacada trayectoria profesional y un perfil reservado. La noticia, que inicialmente circuló como un rumor en redes sociales, fue confirmada por la propia actriz durante su participación en el programa Nuevas tardes con Denise (TV Pública), donde declaró: “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”.

Guillermo Freire es licenciado en Economía Empresarial, graduado de la Universidad Torcuato Di Tella, y cuenta con una sólida carrera en importantes empresas internacionales. Ha ocupado puestos gerenciales en Arcor y Johnson & Johnson, y actualmente forma parte de YPO, una red global de líderes empresariales, además de estar vinculado a Stealth Startup, una empresa tecnológica.

En 2021, Freire estuvo involucrado en el lanzamiento de Trocafone, una plataforma para la compra y venta de celulares usados, con base en Brasil y apoyada por figuras como su hermano, Andy Freire, y otros empresarios destacados. Su perfil profesional en LinkedIn lo describe como un hombre multifacético, con dominio de varios idiomas, entre ellos inglés, italiano y portugués, además de aptitudes en liderazgo, análisis competitivo y marketing estratégico.