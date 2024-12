Yanina Latorre disparó contra la China Suárez luego de la polémica entrevista de Wanda Nara

YANINA LATORRE REVENTO A #ChinaSuarez, LA MUJER MAS CUESTIONADA DEL PAIS:



"ME PIDE UNA FORTUNA QUE NO SE LA VOY A PAGAR..



SI TE GARCHAS A TODOS LOS TIPOS CASADOS QUE CAMINAN, NO ME HAGAS JUICIO BANCATELA"pic.twitter.com/1bC4lbw499