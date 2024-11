Bombazo: revelan que la China Suárez durmió con Icardi después de pelearse con Wanda Nara

Un chat que el conductor mostró en su programa indicó que Wanda comenzó a grabar a la China cuando esta se acercó a saludar a L-Gante. Esto desató una tensa interacción entre ambas: “La China le dijo: ‘¿Por qué me grabás? Sos una mujer grande, estás de novia’, y ahí se enojó Wanda”, relató.

Luego, vino la respuesta de Wanda: "No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila, te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Pasó mucho tiempo, y podés hacer lo que quieras. Buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián (L-Gante), lo que te hizo Pampita no es nada al lado de lo que te voy a hacer yo".

Qué hizo Icardi con la China post pelea con Wanda Nara

En Intrusos, El panelista Guido Záffora contó: “La China tenía un plan con el elenco de En el Barro, que incluía entradas reservadas para ver Sex, pero a último momento canceló y se fue para Gardnier. Me confirman que Mauro y la China siguen viéndose y escribiendo”. De ahí se cruzaron al boliche y compartieron una mesa en el VIP.

Hasta que entrada la madrugada algo sucedió. Al menos eso aseguró Záffora: “Se habrían ido al mismo hotel de Callao y Libertador donde la China estuvo con Rusherking. Habrían pasado la noche juntos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PedroZzip/status/1862563025179267512&partner=&hide_thread=false La China Suarez y Mauro Icardi anoche se fueron juntos de Tequila en el auto de Icardi y pasaron la noche en el Hotel Intersur de Recoleta (mismo hotel al que llevaba a coger a Rusherking)



(Plus: él le pagó la mesa y la cuenta de Gardiner a ella)#Intrusos pic.twitter.com/2IX2a6bGfA — Pedro (@PedroZzip) November 29, 2024

Luego, sumaron: “En este hotel del barrio de la Recoleta, la China Suárez habría traido a Mauro Icardi. Ya la habían visto a la China con Rusherking (en el hotel) y no solo una vez, sino más de una vez”.

Además, agregó: “Es un hotel de 4 estrellas. Me dicen que se siente cómoda (China Suárez), por los servicios que brinda, como por ejemplo: el spa. Suele tomar el servicio de spa y algunos masajes también”.