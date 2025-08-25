El clima en Neuquén

icon
19° Temp
30% Hum
País
La Mañana Dólar oficial

Sube $35 el dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes

El dólar oficial inicia la semana con un aumento respecto del cierre del viernes anterior.

Sube $35 el dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes

El comienzo de semana está marcado por un aumento significativo de la cotización del dólar oficial en Argentina.

El dólar salta 2,6% este lunes y en el Banco Nación ya se vende a $1.370, trepando $35, arrastrando a las cotizaciones paralelas, mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el Gobierno nacional

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $32 a $1.353. A su vez, el dólar minorista escala a $1.349,94 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

Por su parte, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso