País La Mañana Dólar oficial Sube $35 el dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes

El dólar oficial inicia la semana con un aumento respecto del cierre del viernes anterior.







El comienzo de semana está marcado por un aumento significativo de la cotización del dólar oficial en Argentina.

El dólar salta 2,6% este lunes y en el Banco Nación ya se vende a $1.370, trepando $35, arrastrando a las cotizaciones paralelas, mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el Gobierno nacional

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $32 a $1.353. A su vez, el dólar minorista escala a $1.349,94 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA).