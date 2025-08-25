Otra paliza de la policía de Santa Cruz: esquivó un control y lo dejaron al borde de perder un ojo

Un conocido músico de Pico Truncado contó en un video lo que le pasó. Una semana antes, un caso similar en Río Gallegos generó un escándalo.

En el hospital de Santa Cruz donde lo atendieron, a Ariel Carrizo le dijeron que es muy posible que pierda la visión del ojo izquierdo.

Ariel Carrizo , un conocido músico de Santa Cruz , denunció públicamente a través de sus redes sociales haber sido víctima de una brutal golpiza policial que podría costarle la pérdida definitiva de su ojo izquierdo. El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo, cuando el artista intentó evadir un control de alcoholemia en el acceso a la localidad de Pico Truncado , donde vive y a la que retornaba luego de dar un show.

En un video en el que se lo ve con los ojos totalmente morados y uno hinchado como un globo, el artista reconoció haber consumido alcohol antes de conducir y que estuvo mal al dar la vuelta, pero explicó que al ver el control sintió miedo y además, puso énfasis en que la violencia ejercida por los efectivos fue desmedida y no se justifica.

El episodio se da a conocer apenas una semana después de que en las redes se viralizara otro caso de violencia institucional de la fuerza provincial, en Río Gallegos, cuando agentes molieron a palos a un joven. Las imágenes generaron un fuerte repudio social y hasta un comunicado oficial para dar explicaciones. .

“Sentí un golpe en la nuca y me desperté así”

En el video de algo más de seis minutos que compartió en Facebook, Carrizo relató con detalle lo sucedido durante esa madrugada. El artista explicó que regresaba desde Las Heras cuando se encontró con el operativo policial en la entrada de Pico Truncado.

"Había consumido alcohol y sabía que me podía dar positivo, entonces me dio mucho miedo y decidí pegar la vuelta para evitar el control. Sé que está mal, lo entiendo", reconoció el músico en su testimonio.

Santa Cruz, la policía lo molió a palos y podría perder un ojo

Sin embargo, lo que siguió superó cualquier procedimiento de rutina. "Yo no me acuerdo mucho de lo que pasó. Sí que en un momento me bajaron del vehículo y sentí un solo golpe en la nuca y no recuerdo más nada", relató Carrizo bastante afligido. Lo que siguió después, lo tiene borrado. Después de eso, “de repente me despierto y estoy de esta manera”, afirmó.

Podría perder la visión de un ojo

El estado del músico tras la agresión es complicado. Según su testimonio, que grabó -según dijo- camino a Caleta Olivia para hacerse ver por un oftalmólogo- no fue hasta llegar al hospital que tomó real dimensión de las lesiones que había sufrido por la golpiza.

"Cuando llegué al hospital me empecé a encontrar con muchas miradas y me di cuenta de que estaba de esta manera. Creo que, según lo que me dijeron en el hospital de Truncado, perdí este ojo", expresó con angustia.

"En el hospital me dijeron que prácticamente este ojo lo perdí. Tengo mucho miedo de perder mi ojo", sintetizó durante su viaje, al borde de las lágrimas.

La ayuda de agentes de tránsito

En su relato, el músico fue específico al señalar responsabilidades. Aclaró que los agentes de Tránsito no participaron de la agresión y que fueron correctos en su trato.

"No fueron los oficiales de Tránsito, porque estuve con ellos. Tránsito se portó de muy buena manera, me hablaron muy bien, pudimos solucionar todo", explicó. La violencia habría sido ejercida por efectivos policiales que intervinieron posteriormente en el procedimiento.

"La misma policía me está diciendo que denuncie, que haga la denuncia y denuncie a la policía que me hizo esto", reveló.

Durante todo su testimonio, Carrizo mantuvo un equilibrio entre el reconocimiento de su falta y la condena a la desproporcionada respuesta policial.

Agresión policías Santa Cruz

"Pido disculpas por mi mal accionar, sé que está mal conducir y consumir alcohol. Es algo que le puede pasar a cualquiera, pero lo que me hicieron a mí no es algo que le puede pasar a cualquiera", manifestó.

El artista insistió en que existen procedimientos establecidos para estas situaciones: "Se retira el vehículo, se hace la multa correspondiente, se secuestra el vehículo y se termina el problema. Pero este problema que tengo hoy, donde perdí un ojo, creo que no es la manera de accionar".

Un pedido al policía que le pegó

Carrizo apeló públicamente a la solidaridad de la comunidad para que lo ayuden a encontrar a los responsables de la agresión.

"Necesito que las personas responsables que me hicieron esto aparezcan y que se hagan cargo. Y que den la cara y reconozcan, así como yo reconozco que está mal lo que hice", solicitó.

El músico confirmó que formalizará la denuncia, tal como le indicaron. "La chica que me atendió lo último que me dijo que el lunes a las 9 de la mañana es que vaya a hacer la denuncia", detalló.

El músico cerró su mensaje reiterando su disposición al diálogo: "Yo soy una persona que sabe hablar las cosas y que no se acciona de esta manera. Me gustaría que vengan esa persona que hizo esto y que ponga la cara, que yo voy a poder hablar con esa persona".

Otra paliza de la policía de Santa Cruz

Este nuevo caso se suma al episodio ocurrido el fin de semana del Día del Niño en Río Gallegos, cuando efectivos de múltiples unidades policiales fueron filmados golpeando brutalmente a un joven tras una persecución.

Las imágenes del caso mostraban a personal de la Unidad de Prevención Local, la División Comisaría Sexta y la división motorizada agrediendo salvajemente al detenido.

El video rápidamente se viralizó y ante la fuerte condena general y la gravedad del episodio, la Policía de Santa Cruz emitió un comunicado oficial expresando "su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial".