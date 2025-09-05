Cuánto cobra un albañil en Neuquén, en septiembre 2025: este es el sueldo actualizado

Estos son los salarios de los albañiles –según categoría laboral- en la provincia de Neuquén en septiembre de 2025 .

En el portal oficial de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) –gremio que nuclea a los albañiles -, pueden consultarse los alcances de la Convención Colectiva de Trabajo Nro 76/75, que establece los salarios de los trabajadores del sector en todo el país. ¿Cuáles son los sueldos de los albañiles que se desempeñan en la provincia de Neuquén en septiembre de 2025 ?

Cabe recordar que en la Convención Colectiva de Trabajo Nro 76/75, se especifica que los salarios básicos de los albañiles se diferencian de acuerdo a la categoría laboral y a las zonas en las que estos cumplen sus tareas.

la zona B a aquellos que se desempeñan en las provincias de Neuquén , Río Negro y Chubut;

obrero obra construccion .jpg Los salarios básicos de los albañiles se diferencian de acuerdo a la categoría laboral y a las zonas en las que estos cumplen sus tareas.

Cuánto cobra un albañil en Neuquén, en septiembre 2025

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra que trabaja en la provincia de Neuquén oscila entre 4.059 y 5.553 pesos en septiembre de 2025, dependiendo de la categoría laboral.

Estos son los distintos salarios de septiembre de 2025 de los albañiles nucleados en la Uocra que se desempeñan en la provincia de Neuquén:

Oficial especializado

Sueldo básico con adicional: $5.553.

Oficial

Sueldo básico con adicional: $4.753.

Medio oficial

Sueldo básico con adicional: $4.384.

Ayudante

Sueldo básico con adicional: $4.059.

Sereno

Sueldo básico con adicional mensual: $736.673.

Incrementos de la Uocra en 2025

Cabe recordar que el último 11 de julio de 2025 la Uocra selló un acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Así, la Uocra logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025- y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025.

Es oportuno reseñar que las partes –mencionadas más arriba- convinieron que el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2025 y, en el marco de la negociación colectiva, acordaron crear una Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de reunirse nuevamente a los efectos de definir los ajustes que correspondan.

Construccion Obreros (1).jpg El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra que trabaja en la provincia de Neuquén oscila entre 4.059 y 5.553 pesos en septiembre de 2025, dependiendo de la categoría laboral. Claudio Espinoza

Según un informe del Indec, la actividad de la construcción creció un 10,8 por ciento a lo largo del primer semestre de 2025 en relación al mismo período de 2024. Asimismo, en dicho reporte se señaló que el precio de los materiales registró aumentos interanuales significativos como, por ejemplo, en mosaicos graníticos y calcáreos (62,9%).