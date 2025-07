Alerta por mujeres de la UOCRA despedidas en Vaca Muerta: qué pasa en las empresas

Son unas 50 que se suman a un lote de 196 trabajadores que quedaron en stand by en los últimos dos meses, en cuatro proyectos importantes en los yacimientos.

La delegación Añelo de la UOCRA encendió una nueva señal de alarma esta semana tras la desvinculación de 196 trabajadores del sector de la construcción , en su mayoría empleados de una empresa contratista de peso en Vaca Muerta . El recorte se produjo por la finalización de cuatro grandes obras de infraestructura en la zona, que se suman a los 2.000 despidos que no se recuperaron desde el año pasado.

“El panorama es muy complicado. No se está recuperando el nivel de empleo y siguen cayendo trabajadores a libre disponibilidad. No hay obras nuevas y el gremio ya no tiene cómo absorber a tantos compañeros y compañeras sin tarea”, advirtió Juan Carlos Levi, secretario adjunto de la UOCRA, con sede en Vaca Muerta.