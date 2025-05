Trabajadores de la UOCRA inician medidas de fuerza en yacimientos petroleros de Vaca Muerta

Se trata de operarios que reclaman una suma no remunerativa. Desde el gremio estimaron que afectará a unos 8 mil trabajadores.

Desde el gremio UOCRA confirmaron que los trabajadores que se desempeñan en yacimientos de Vaca Muerta realizan este viernes un quite de colaboración “ante la demora en la definición de la negociación paritaria por la suma no remunerativa”.

La medida de fuerza comenzó a las cero de este viernes 9 de mayo. El secretario Adjunto de la UOCRA y referente en Añelo, Juan Carlos Levi, remarcó que no se trata de un paro, sino de un quite de colaboración.

UOCRA asamblea Añelo.jpg Las obras de la UOCRA en Vaca Muerta son fluctuantes y dependen de los desarrollos de planes de las operadoras.

Explicó que el reclamo es por una suma no remunerativa en concepto de doble vianda. Dijo que, si bien la quieren implementar, no quieren hacerla retroactiva hasta el mes en el que se la solicitó, que fue el pasado. "Tenía que estar homologado en enero y llegamos a la fecha de hoy y todavía no tenemos ninguna novedad. Sabiendo que el resto de los gremios ya prácticamente han cerrado paritaria”, afirmó Levi a LMNeuquén.

Qué reclama la UOCRA en Vaca Muerta

“Estamos esperando porque UOCRA Central está en mesa de negociación en Buenos Aires, pero no quieren las operadoras y Camargo (Cámara Argentina de la Construcción) se ve que no tiene fuerza como para poder hacer que esto se concrete”, agregó.

Lo cierto es que la negociación se dilató más de siete meses y los trabajadores neuquinos decidieron iniciar la medida de fuerza.

“Estamos hablando alrededor de casi 8 mil trabajadores, se va a sentir en todos los yacimientos de la Cuenca neuquina”, dijo Levi a LMNeuquén y aclaró que “no es un paro, no es una retención de trabajo, es una quita de colaboración, con asambleas permanentes en todos los yacimientos”.

El reclamo, dijo, implica "casi 240 mil pesos por mes con una suma no remunerativa que se iba a dar y no se llegó a ningún acuerdo durante cada mes".

Agregó que se hizo extensivo el pedido también la CGT para poder acordar paritaria porque todos los gremios están teniendo problemas con el tema paritaria. “No es solamente UOCRA, lo que pasa es que acá la actividad del 545/08 es lo más fuerte que hay”. En definitiva, piden el equivalente a una doble vianda, que viene con una ayuda alimentaria paralela.

Desde el gremio se indicó que “los trabajadores entendemos la profunda crisis que atraviesa el sector de la construcción en todo el país, comprendemos las implicancias de las medidas de fuerza y la escasa solución que aportan las mismas a la situación general. Sin embargo, también sostenemos que las negociaciones iniciadas deben concluir con el acuerdo de partes, más aún cuando los propios trabajadores siempre mantuvimos una conducta tolerante ante las extensas demoras que el pedido de una suma no remunerativa generó”.