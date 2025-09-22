En fotos: cómo avanza el nuevo puente de La Rinconada

Vialidad Nacional informó que el proyecto ingresó en su etapa final y mejorará la conectividad y el desarrollo turístico del sur de Neuquén.

Los trabajos de infraestructura en el puente de La Rinconada , en la Ruta Nacional 40 sobre el río Collón Curá, se encuentran en la recta final. Así lo comunicó Vialidad Nacional, que destacó el avance en las obras destinadas a modernizar una de las conexiones viales más importantes de la región.

Según se precisó, actualmente se ejecutan tareas de pavimentación de hormigón, colocación de sub base granular, enripiado de banquinas y la instalación de barandas metálicas de seguridad. También se trabaja en los accesos norte y sur, donde se habilitaron desvíos señalizados de manera provisoria para garantizar la circulación mientras se construye el empalme del nuevo pavimento con el existente.

Una vez finalizadas las obras, el puente contará con dos carriles, uno por sentido, lo que permitirá agilizar el flujo vehicular y brindar mayor seguridad a los usuarios de la ruta. Desde Vialidad Nacional resaltaron que esta mejora impactará de manera positiva en la conectividad de toda la zona, favoreciendo tanto a los vecinos como a los turistas que transitan hacia distintos destinos de la Patagonia.

Además del beneficio en términos de tránsito, el organismo nacional subrayó que la finalización del puente impulsará el desarrollo económico y turístico del sur de Neuquén. El corredor, que forma parte de la icónica Ruta 40, es utilizado por viajeros que recorren circuitos cordilleranos, rutas vitivinícolas y atractivos naturales de gran relevancia para la provincia.

El proyecto forma parte de los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y se enmarca en la estrategia nacional de fortalecer la infraestructura vial para promover la integración regional.

Para los usuarios, Vialidad Nacional recordó que se encuentran disponibles las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 para emergencias las 24 horas. También se puede consultar el estado actualizado de las rutas en el sitio web oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales, o comunicarse por correo electrónico a [email protected].

Qué dijo el Gobierno Nacional sobre el puente de La Rinconada

A fines de agosto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expuso en el Congreso en el marco del informe del ministro, según el artículo 101 de la Constitución Nacional. En este marco, respondió una serie de interpelaciones del diputado neuquino Osvaldo Llancafilo, entre las que incluyó el puente de La Rinconada, además de otras cuestiones referidas a Neuquén como concesiones de las represas del Comahue, obras hídricas en el río Neuquén y la situación de la PIAP.

Al respecto, Llancafilo expresó: "Fuimos parte del informe brindado por el jefe de Gabinete, aunque con sabor amargo porque se nos confirmó oficialmente que el nuevo Puente de la Rinconada no estará finalizado en Agosto (como había anunciado Francos en su anterior visita al Congreso), sino que pasará a octubre de este año. Si bien es una obra que lleva 18 años y las anteriores gestiones estuvieron lejos de concluirla, la realidad es que la culminación tiene una nueva postergación".

El informe oficial detalla que actualmente se avanza en la colocación de defensas metálicas en todo el puente, y se están realizando los trabajos de hormigonado. Paralelamente, se lleva adelante el movimiento de suelo para los terraplenes que servirán de empalme con la actual ruta nacional 40.