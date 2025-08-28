"El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo", Francos habló del escándalo de las coimas

"Si hay una persona a la que le interese menos el dinero que a él", aseguró el jefe de Gabinete en medio de la polémica en la ANDIS que salpica al Gobierno.

Este jueves por la mañana, el jefe de Gabinete , Guillermo Francos , habló sobre el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

"El presidente Javier Milei no debió haber confiado en Diego Spagnuolo", aseveró e l funcionario, mientras volvió a defender al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, ante las acusaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), al considerar que "es una persona de confianza".

"Conozco hace años al Presidente. Si hay una persona a la que le interese menos el dinero que a él... cuando se vaya de la Presidencia va a salir de la misma forma que entró. No le interesa lo material sino lo intelectual, resolver los problemas del país. No es de los que se abrazan a la caja fuerte, es una persona transparente y honesta. Si el Presidente confiaba en Spagnuolo (que era su abogado) no debió haber confiado, claramente", dijo en Radio Mitre.

El jefe de Gabinete también se tomó unos minutos para defender a Lule Menem y Karina Milei. De Lule destacó que no tiene "nada que reprocharle". "Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza, igual que la hermana del Presidente", sumó.

En diálogo con Eduardo Feinmann, habló sobre los incidentes en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei tuvo que retirarse luego de que la carava que encabezaba sufriera agresiones. "Todo esto es una operación política en momento de campaña, tal como esperábamos", aseveró.

Ataque a Javier Milei y José Luis Espert Ataque con piedrazos a Javier Milei y José Luis Espert, en Lomas de Zamora.

"Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques. Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree", aclaró apuntando duramente al kirchnerismo.

“No diría que la intención fue asesinar al Presidente porque sería más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que podría haber terminado en un hecho como eso porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera. No quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al Presidente más bien fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esa es la forma de cuestionar del gobierno”, concluyó.

Francos expuso en Diputados y dijo que las presuntas coimas son "acusaciones no fundamentadas"

Guillermo Francos habló de lo que llamó "catástrofe sanitaria por el fentanilo contaminado", que involucra a Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y recordó que el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y dispuso preventivamente el apartamiento de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Por otro lado, se refirió al escándalo que se desató por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aseguró que se trata de “una operación política” y que son “acusaciones no fundamentadas”.

Y vinculó estos hechos con la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por Javier Milei. “Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con afirmaciones no fundamentadas, es un mismo patrón. Es el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta Argentina ya no tiene lugar".