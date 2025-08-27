Guillermo Francos expuso en Diputados y dijo que las presuntas coimas son "acusaciones no fundamentadas"

Live Blog Post

“Es una operación política, acusaciones no fundamentadas”

Tal como se especulaba, Guillermo Francos habló de lo que llamó “catástrofe sanitaria por el fentanilo contaminado”, que involucra a Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y recordó que el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y dispuso preventivamente el apartamiento de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Por otro lado, Francos se refirió al escándalo que se desató por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aseguró que se trata de “una operación política” y que son “acusaciones no fundamentadas”.

Y vinculó estos hechos con la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por Javier Milei. “Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con afirmaciones no fundamentadas, es un mismo patrón. Es el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta Argentina ya no tiene lugar”.

discapacidad andis 1200.jpg

Pero también destacó que se removió al titular de la ANDIS y se avanzó con la intervención del organismo. "Están acostumbrados a la estrategia de causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar y para sacar a la Argentina adelante. Es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo, nos llevaría a la quiebra nacional”, dijo.