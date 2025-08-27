El clima en Neuquén

icon
11° Temp
66% Hum
en vivo AMPLIO CUESTIONARIO LA MAÑANA | NEUQUEN - 27 de agosto de 2025 - 09:58

Guillermo Francos expuso en Diputados y dijo que las presuntas coimas son "acusaciones no fundamentadas"

El jefe de Gabinete responderá un amplio cuestionario de 1.300 preguntas, ante la presión de la oposición por coimas en la ANDIS.

El funcionario expondrá en horas del mediodía en medio de un tenso clima.

El funcionario expondrá en horas del mediodía en medio de un tenso clima.

EN VIVO

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentará su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Su presencia se da en medio del escándalo de los audios por denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pedidos de interpelación a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Francos dará su tercer informe de gestión en la Cámara baja. La oposición presentó más de 1.300 preguntas, pero ya anticipó que ampliará el temario enviado a la Jefatura de Gabinete antes del desplazamiento de Diego Spagnuolo de la ANDIS. Ahora, busca incluir preguntas sobre los audios que desataron el escándalo.

El funcionario expondrá durante seis horas en medio de un tenso clima, donde distintos bloques impulsan la creación de una comisión investigadora por la causa del fentanilo contaminado, que ya ocasionó 96 muertes en el país.

Además, el caso $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en una denuncia por estafas con criptomonedas, será otro de los temas que concentrarán la atención de los legisladores.

Para esta jornada, Francos estableció estrictas condiciones y afirmó que solo responderá a las preguntas “siempre y cuando la sesión se desarrolle en un marco de respeto”.

Embed - SESIÓN INFORMATIVA: 27 de agosto de 2025 - Dr. Guillermo Francos | EN VIVO | Diputados Argentina

Live Blog Post

Qué dijo Guillermo Francos sobre el ataque a Milei en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei y distintos miembros de la comitiva presidencial debieron ser evacuados en un operativo de emergencia en Lomas de Zamora, donde participaba de un acto de campaña en vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires.

Todo esto, mientras el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, expone en el Congreso: "Un incidente como el que se dio en Lomas de Zamora donde una caravana del gobierno en campaña fue atacada por militantes del justicialismo del municipio son hechos que no pueden suceder, no conducen a nada", sostuvo.

Live Blog Post

El posteo de Federico Sturzenegger para Guillermo Francos

El ministro de Desregulación del Gobierno, Federico Sturzenegger, le dedicó un tuit al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, mientras este último expone en el Congreso. "Tenemos el mejor Jefe de Gabinete del mundo mundial", celebró ante una cita del funcionario en su exposición.

El elogio de Sturzenegger fue citando a un tuitero libertario que publicó un video en el que Francos remarca: “Les recuerdo que la inflación del 2023 fue del 211% y el nomenclador lo actualizaron solo en 93%”, en referencia a la emergencia en discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1960747956459725284?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960747956459725284%7Ctwgr%5Ecdd015a2af4b2aad167823fb3928d73a2541f409%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-medidas-vivo-guillermo-francos-defiende-gestion-gobierno-diputados-pleno-escandalo-audios-spagnuolo-presuntas-coimas_0_uu3U0y7N1P.html&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Un momento de tensión entre diputadas libertarias

Las primeras consultas a Guillermo Francos se demoraron debido a los gritos y acusaciones cruzadas entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine.

Lemoine se cruzó una vez más con Pagano y la filmó con su celular. “La verdad es que es muy difícil”, reconoció Francos, que al retomar el debate se dirigió a responderle al bloque del Frente de Izquierda. “Le estaba contestando que no había habido (sic) un Gobierno que trabaje más para los pobres que este, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza”, sostuvo.

Live Blog Post

“Es una operación política, acusaciones no fundamentadas”

Tal como se especulaba, Guillermo Francos habló de lo que llamó “catástrofe sanitaria por el fentanilo contaminado”, que involucra a Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y recordó que el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y dispuso preventivamente el apartamiento de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Por otro lado, Francos se refirió al escándalo que se desató por las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aseguró que se trata deuna operación política” y que son “acusaciones no fundamentadas”.

Y vinculó estos hechos con la ley de emergencia en discapacidad, que había sido vetada por Javier Milei. “Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con afirmaciones no fundamentadas, es un mismo patrón. Es el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta Argentina ya no tiene lugar”.

discapacidad andis 1200.jpg

Pero también destacó que se removió al titular de la ANDIS y se avanzó con la intervención del organismo. "Están acostumbrados a la estrategia de causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar y para sacar a la Argentina adelante. Es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo, nos llevaría a la quiebra nacional”, dijo.

Live Blog Post

"Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"

En el inicio de su presentación, Francos arremetió contra la oposición por el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

"Indigna que se disfracen de escoltas de la moral", dijo y afirmó que "Hace una semana, en este recinto, al igual que en el Senado, vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del Gobierno".

Asimismo, afirmó que "Están quienes aún intentan frenar estas medidas de eficiencia, simplificación y ahorro fiscal. Queda muy claro que detrás de esta jugada malintencionada se esconde nuevamente ese intento desestabilizador que no hace más que revelar sus verdaderas intenciones. Pero nosotros no titubeamos ante los compromisos que asumimos".

Live Blog Post

Comenzó la exposición de Guillermo Francos en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comienza a exponer su tercer informe de gestión y se prevé que dure al menos seis horas.

La oposición buscará que responsa cuestionamientos sobre las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia del fentanilo contaminado.

francos

Live Blog Post

Quórum en Diputados para habilitar la sesión

Con 134 diputados presentes se dio quórum y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará su informe de gestión en la Cámara Baja.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso