Guillermo Francos expuso en Diputados y dijo que las presuntas coimas son "acusaciones no fundamentadas"

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentará su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Su presencia se da en medio del escándalo de los audios por denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pedidos de interpelación a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
Qué dijo Guillermo Francos sobre el ataque a Milei en Lomas de Zamora
El presidente Javier Milei y distintos miembros de la comitiva presidencial debieron ser evacuados en un operativo de emergencia en Lomas de Zamora, donde participaba de un acto de campaña en vistas a las elecciones del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires.
Todo esto, mientras el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, expone en el Congreso: "Un incidente como el que se dio en Lomas de Zamora donde una caravana del gobierno en campaña fue atacada por militantes del justicialismo del municipio son hechos que no pueden suceder, no conducen a nada", sostuvo.
