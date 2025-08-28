Quién es el único joven detenido por la agresión a Javier Milei en la caravana

El ataque al presidente ocurrió durante un acto de campaña, mientras iba en una camioneta. Hubo piedrazos, insultos y evacuación de emergencia.

Tras el ataque con piedrazos a Javier Milei y su comitiva presidencial, la policía detuvo a dos personas.

Momentos de extrema preocupación se vivieron este miércoles en Lomas de Zamora, cuando durante un acto de campaña, el presidente Javier Milei y distintos miembros de la comitiva presidencial debieron ser evacuados en un operativo de emergencia por las agresiones que recibieron de las personas que allí se encontraban.

En este contexto, la Policía detuvo a dos hombres por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, su hermana, Karina Milei , y el candidato José Luis Espert .

Sin embargo, una hora después, uno fue liberado mientras que el otro fue llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora, quien recuperó su libertad es José Dabrowski , militante de la agrupación Hijos.

Pero la persona que quedó detenida en la comisaría fue identificada como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

El agresor de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedó detenido como responsable de arrojar piedras al paso del Presidente.

El comunicado de la agrupación a la que pertenece el agresor

Bajo el título, “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!”, la agrupación piquetera emitió un comunicado donde reconoció su responsabilidad en el ataque.

“En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”, comienza el mensaje.

Luego, indican que “horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera”.

“La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”, reconocieron, para luego insistir por su liberación y concluir con la consigna “A dónde vayan los iremos a buscar”.

Patricia Bullrich adjudicó el ataque al Kirchnerismo

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por lo sucedido. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, escribió en X.

La palabra de José Luis Espert

"Un grupo de violentos empañó este acto. La violencia irrumpió la caravana. La violencia siempre aparece cuando no hay argumentos", sostuvo el diputado nacional José Luis Espert en declaraciones a TN.

Espert culpó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por el ataque que recibió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei y lo acusó de ser un “maldito kirchnerista”.

Ataque a Javier Milei y José Luis Espert Ataque con piedrazos a Javier Milei y José Luis Espert, en Lomas de Zamora.

“No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el impresentable de Otermín estuvo detrás de esto. Es un maldito kirchnerista”, criticó Espert.

El mensaje de Javier Milei

Tras el momento de tensión, el propio Presidente envió un mensaje por redes. "En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS".