Shopping a cielo abierto en el bajo y el oeste de Neuquén: qué se sabe sobre el inicio de las obras

La Municipalidad de Neuquén adelantó que avanzarán con la intervención de calle Godoy. El Bajo neuquino tendrá que esperar a la finalización de la Avenida Mosconi.

Aunque las obras de la Avenida Mosconi postergaron la puesta en marcha del proyecto de un shopping a cielo abierto en el Bajo neuquino, los comerciantes de la zona Oeste podrían ser los primeros en contar con un paseo de compras de este tipo: desde la Municipalidad aclararon que en el segundo semestre del año comenzarían los trabajos para generar un polo de atracción para los peatones sobre calle Godoy.

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), Dante Scantamburlo, había adelantado que el pasado jueves estaba prevista una reunión para avanzar con el proyecto del shopping a cielo abierto, una histórica cruzada de la cámara para embellecer la zona comercial del Bajo de la ciudad y así fomentar la presencia de más peatones y las compras en los locales de rubros como indumentaria, cosmética o tecnología que se concentran en el área.

Sin embargo, el inicio de la obra de la Avenida Mosconi, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, puso este proyecto en pausa, ya que la convivencia de máquinas y operarios trabajando en dos zonas linderas y de alta circulación dentro del microcentro neuquino podría generar todavía más complicaciones de tránsito.

En diálogo con LU5, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, aclaró que la mejora de la zonas comerciales se planea en dos sectores distintos. Así, la zona comercial del Oeste, sobre calle Godoy, podría comenzar en el segundo semestre de 2026, mientras que la modificación de la zona de Olascoaga y Alcorta - Perito Moreno se iniciará recién en 2027, cuando se culmine la intervención en la Avenida Mosconi.

Proyecto de shoping a cielo abierto en el bajo neuquino (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Cómo será el shopping a cielo abierto

"El proyecto básicamente ocupa dos sectores muy comerciales de la ciudad. El histórico Bajo Neuquino, si tomamos como epicentro la Avenida Olascoaga y Perito Moreno o Alcorta desde esa esquina, el desarrollo del proyecto son cinco cuadras hacia el este, cinco hacia el oeste, además de una cuadra hacia el norte y una hacia el sur", señaló.

"Toda esa franja que involucra unas 20 manzanas es el desarrollo que tenemos planteado en principio para hacer toda una renovación de ese sector con ampliación de veredas, con un recambio total de de todo lo que es la arquitectura de esa de esa zona, con repavimentaciones, la subterrización de toda la infraestructura y la eliminación de cosas viejas que hay, como carteles y demás", aseguró Nicola.

Aclaró que la propuesta incluye un diseño con mobiliario urbano y una estética similar a la que se llevó adelante en la avenida Argentina, desde el corredor San Martín - Independencia hacia el norte.

Gaido Nicola

El secretario explicó que la Municipalidad ya avanzó con los anteproyectos de los dos espacios comerciales, aunque la ejecución dependerá, en este caso, del resto de las obras en marcha en cada sector, ya que el objetivo es afectar lo menos posible a las personas que transitan hoy por el micro centro de la capital.

"Tenemos acordado con ellos que la zona del Bajo Neuquino vamos hacerla una vez que terminemos con avenida Mosconi en en ese sector. O sea, que es una obra que está planteada para el año próximo", dijo el funcionario.

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"En cambio, en el sector de Godoy y Belgrano estamos ya empezando a hacer el el proyecto, hacer los cómputos y demás para en lo posible, en el segundo semestre de este año, en algún momento empezar con esa obra en lo que sería Godoy y Belgrano", dijo y añadió: "Estamos trabajando un proyecto en desarrollo, tenemos que hacer el proyecto ejecutivo y después el proceso licitatorio para iniciar la obra".

Tras una reunión con comerciantes y las autoridades de la Municipalidad de Neuquén, Scantamburlo buscó llevar tranquilidad a los asociados de ACIPAN. "Estamos felices porque uno de los proyectos de ACIPAN es concretar el centro comercial en el Bajo como en el Oeste. Hemos tenidos varias reuniones y se confirmó la ejecución de estas obras", afirmó.

A tono con la propuesta del Ejecutivo local, recordó que en el segundo semestre del año iniciarán los trabajos en el sector Oeste, mientras que la zona comercial del Bajo iniciará en el primer trimestre de 2027, una vez que culmine la intervención en Avenida Mosconi.

El empresario aclaró que la Municipalidad asiste día a día a los frentistas que se ven afectados por la obra de la Avenida con el objetivo de que la intervención no genere impacto negativo en las ventas. "Es una obra que va a terminar a fin de año, hay que hacer un esfuerzo por este año nada más para que después la ciudad tenga esta avenida que va a revalorizar la zona y va a dar que hablar", dijo en un video que se difundió por las redes sociales de ACIPAN.

mapa shopping a cielo abierto

Cómo se ordenará el estacionamiento

La modificación del espacio urbano en áreas de tanta densidad vehicular siembra dudas sobre el impacto que tendrán las reformas para los automovilistas. Si bien todas las alternativas de proyectos apuntan a ampliar la zona peatonal y priorizar a los que circulan caminando, la Municipalidad evalúa una opción que no elimine del todo la circulación de autos y los espacios de estacionamiento.

Nicola aclaró que se barajaron distintas opciones. "Tratamos con los comerciantes tres variantes del anteproyecto que básicamente lo que modificaba era la cantidad de lugares para estacionar", dijo sobre un tema que divide aguas entre los que prefieren priorizar el tránsito de potenciales clientes a pie y los que buscan más practicidad para la actividad comercial.

"En algunos se ampliaba mucho la parte peatonal, todo el sector peatonal y llegábamos a uno donde no había estacionamiento sobre Alcorta y Perito Moreno. Todos los estacionamientos estaban sobre las calles perpendiculares únicamente", afirmó.

Aclaró que los comerciantes solicitaron una opción intermedia, con zonas peatonales y un espacio de estacionamiento, además de dársenas de carga y descarga, con zonas de apeaje de a pocos minutos. "El concepto es que las calles son calles de baja velocidad, se amplían un poco las veredas y se deja sector de estacionamiento, pero se incorpora mobiliario urbano, algunos bancos, se cambia toda la iluminación", dijo y aclaró que "hacer subterránea toda la infraestructura, todo lo que hoy es aéreo, hacerlo subterráneo, con lo cual vamos a buscar que se atraiga mucho más al peatón a ir a esa zona".