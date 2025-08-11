Detenidos en el tiempo: hallaron autos abandonados en un concesionario que cerró por una tragedia

Un youtuber registró un local de Alfa Romeo, donde permanecen varios vehículos intactos desde hace décadas. La reconstrucción de una historia increíble.

Un viaje al pasado: una concesionaria belga mantiene su salón tal cual como la dejó su dueño antes de morir. Foto: captura YouTube The Brearded Experience.

En una pequeña localidad belga, un antiguo concesionario Alfa Romeo permanece intacto desde hace décadas, con una colección de modelos clásicos cubiertos de polvo: joyas como un 156 GTA y un 166 son testigos perpetuos de un cierre que no fue por problemas comerciales ni reestructuraciones, sino por un hecho inesperado que marcó para siempre a la familia propietaria.

El hallazgo fue documentado por el youtuber británico The Bearded Explorer , que no reveló las coordenadas para proteger el lugar , pero que lo recorrió y compartió luego en un video que muestra su estado de abandono total : una vidriera detenida en otra época, una oficina en perfecto estado, un taller con herramientas listas para usarse y más de una docena de vehículos , algunos bajo techo y otros expuestos a la intemperie, conforman una escena que parece filmada hace muchos años .

Según cuentan, el concesionario debió cerrar tras un hecho devastador: el propietario , un apasionado de Alfa Romeo, murió en un incidente de tránsito cerca del local, y desde entonces su familia nunca retomó el negocio , dejando los vehículos en su lugar. Pero no fueron los únicos; de hecho, algunos de los autos que se pueden ver desde la vereda, como el impecable 156 GTA azul antes mencionado–con el legendario motor Busso V6 de 3.2 litros –, pertenecen a clientes que jamás volvieron a buscarlos .

Una colección de Alfa Romeo que quedó inmóvil

Junto a ese ejemplar descansan otros que hoy son piezas de colección: un Alfa 166 con motor V6 de 3.0 litros, un raro 155 con llantas especiales, un Alfa 33 preparado para competición y varios 156 Sportwagon, entre otros.

Alfa-Romeo-Concesionario-Abandonado-5 Un Alfa Romeo 33 preparado para competición, una de las joyas más vistosas que se ven desde la vidriera de este concesionario abandonado en Bélgica.

También hay modelos más antiguos, como un Giulia de los años setenta, y algunos “intrusos” no italianos, como un Smart Forfour, un Abarth Punto y un descapotable MG. Pero hay un detalle: las imágenes muestran coches sorprendentemente bien conservados, con interiores limpios y neumáticos inflados, lo que sugeriría cierto mantenimiento ocasional.

Un silencio que habla, una historia que conmueve

Ese dato no es menor. En efecto, la verdad de ese y otros temas le sería revelada al youtuber mientras filmaba el material: atenta al movimiento alrededor del concesionario, una mujer mayor se acercó y le contó una versión muy completa de la historia. ¿Quién era? Ni más ni menos que la viuda del propietario.

Alfa-Romeo-Concesionario-Abandonado-3 Algunos autos están bien resguardados, y otros permanecen desde hace años a la intemperie, como este Alfa Romeo 166.

En su relato confirmó que, en efecto, es su hijo quien pasa a limpiar un poco de vez en cuando, pero que todo lo demás quedó igual que como lo dejó su marido. Incluso la oficina principal conserva los papeles, el mobiliario y los objetos personales en el mismo lugar que estaban antes del accidente.

El taller, con un GTV6 y aquel 33 adornado con faros adicionales, posiblemente para carreras, refuerza la sensación de un lugar que respira historia. Aunque algunos autos muestran óxido, otros están notablemente conservados, algo que despierta curiosidad sobre su posible restauración o destino en una subasta.

Alfa-Romeo-Concesionario-Abandonado-4 El estado de los autos en el taller de la concesionaria dio la pista de que alguien podría estar realizando un mantenimiento periódico a algunos de los ejemplares.

No es para menos: más allá de su valor económico, la colección tiene un peso sentimental imposible de tasar. Para los amantes de los autos, el sitio es una cápsula del tiempo; para la familia, un recuerdo tangible de una historia interrumpida abruptamente. El contraste entre el brillo de la ingeniería italiana y la melancolía que impregna el ambiente refuerza la sensación de estar frente a un lugar único.