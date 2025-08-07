Paso a paso, cómo dejar el tapizado del auto como nuevo

El interior del vehículo también necesita atención. Con productos simples se pueden eliminar fácilmente las manchas en los asientos sin gastar de más.

Aspirar el tapizado del auto es fundamental para mantener la higiene del habitáculo. Foto: Freepik.

Cuando se ensucia un auto , lo primero que se suele hacer es lavar la carrocería. Pero en el interior pueden quedar manchas en los asientos, restos de comida, tierra y la sensación de higiene se pierde. Limpiar el tapizado del auto es tan importante como el lavado exterior, especialmente si se usa el vehículo todos los días.

Además del aspecto visual, la limpieza interior mejora la calidad del aire en el habitáculo. En los asientos y alfombras se pueden acumular polvo, bacterias y ácaros, lo que hasta incluso podría terminar afectando hasta la salud de los ocupantes. Lo bueno es que, con algunos elementos básicos y siguiendo algunos pasos simples, se puede limpiar profundamente el habitáculo .

Y no menos importante es que la resolución puede estar en casa, con trucos que requieren del uso de elementos cotidianos. De esa manera, el tapizado de los autos puede mantenerse en buen estado sin necesidad de productos costosos ni la obligacióón de ir a un lavadero .

Para limpiar el tapizado es fundamental usar una aspiradora de boca chica.

Limpiar el tapizado: qué se necesita y cómo empezar

Antes de arrancar con la limpieza, conviene preparar los materiales: se necesita tener una aspiradora con boca fina, un cepillo de cerdas suaves, paños de microfibra, un producto para tapizados (o una mezcla casera con agua tibia y vinagre blanco), una toalla seca y, si hay malos olores, un poco de bicarbonato de sodio. Con todo listo, se puede avanzar en el paso a paso.

Los cinco pasos clave para limpiar el tapizado del auto:

Aspirar bien todo el interior: pasar la aspiradora por asientos, alfombras y uniones para eliminar suciedad superficial como tierra, migas o polvo. Tratar manchas puntuales: usar un limpiador de tapicería específico. Aplicarlo sobre la zona afectada y frotar suavemente con el cepillo. Se recomienda probar primero en una zona poco visible. Limpiar toda la superficie: humedecer un paño de microfibra con la mezcla de limpieza y repasar los tapizados por secciones, sin empapar la tela. Retirar la humedad: usar una toalla seca o aspiradora en modo seco para evitar que quede humedad acumulada, lo que puede generar moho o mal olor. Ventilar el habitáculo: abrir las puertas o ventanillas para que el tapizado se seque del todo. Si siguen los olores, espolvorear bicarbonato, dejar actuar y aspirar.

Consejos para evitar manchas en el uso diario

Prevenir que los tapizados se ensucien es tan importante como limpiarlos. Una de las principales recomendaciones es evitar consumir alimentos y bebidas dentro del vehículo. En caso de volcar algo, es clave actuar rápido para que no se impregne la mancha.

AUTo nuevo

También se recomienda usar fundas para cubrir el asiento, sobre todo si se en el auto viajan mascotas o niños. Otro punto a tener en cuenta es bajar la exposición directa al sol, ya que puede deteriorar los materiales, especialmente si son de cuero.

Limpiar con frecuencia el interior del auto, incluso cuando no hay manchas visibles, ayuda a conservar el tapizado por más tiempo y mejora la experiencia de uso cada vez que alguien se sube.