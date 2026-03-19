Se confirmó el cambio de lugar del estadio Neuquén Arena: "Ambientalistas truchos" y el video de Pechi Quiroga en la Isla 132

El diputado Claudio Domínguez prendió el ventilador en la Legislatura y saltaron los quiroguistas a comparar las gestiones municipales en la Isla 132.

Se pinchó todo en la Legislatura de Neuquén , luego de que Marlene Velásquez , viuda del cuatro veces intendente de la ciudad, Horacio "Pechi" Quiroga , difundiera en redes sociales un video donde aparece el jefe comunal en la Isla 132 , durante los inicios del Paseo Costero, y donde hoy se discute la ubicación del estadio multipropósito Neuquén Arena.

El diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez , salió a defender la iniciativa del estadio, pero avanzó con duras críticas personales, cuestionamientos al pasado urbanístico de la ciudad y una reivindicación contundente de la gestión actual de Mariano Gaido.

Además, dijo que como el intendente "escucha a la gente" se analizarán otros lugares y arremetió contra los "ambientalistas truchos" , en los cuales metió a la esposa de un funcionario provincial peronista.

claudio dominguez.jpg El diputado Claudio Domínguez criticó a los "ambientalistas" que se oponen al Neuquén Arena y les enrostró su pasado.

Domínguez apuntó directamente contra quienes cuestionan el proyecto, a quienes calificó como “ambientalistas truchos”. Incluyó a Marlene Velázquez y a la exdiputada Verónica Gendelman, a quien vinculó además con el actual subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, al señalar que es su pareja.

Neuquén Arena en la Isla 132: duros pases de factura

Según el legislador, existe una fuerte contradicción entre los planteos actuales en defensa del ambiente y decisiones o elecciones personales del pasado. En ese sentido, cuestionó que algunos de los críticos del Neuquén Arena vivan en sectores que, según describió, fueron desarrollados sobre tierras que originalmente eran chacras.

“Cuando sos ambientalista, sos ambientalista en serio, no cuando te conviene”, disparó Domínguez, y agregó que quienes hoy cuestionan el uso del suelo en la Isla 132 no tuvieron reparos en adquirir lotes en zonas que implicaron cambios del territorio.

El diputado también apuntó contra lo que definió como “memoria selectiva” de Velázquez, al recordar que muchos de los indicadores urbanísticos, autorizaciones y desarrollos en la ciudad se dieron durante la gestión de Quiroga.

Mencionó puntualmente intervenciones en la Isla 132, la habilitación de edificaciones —incluido un edificio que, según dijo, funciona como vivienda aunque fue planteado como apart hotel— y distintos loteos en áreas sensibles.

Los terrenos de la calle Albardón

En ese repaso, Domínguez enumeró sectores de la ciudad donde, según sostuvo, se avanzó con ventas de tierras durante la gestión de Quiroga: desde la zona de la barda frente al Fonavi, el sector de la calle Albardón frente al Parque Norte, el corredor sobre la Avenida Raúl Alfonsín, desde el Club Alta Barda hasta Doctor Ramón, y amplias extensiones detrás del tercer puente hacia la Autovía Norte.

Neuquen Arena AI (1) Imagen ilustrativa generada con IA

“Todos creemos que es Parque Norte, pero eso se vendió”, afirmó, en uno de los pasajes más filosos de su intervención.

En paralelo, buscó bajar el tono de la polémica sobre el Neuquén Arena al confirmar que el proyecto no se concretará en su ubicación original.

“Se va a cambiar porque se escucha a los vecinos”, aseguró, y marcó una diferencia con lo que consideró prácticas de gestiones anteriores.

Sin embargo, el eje más fuerte del discurso fue político. Domínguez defendió la actual administración municipal, sino que estableció una comparación directa con el histórico liderazgo de Quiroga: “Pechi Quiroga fue un gran intendente, pero Mariano Gaido lo superó enormemente”, lanzó, en una frase que resonó fuerte dentro y fuera del recinto.

Video emotivo que generó repercusiones

Y ahí nomás salieron a defender a Quiroga y a hacer comparativas, los que estuvieron en aquellas gestiones de gobierno, como los diputados Marcelo Bermúdez, César Gass y también Verónica Lichter. Incluso la polémica se extendió a aún más, porque el diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez, dijo que el verdadero impulsor del Paseo Costero fue el exintendente del MPN, Luis "Chito" Jalíl.

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Para sostener esa afirmación, el diputado Domínguez enumeró indicadores de gestión. Aseguró que cuando Gaido asumió la intendencia, la ciudad tenía más de 45 tomas consolidadas en dos décadas, mientras que en los últimos seis años “hubo cero tomas” y se avanzó en la regularización de los asentamientos existentes.

“Pechi Quiroga fue un gran intendente, pero Mariano Gaido lo superó enormemente” - Claudio Domínguez “Pechi Quiroga fue un gran intendente, pero Mariano Gaido lo superó enormemente” - Claudio Domínguez

También criticó con dureza el sistema de transporte urbano heredado. “Había 80 colectivos destartalados que no llevaban a ningún lado y la gente viajaba como vaca”, dijo, al contrastarlo con la situación actual.

En ese marco, destacó además la ampliación del Paseo de la Costa, como parte de una política urbana que buscó posicionar como superadora.

Domínguez prendió el ventilador en el debate por el Neuquén Arena, pero metió el dedo en la llaga sobre un tema más profundo. Es la herencia del modelo de ciudad, las contradicciones políticas y el cambio de liderazgos dentro del oficialismo neuquino.

Tuvo un tono de acusaciones directas, donde el diputado convirtió una discusión técnica sobre el uso del suelo en la Isla 132 en un escenario de disputa política abierta, donde el pasado, el presente y el futuro de la ciudad quedaron puestos en cuestión.