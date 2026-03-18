Otro robo quedó grabado en Distrito 7: patearon la puerta y atacaron a un perrito a plena luz del día

El perro de la casa que ladraba fue apedreado por los ladrones. La víctima del robo indicó que es la tercera vez y tiene miedo de que se repita.

Llegaron en moto, uno abrió la puerta de una patada, robaron una playstation, un televisor y huyeron.

El lunes alrededor de las cinco y media de la tarde en el barrio Distrito 7 , dos hombres en moto llegaron hasta una vivienda, dieron una vuelta de reconocimiento y, en cuestión de segundos, forzaron la entrada. " Patearon la puerta y entraron, no les importa nada" , expresó la dueña, a LM Neuquén .

Todo quedó registrado. No solo por la cámara de seguridad de la casa, sino también por una red de cámaras vecinales que reconstruyen la secuencia casi como una película: la llegada, el ataque, la huida.

En las imágenes se observa también una escena que agrava la violencia del episodio: los delincuentes apedrean a un perro salchicha que estaba en el lugar mientras ocurría la intrusión. Al intentar ingresar y llevarse un televisor y una consola PlayStation, el perro ladraba y correteaba nervioso, alejándose ante los piedrazos.

robo distrito 7 (2)

La bronca y el miedo tras el robo a plena luz del día

La víctima, Pilar Panozzo Cayumán, vecina del barrio, reconstruyó el momento en diálogo con este medio. “Yo me estaba yendo a trabajar y a los 15 minutos llegaron. Pasaron, dieron la vuelta y le pegaron una patada a la puerta para entrar”, relató.

No es la primera vez, sino que los eventos de inseguridad se repiten cotidianamente. “Es la tercera. Hoy justo cumplimos un año desde que nos mudamos. Antes ya nos habían robado dos veces cuando la casa estaba vacía”, contó. En aquellos episodios anteriores, los delincuentes se llevaron grifería y herramientas de obra. Esta vez, con la vivienda habitada, el blanco fueron los electrodomésticos.

El patrón, según reconstruyen vecinos, no es nuevo. Pilar mencionó que en el barrio ya habían detectado a una persona que recorría las casas, observando movimientos, horarios y rutinas. “Primero robaban materiales. Andaban viendo qué casas estaban solas, los horarios de los albañiles”, explicó.

Robo en el distrito 7 LMN

Sin embargo, aclaró que no pudo reconocer a los autores del robo de este lunes. La sensación de vulnerabilidad atraviesa todo el relato. “Tengo alarma, tengo cámara y aun así no les importa nada. Lo material se recupera, pero yo pienso: ¿y si estaban mis hijos?”, manifestó y agregó que ese día, por azar, los chicos no estaban en la vivienda. Peor aún, indicó que este martes dejó de realizar una actividad para quedarse en la casas por miedo a que ingresen a la vivienda por cuarta vez.

Reúnen videos y fotos del robo

El hecho vuelve a poner en foco la situación de seguridad en un barrio relativamente nuevo, donde, según los vecinos, la infraestructura estatal no acompaña el crecimiento. “Tenemos una posta policial, pero ayer a la tarde estaba cerrada”, denunció y agregó: "cuando hay un poco de ruido por decir, ahí aparece la policía".

A eso se suma la confusión sobre las jurisdicciones: “Llamamos y nos decían que hasta cierta calle corresponde una comisaría y después otra. No sabés a dónde llamar”, agregó. Finalmente, indicó que realizarán la denuncia en la Comisaría 20 de Parque Industrial.

Tras el robo, la escena se repitió como en otros casos: la policía llegó después, los vecinos se acercaron, circularon las imágenes. Ahora, la familia reúne fotos y videos para formalizar la denuncia tras un pedido de la institución.

Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp del barrio, las cámaras siguen captando movimientos. Los vecinos, organizados y cansados, comparten registros, alertas y sospechas. "Al final tenemos cámaras tenemos alarma pero este barrio está a la buena de Dios", indicó Pilar y sumó: "con reja y todo entran como si nada ya no les importa si es de día".