Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Se destaca entre las motos más importantes: fue el modelo más patentado de 2025 en Argentina y sigue con buenos registros. Precios y versiones disponibles.

Fabricada en la planta bonaerense de Carlos Spegazzini , la Gilera Smash se consolidó como el gran emblema del segmento Cub en Argentina y mantiene ese posicionamiento en 2026. Después de haber sido la moto más patentada del año pasado, el modelo sigue entre los más vendidos del mercado y arranca el año sosteniendo un volumen alto de operaciones. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo 2026?

Su éxito se apoya en una fórmula conocida pero efectiva: es una moto simple, económica y pensada para el uso urbano. Con una mecánica confiable, bajo consumo y mantenimiento accesible, se convirtió en una de las principales herramientas de movilidad para quienes necesitan resolver traslados diarios sin gastar mucho dinero y compite de manera directa contra Honda Wave , su principal rival del segmento.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ) correspondientes a febrero de 2026 , el mercado de motos mantuvo un nivel alto de actividad, con fuerte protagonismo de los modelos de baja cilindrada.

Gilera Smash Gilera Smash, la moto más vendida de Argentina en 2025. Gilera

Ránking: las 10 motos más patentadas en Argentina en febrero 2026

Honda Wave 110S – 6.676 unidades Gilera Smash – 6.207 Keller KN110-8 – 5.712 Motomel B110 – 4.708 Corven Energy 110 – 3.804 Mondial LD 110 Max – 3.117 Zanella ZB 110 – 1.723 Motomel S2 150 – 1.505 Motomel CX 150 – 1.230 Honda XR150L – 1.228

En el mes de febrero se patentaron 70.799 motovehiculos, 3% mas que en enero 2026 y 72,3% mas que en febrero 2025. Esta cifra representa el febrero de mayor patentamiento desde 2018.

Gilera Smash: ficha técnica y versiones

En la mayoría de sus versiones, Gilera Smash equipa un motor monocilíndrico de 107/110 cc, de cuatro tiempos y alimentación por carburador. La potencia se ubica entre 7 y 7,5 CV, con una velocidad máxima cercana a los 80–90 km/h, La transmisión es semiautomática de 4 marchas, una característica muy valorada por quienes priorizan comodidad en el tránsito diario.

Gilera Smash R Tunning Gilera Smash R Tunning. Foto: Instagram @gileramotorsarg.

Además, incorpora frenos combinados CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad. En versiones más equipadas suma freno a disco delantero, iluminación LED, tablero mixto analógico-digital y mejores terminaciones. La garantía oficial es de 12 meses o 12.000 km. Las versiones disponibles en el mercado argentino son las siguientes:

Smash VS / Base: configuración más simple de la gama, con frenos a tambor, equipamiento básico y enfoque en costo accesible.

configuración más simple de la gama, con frenos a tambor, equipamiento básico y enfoque en costo accesible. Smash AT (Automática): orientada a quienes buscan una conducción más relajada, con una entrega más progresiva y uso urbano cómodo.

orientada a quienes buscan una conducción más relajada, con una entrega más progresiva y uso urbano cómodo. Smash Full 110: incorpora freno a disco delantero y mejores terminaciones, elevando el nivel de seguridad y equipamiento.

incorpora freno a disco delantero y mejores terminaciones, elevando el nivel de seguridad y equipamiento. Smash R Full / R Tuning: variante con perfil más deportivo, gráficos exclusivos, detalles estéticos diferenciados y equipamiento más completo dentro de la línea.

variante con perfil más deportivo, gráficos exclusivos, detalles estéticos diferenciados y equipamiento más completo dentro de la línea. Smash X 125: versión con mayor cilindrada, que aporta mejor respuesta y mayor versatilidad para trayectos más largos o exigentes.

Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

En marzo de 2026, la Gilera Smash se comercializa en la Argentina con los siguientes precios de lista:

Gilera Smash VS: $1.598.000

$1.598.000 Gilera Smash AT: $1.698.000

$1.698.000 Gilera Smash Full: $1.798.000

$1.798.000 Gilera Smash R Full: $1.998.000

$1.998.000 Gilera Smash R Tuning: $2.198.000

$2.198.000 Gilera Smash X 125: $2.398.000

Los valores de estas motos pueden variar según el concesionario, la provincia, los costos de flete, el patentamiento y otros gastos administrativos que cada concesionario sume al precio final. Por eso, siempre conviene tomarlos como referencia y consultar el monto cerrado en el punto de venta.