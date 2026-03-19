Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Se destaca entre las motos más importantes: fue el modelo más patentado de 2025 en Argentina y sigue con buenos registros. Precios y versiones disponibles.
Fabricada en la planta bonaerense de Carlos Spegazzini, la Gilera Smash se consolidó como el gran emblema del segmento Cub en Argentina y mantiene ese posicionamiento en 2026. Después de haber sido la moto más patentada del año pasado, el modelo sigue entre los más vendidos del mercado y arranca el año sosteniendo un volumen alto de operaciones. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo 2026?
Su éxito se apoya en una fórmula conocida pero efectiva: es una moto simple, económica y pensada para el uso urbano. Con una mecánica confiable, bajo consumo y mantenimiento accesible, se convirtió en una de las principales herramientas de movilidad para quienes necesitan resolver traslados diarios sin gastar mucho dinero y compite de manera directa contra Honda Wave, su principal rival del segmento.
Gilera Smash: cómo se ubica en el ranking de patentamientos
Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes a febrero de 2026, el mercado de motos mantuvo un nivel alto de actividad, con fuerte protagonismo de los modelos de baja cilindrada.
Ránking: las 10 motos más patentadas en Argentina en febrero 2026
- Honda Wave 110S – 6.676 unidades
- Gilera Smash – 6.207
- Keller KN110-8 – 5.712
- Motomel B110 – 4.708
- Corven Energy 110 – 3.804
- Mondial LD 110 Max – 3.117
- Zanella ZB 110 – 1.723
- Motomel S2 150 – 1.505
- Motomel CX 150 – 1.230
- Honda XR150L – 1.228
En el mes de febrero se patentaron 70.799 motovehiculos, 3% mas que en enero 2026 y 72,3% mas que en febrero 2025. Esta cifra representa el febrero de mayor patentamiento desde 2018.
Gilera Smash: ficha técnica y versiones
En la mayoría de sus versiones, Gilera Smash equipa un motor monocilíndrico de 107/110 cc, de cuatro tiempos y alimentación por carburador. La potencia se ubica entre 7 y 7,5 CV, con una velocidad máxima cercana a los 80–90 km/h, La transmisión es semiautomática de 4 marchas, una característica muy valorada por quienes priorizan comodidad en el tránsito diario.
Además, incorpora frenos combinados CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad. En versiones más equipadas suma freno a disco delantero, iluminación LED, tablero mixto analógico-digital y mejores terminaciones. La garantía oficial es de 12 meses o 12.000 km. Las versiones disponibles en el mercado argentino son las siguientes:
- Smash VS / Base: configuración más simple de la gama, con frenos a tambor, equipamiento básico y enfoque en costo accesible.
- Smash AT (Automática): orientada a quienes buscan una conducción más relajada, con una entrega más progresiva y uso urbano cómodo.
- Smash Full 110: incorpora freno a disco delantero y mejores terminaciones, elevando el nivel de seguridad y equipamiento.
- Smash R Full / R Tuning: variante con perfil más deportivo, gráficos exclusivos, detalles estéticos diferenciados y equipamiento más completo dentro de la línea.
- Smash X 125: versión con mayor cilindrada, que aporta mejor respuesta y mayor versatilidad para trayectos más largos o exigentes.
Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026
En marzo de 2026, la Gilera Smash se comercializa en la Argentina con los siguientes precios de lista:
- Gilera Smash VS: $1.598.000
- Gilera Smash AT: $1.698.000
- Gilera Smash Full: $1.798.000
- Gilera Smash R Full: $1.998.000
- Gilera Smash R Tuning: $2.198.000
- Gilera Smash X 125: $2.398.000
Los valores de estas motos pueden variar según el concesionario, la provincia, los costos de flete, el patentamiento y otros gastos administrativos que cada concesionario sume al precio final. Por eso, siempre conviene tomarlos como referencia y consultar el monto cerrado en el punto de venta.
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