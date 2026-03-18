Ford acaba de lanzar más versiones de Ranger: cuáles son y cuánto cuestan

La marca del Ovalo sumó 5 alternativas pensadas especialmente para el trabajo. Y agregó una opción muy esperada en la versión XL.

La Ford Ranger acaba de sumar versiones para reforzar su propuesta en una de las franjas más competitivas del mercado. La marca aprovechó su presencia en Expoagro 2026 para ampliar la gama de su pickup mediana con configuraciones pensadas especialmente para el trabajo.

La Ford Ranger incorporó versiones que hasta ahora no estaban disponibles en la oferta local y además agrega una opción muy esperada dentro de la línea XL.

Esta ampliación incluye la llegada de la Ranger XL Cabina Simple , la Ranger XL Cabina Chasis y también la incorporación de la caja automática en la Ranger XL Doble Cabina . De esta manera, Ford busca fortalecer la entrada de gama con productos más versátiles, sin perder de vista la robustez y la capacidad de carga que históricamente identifican a la pickup nacional.

Esta novedad está relacionada con la inversión que la automotriz realizó en la Argentina para la nueva generación de la pickup; desde la marca remarcaron que estas configuraciones forman parte del proceso de expansión de la familia Ranger producida en el país.

Ford Ranger Cabina Simple La Ford Ranger XL en el stand de la marca en Expoagro 2026. Ford

Ford Ranger: cuáles son las nuevas versiones y qué ofrecen

Las novedades de Ford Ranger se concentran en el nivel XL, el escalón de entrada de la gama, pero con una propuesta claramente enfocada en la productividad. Por un lado aparece la Ranger XL Cabina Simple 4x2 manual, y por otro la Ranger XL Cabina Simple 4x4 manual, dos alternativas pensadas para quienes priorizan superficie de carga y una configuración más utilitaria.

Ford Ranger XL Cabina Doble AT 4x4 Ford Ranger XL Cabina Doble AT 4x4. Ford

A eso se suma la Ranger XL Cabina Chasis 4x4 manual, una variante desarrollada como base para múltiples transformaciones. Esta versión resulta clave para actividades que requieren carrozados específicos, como furgones, cajas térmicas, grúas livianas, talleres móviles o soluciones adaptadas para empresas de servicios y energía. Es una de las apuestas más fuertes de la marca dentro de la categoría.

La otra gran novedad pasa por la Ranger XL Doble Cabina automática, que ahora ofrece variantes 4x2 y 4x4. Esto le agrega una alternativa más confortable a una versión muy buscada por usuarios que combinan trabajo intenso con recorridos largos, y que valoran una conducción más relajada.

Ford Ranger XL Cabina Doble AT 4x4 Ford Ranger XL Cabina Doble AT 4x4. Ford

Toda esta familia de trabajo de Ford Ranger utiliza el conocido motor 2.0 turbodiésel Panther, con 170 caballos de fuerza y 405 Nm de torque. En las versiones Cabina Simple y Cabina Chasis se combina con una caja manual de seis velocidades, mientras que en la nueva Doble Cabina XL automática aparece una transmisión automática de seis marchas con convertidor de par.

Las versiones 4x4 agregan la caja de transferencia con modos 2H, 4H y 4L, el bloqueo de diferencial trasero al 100%, el control de descenso en pendientes y una capacidad de vadeo de 800 mm.

Ford Ranger XL Cabina Simple MT 4x4 Ford Ranger XL Cabina Simple MT 4x4. Ford

Otro punto importante está en la carga. La Ranger Cabina Chasis 4x4 declara una capacidad de 1.310 kilos, mientras que la Cabina Simple 4x4 llega a 1.162 kilos y la Cabina Simple 4x2 a 1.139 kilos. Además, la Cabina Simple ofrece una caja 48% más larga que la de la Doble Cabina, un dato central para quienes necesitan gran volumen de carga.

Ford Ranger XL Cabina Simple MT 4x4 Ford Ranger XL Cabina Simple MT 4x4. Ford

En equipamiento, la Ranger XL Doble Cabina incluye pantalla multimedia de 10 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, tablero de 8 pulgadas, control de velocidad crucero, volante multifunción y asistencias de seguridad como control de tracción, control de estabilidad y balanceo de tráiler.

Ford Ranger XL Chasis 4x4 Ford Ranger XL Chasis 4x4. Ford

Cuánto cuestan las nuevas Ford Ranger en Argentina

Las nuevas versiones de Ford Ranger estarán disponibles en la Argentina a partir de abril de 2026. Los precios sugeridos informados para la gama XL son los siguientes:

Ford Ranger XL Cabina Simple 4x2 MT: $43.500.000

$43.500.000 Ford Ranger XL Cabina Chasis 4x4 MT: $49.500.000

$49.500.000 Ford Ranger XL Cabina Simple 4x4 MT: $52.000.000

$52.000.000 Ford Ranger XL Doble Cabina 4x2 AT: $51.400.000

$51.400.000 Ford Ranger XL Doble Cabina 4x4 AT: $56.200.000

Ranger XL Chasis 2 4x4 Ranger XL Chasis 2 4x4 . Ford

Se suman a estas 10 versiones que ya estaban disponibles:

Ford Ranger XL 4x2: $50.962.700

$50.962.700 Ford Ranger XL 4x4: $55.685.660

$55.685.660 Ford Ranger XLS 4x2 MT: $59.042.900

$59.042.900 Ford Ranger XLS V6 3.0L: $71.502.700

$71.502.700 Ford Ranger Black 4x4 MT: $69.447.900

$69.447.900 Ford Ranger XLT Bi-Turbo 4x2 AT: $68.039.730

$68.039.730 Ford Ranger XLT Bi-Turbo 4x4 AT: $73.702.330

$73.702.330 Ford Ranger XLT V6 3.0 4WD AT: $81.718.500

$81.718.500 Ford Ranger LTD Bi-Turbo 4x4 AT: $79.801.820

$79.801.820 Ford Ranger LTD+ V6 4WD AT: $88.974.530

Con esta ampliación, Ford llega a las 15 versiones de Ranger y logra ofrecer una de las gamas más numerosas de pickups del mercado local. Y consolida así su presencia en un terreno donde la versatilidad hace la diferencia.