Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es una de las pickups más vendidas de Argentina y acaba de ampliar su gama con nuevas versiones orientadas al trabajo presentadas en Expoagro.

La Ford Ranger sigue consolidándose como una de las pickups más fuertes del mercado argentino. Fabricada en la planta bonaerense de General Pacheco , el modelo del óvalo es uno de los pilares productivos de la industria automotriz nacional y mantiene un fuerte protagonismo dentro del segmento de las chatas medianas. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo de 2026?

La actual generación, lanzada en 2023, marcó un salto importante en tecnología, seguridad y oferta mecánica . La Ranger ofrece una gama amplia que combina versiones orientadas al trabajo con otras enfocadas en el confort y el uso recreativo, además de incorporar motorizaciones modernas como el 2.0 turbodiésel, el 2.0 Bi-Turbo y el potente V6 3.0 de 250 caballos de fuerza .

En paralelo, Ford decidió ampliar la oferta del modelo con nuevas configuraciones presentadas recientemente en Expoagro 2026 , que suman variantes especialmente pensadas para el uso laboral, ampliando las posibilidades dentro de la familia Ranger.

Ford Ranger: así fueron sus patentamientos en 2026

La Ford Ranger comenzó 2026 manteniéndose entre las pickups más patentadas del país, consolidando su lugar dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado.

En febrero de 2026, la pickup producida en Pacheco registró 1.338 unidades patentadas, ubicándose nuevamente entre los modelos más elegidos dentro del segmento de las camionetas medianas.

Ranking: pickups más patentadas en Argentina – febrero 2026

Toyota Hilux: 2.212 unidades Ford Ranger: 1.338 Volkswagen Amarok: 1.148 Fiat Toro: 383 Nissan Frontier: 324

Ford Ranger Ford Ranger: cuál es su precio actualizado en marzo 2026. Ford Argentina

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caída del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Ford Ranger: ficha técnica y versiones en Argentina

La Ford Ranger se comercializa en Argentina con una de las gamas más amplias del segmento de pickups medianas. La oferta incluye el motor Panther 2.0 turbodiésel de 170 CV, el 2.0 Bi-Turbo de 210 CV y el V6 3.0 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm de torque, combinados con transmisiones manuales o automáticas y diferentes configuraciones de tracción.

Ford Ranger - Cabina Simple 1 Ford Ranger Cabina Simple. Ford Argentina

En 2026 la gama se amplió con nuevas versiones orientadas al trabajo, presentadas en Expoagro, que incorporan configuraciones Cabina Simple, Cabina Chasis y una nueva variante automática dentro de la gama XL. A continuación, las principales versiones de la Ford Ranger disponibles en Argentina:

Ranger XL Cabina Simple 4×2 MT: una de las novedades de la gama. Está pensada para uso laboral intensivo y se destaca por su mayor superficie de carga, con una caja 48% más larga que la de la Doble Cabina. Ofrece una capacidad de carga de hasta 1.139 kg.

una de las novedades de la gama. Está pensada para uso laboral intensivo y se destaca por su mayor superficie de carga, con una caja 48% más larga que la de la Doble Cabina. Ofrece una capacidad de carga de hasta 1.139 kg. Ranger XL Cabina Simple 4×4 MT: mantiene el enfoque de trabajo de la versión anterior pero suma tracción integral con modos 2H, 4H y 4L, bloqueo de diferencial trasero y mejores aptitudes para tareas en terrenos difíciles. Su capacidad de carga alcanza 1.162 kg.

mantiene el enfoque de trabajo de la versión anterior pero suma tracción integral con modos 2H, 4H y 4L, bloqueo de diferencial trasero y mejores aptitudes para tareas en terrenos difíciles. Su capacidad de carga alcanza 1.162 kg. Ranger XL Cabina Chasis 4×4 MT: configuración diseñada para aplicaciones profesionales. Funciona como base para distintos tipos de carrozado o implementos y ofrece una capacidad de carga de hasta 1.310 kg, la más alta dentro de estas nuevas variantes.

configuración diseñada para aplicaciones profesionales. Funciona como base para distintos tipos de carrozado o implementos y ofrece una capacidad de carga de hasta 1.310 kg, la más alta dentro de estas nuevas variantes. Ranger XL Doble Cabina 4×2 AT: incorpora dentro de la gama XL una transmisión automática de seis velocidades, pensada para quienes buscan mayor confort y eficiencia operativa en jornadas de trabajo intensivas.

incorpora dentro de la gama XL una transmisión automática de seis velocidades, pensada para quienes buscan mayor confort y eficiencia operativa en jornadas de trabajo intensivas. Ranger XL Doble Cabina 4×4 AT: combina la transmisión automática con tracción integral, reductora y bloqueo de diferencial trasero, ofreciendo un equilibrio entre capacidad de trabajo y confort.

combina la transmisión automática con tracción integral, reductora y bloqueo de diferencial trasero, ofreciendo un equilibrio entre capacidad de trabajo y confort. Ranger XLS: agrega mayor nivel de equipamiento respecto de las versiones XL y mantiene un enfoque de uso mixto entre trabajo y utilización cotidiana.

agrega mayor nivel de equipamiento respecto de las versiones XL y mantiene un enfoque de uso mixto entre trabajo y utilización cotidiana. Ranger Black: versión con estética diferenciada y detalles exteriores oscurecidos, orientada a un perfil más urbano.

versión con estética diferenciada y detalles exteriores oscurecidos, orientada a un perfil más urbano. Ranger XLT: suma más tecnología, confort y asistencias a la conducción dentro del paquete Ford Co-Pilot 360.

suma más tecnología, confort y asistencias a la conducción dentro del paquete Ford Co-Pilot 360. Ranger Limited: una de las variantes más completas de la gama, con alto nivel de equipamiento y motorización Bi-Turbo.

una de las variantes más completas de la gama, con alto nivel de equipamiento y motorización Bi-Turbo. Ranger Limited+: versión tope de gama equipada con el motor V6 3.0 turbodiésel de 250 CV, tablero digital de 12,4 pulgadas, pantalla multimedia de 12 pulgadas y el paquete más completo de asistencias a la conducción.

Cuánto sale una Ford Ranger en marzo 2026

Estos son los precios de lista vigentes de la Ford Ranger en Argentina en marzo 2026