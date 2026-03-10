¿Qué SUV híbrido me compro? Toyota Yaris Cross vs. Chery Tiggo 4

El modelo japonés es una de las novedades del año en Argentina y completa la gama eléctrica de la marca. Chery busca hacerse fuerte con un renovado Tiggo 4.

La reciente irrupción del Toyota Yaris Cross en la Argentina le empieza a poner temperatura a uno de los segmentos que más crecerá en los próximos años: el de los SUV compactos con opciones híbridos . Y en ese escenario uno de los nombres que aparece como rival directo es el Chery Tiggo 4 , un modelo que acaba de renovarse y ofrece gran equipamiento, estética moderna y una propuesta mecánica electrificada.

En la comparación, por un lado, aparece el peso de una marca como Toyota, que en Argentina construyó una reputación enorme en confiabilidad, valor de reventa y respaldo de posventa . Por el otro, Chery busca meterse en la pelea con un precio de entrada competitivo.

Ambos apuntan a un usuario similar: el que quiere un SUV compacto que le ofrezca bajo consumo y buena dotación de confort y tecnología. Ambos lo consiguen a través de distintos camiones. El Toyota Yaris Cross pone el acento en la eficiencia, la robustez y la tradición de marca; el Chery Tiggo 4 , en cambio, trata de seducir con una imagen más tecnológica.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7. Chery

Toyota Yaris Cross vs. Chery Tiggo 4: motorizaciones

Si el foco está puesto en la reputación de marca, el Toyota Yaris Cross corre con ventaja. Es el primer SUV chico de Toyota en la Argentina y llega con el respaldo de una terminal que domina el mercado local desde hace años. Ofrece una configuración híbrida con motor naftero 1.5 y sistema electrificado que entrega 111 caballos, asociado a una transmisión eCVT, con un consumo muy bajo: registra valores de entre 4,8 y 5,4 litros cada 100 kilómetros, según el uso.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

El Chery Tiggo 4 combina un motor naftero 1.5 de 100 CV con un motor eléctrico de 94 CV, para lograr una potencia combinada de 120 CV y 260 Nm de torque máximo. A eso le suma una transmisión DHT y una batería de 1,8 kWh. En consumo, la marca declara un promedio de 5,0 l/100 km y una autonomía de hasta 1.000 km bajo ciclo WLTP, cifras que lo muestran como una alternativa muy competitiva dentro del universo híbrido.

Toyota Yaris Cross vs. Chery Tiggo 4: qué ofrecen en equipamiento

Si se pone la lupa sobre el equipamiento del Toyota Yaris Cross, hay varios puntos fuertes. Entre lo más destacado aparecen la pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, cámara de estacionamiento, freno de estacionamiento eléctrico con función Auto-Hold, ingreso inteligente, arranque por botón y, en las versiones más equipadas, cargador inalámbrico, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, portón con apertura y cierre eléctrico manos libres y techo panorámico.

Además, ofrece salidas de aire para las plazas traseras, puertos USB-C también atrás, volante revestido en cuero, display de información múltiple, asiento del conductor regulable en altura y tapizados de cuero ecológico microperforado en determinadas versiones.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

En seguridad, el Toyota Yaris Cross incorpora seis airbags y ofrece en toda la gama el paquete Toyota Safety Sense, con control de velocidad crucero adaptativo, sistema de pre-colisión frontal, alerta de cambio de carril, asistencia de mantenimiento de carril y luces altas automáticas. A eso suma alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de arranque del vehículo precedente y control de uso incorrecto del pedal. Es, sin dudas, uno de los puntos más sólidos del modelo.

El equipamiento del Chery Tiggo 4 también muestra argumentos muy contundentes. De entrada ofrece cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, central multimedia táctil de 10,25 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara HD de 360°, cargador inalámbrico para celular, sensores de estacionamiento, sensor de lluvia, climatizador automático bi-zona, ventilación para plazas traseras y alzacristales one touch en las cuatro puertas.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7. Chery

Incluye tapizado en cuero ecológico, volante multifunción revestido, techo solar eléctrico, iluminación ambiental, apoyabrazos delantero y trasero, asiento del conductor con regulación eléctrica en seis direcciones, llave con telepresencia, encendido por botón, encendido remoto y apertura remota del baúl.

Donde también busca destacarse el Chery Tiggo 4 es en seguridad: ofrece siete airbags —incluido airbag central delantero—, además de ABS, EBD, ESP, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, alerta de colisión frontal, frenado automático precolisión, alerta de punto ciego, alerta de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, conmutador automático de luces y control crucero adaptativo. Es un paquete realmente completo que incluso supera al de varios rivales tradicionales.

Chery Tiggo 7 Chery Tiggo 7. Chery

Toyota Yaris Cross o Chery Tiggo 4: versiones y precios

Si la elección pasa por el respaldo de marca, la confianza en la posventa y el ADN histórico de Toyota, el Yaris Cross saca ventaja a partir de su nivel de equipamiento y el paquete de asistencias a la conducción. Además, ofrece una gama con cinco variantes, dos híbridas y tres nafteras.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Si el usuario pone el ojo principalmente en el equipamiento, el Chery Tiggo 4 (que se vende en una única versión) aparece como una alternativa muy tentadora por la propuesta tecnológica de su interior y la generosa oferta en materia de confort.

Toyota Yaris Cross XLI: $41.464.000

$41.464.000 Toyota Yaris Cross XEI: $45.260.000

$45.260.000 Toyota Yaris Cross XEI HEV: $48.457.000

$48.457.000 Toyota Yaris Cross SEG: $50.224.000

$50.224.000 Toyota Yaris Cross SEG HEV: $54.020.000