Cómo son los 5 SUV que llegan a la Argentina con el respaldo de dos gigantes

Lynk & Co avanza con su plan global y se aproxima a la Argentina con la receta que ya le permitió empezar a posicionarse en Europa: tecnología, ADN europeo y producción china . La marca nació de una alianza entre Geely y Volvo , y aunque hoy forma parte del grupo chino, mantiene centros de diseño y desarrollo en Suecia , una fórmula atractiva para quienes buscan nivel premium sin irse a valores imposibles.

El desembarco en Argentina tendrá un socio clave: Grupo Belcastro . El importador sumará a Lynk & Co a su portfolio y arrancaría con una gama inicial de cinco modelos electrificados : tres híbridos enchufables (PHEV) , un eléctrico y un SUV grande, el buque insignia para jugar en la categoría más selecta.

Será el “caballito de batalla” de la marca: comparte plataforma y componentes con el Volvo XC40 y apunta a ofrecer una experiencia premium con un posicionamiento más competitivo.

Lynk & Co 01 Lynk & Co 01. Lynk & Co

En versión PHEV, ofrece una combinación de motor 1.5 turbo naftero con otro eléctrico, con 262 caballos y 85 kilómetros de autonomía eléctrica. Agrega, además, un argumento fuerte para su posicionamiento: cinco estrellas en Euro NCAP.

2) Lynk & Co 06: el B-SUV electrificado con ambición premium

Aparece en carpeta como otro de los híbridos enchufables para Argentina. Se trata de un SUV que busca destacarse por diseño, tecnología y eficiencia, con un interior muy digital y un amplio paquete de asistencias.

Lynk & Co 06 Lynk & Co 06.

El 06 EM-P PHEV dispone de un motor 1.5 y dos eléctricos, con 299 CV y 568 Nm, más una batería que le permite hasta 102 km en modo 100% eléctrico (ciclo CLTC). También suma un importante paquete de ADAS (frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámara 360°, entre otros).

3) Lynk & Co 02: el eléctrico “puro”

Dentro de la primera tanda de modelos que la marca desplegará en Argentina, el Lynk & Co 02 es el modelo 100% eléctrico.

Lynk & Co 02 Lynk & Co 02. Lynk & Co

Con una estética muy atractiva y rupturista, en otros mercados se vende con tracción trasera, 200 kW (272 CV) y una autonomía WLTP de hasta 445 kilómetros.

4) Lynk & Co 08: el “superhíbrido” del segmento grande

El Lynk & Co 08 es el que le pone el moño tecnológico en la ofensiva PHEV. Se trata de un SUV del segmento E que ofrece una autonomía eléctrica declarada de 200 kilómetros, una cifra considerable para un híbrido enchufable, por eso se lo define como 'superhíbrido'.

Lynk & Co 08 Lynk & Co 08. Lynk & Co

Tiene alrededor de 4,82 metros de largo y un habitáculo súper tecnológico con conectividad. En cuanto a la mecánica, indica una potencia combinada que trepa a 554 CV, con 1.100 kilómetros de autonomía total.

5) Lynk & Co 900: el buque insignia

En el extremo superior de la gama aparece el Lynk & Co 900, el buque insignia que busca impactar por tamaño y por su arsenal tecnológico. Se lo describe como un SUV de 5,2 metros (con medidas publicadas de 5.240 mm de largo) y una propuesta de interior con pantallas gigantes, incluida una central de 30 pulgadas con definición 6K. Es el abanderado del poderío tecnológico con el que Lynk & Co busca consolidarse en la industria.

Lynk & Co 900 Lynk & Co 900. Lynk & Co

Con esta alineación (01, 06, 02, 08 y 900), Lynk & Co buscará abarcar varios públicos, desde quienes buscan un SUV para todos los días hasta el familiar grande. Pero en todos los casos el hilo conductor es el mismo: electrificación y una propuesta de respaldo industrial basada en la alianza de Geely con Volvo.