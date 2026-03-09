Cómo son los 5 SUV que llegan a la Argentina con el respaldo de dos gigantes

En breve desembarca una nueva marca china, con modelos muy tecnológicos desarrollados con ADN sueco.
Lynk & Co avanza con su plan global y se aproxima a la Argentina con la receta que ya le permitió empezar a posicionarse en Europa: tecnología, ADN europeo y producción china. La marca nació de una alianza entre Geely y Volvo, y aunque hoy forma parte del grupo chino, mantiene centros de diseño y desarrollo en Suecia, una fórmula atractiva para quienes buscan nivel premium sin irse a valores imposibles.
El desembarco en Argentina tendrá un socio clave: Grupo Belcastro. El importador sumará a Lynk & Co a su portfolio y arrancaría con una gama inicial de cinco modelos electrificados: tres híbridos enchufables (PHEV), un eléctrico y un SUV grande, el buque insignia para jugar en la categoría más selecta.
Lynk & Co: los 5 SUV que llegan con el respaldo de dos gigantes
1) Lynk & Co 01: el candidato a volumen
Será el “caballito de batalla” de la marca: comparte plataforma y componentes con el Volvo XC40 y apunta a ofrecer una experiencia premium con un posicionamiento más competitivo.
En versión PHEV, ofrece una combinación de motor 1.5 turbo naftero con otro eléctrico, con 262 caballos y 85 kilómetros de autonomía eléctrica. Agrega, además, un argumento fuerte para su posicionamiento: cinco estrellas en Euro NCAP.
2) Lynk & Co 06: el B-SUV electrificado con ambición premium
Aparece en carpeta como otro de los híbridos enchufables para Argentina. Se trata de un SUV que busca destacarse por diseño, tecnología y eficiencia, con un interior muy digital y un amplio paquete de asistencias.
El 06 EM-P PHEV dispone de un motor 1.5 y dos eléctricos, con 299 CV y 568 Nm, más una batería que le permite hasta 102 km en modo 100% eléctrico (ciclo CLTC). También suma un importante paquete de ADAS (frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámara 360°, entre otros).
3) Lynk & Co 02: el eléctrico “puro”
Dentro de la primera tanda de modelos que la marca desplegará en Argentina, el Lynk & Co 02 es el modelo 100% eléctrico.
Con una estética muy atractiva y rupturista, en otros mercados se vende con tracción trasera, 200 kW (272 CV) y una autonomía WLTP de hasta 445 kilómetros.
4) Lynk & Co 08: el “superhíbrido” del segmento grande
El Lynk & Co 08 es el que le pone el moño tecnológico en la ofensiva PHEV. Se trata de un SUV del segmento E que ofrece una autonomía eléctrica declarada de 200 kilómetros, una cifra considerable para un híbrido enchufable, por eso se lo define como 'superhíbrido'.
Tiene alrededor de 4,82 metros de largo y un habitáculo súper tecnológico con conectividad. En cuanto a la mecánica, indica una potencia combinada que trepa a 554 CV, con 1.100 kilómetros de autonomía total.
5) Lynk & Co 900: el buque insignia
En el extremo superior de la gama aparece el Lynk & Co 900, el buque insignia que busca impactar por tamaño y por su arsenal tecnológico. Se lo describe como un SUV de 5,2 metros (con medidas publicadas de 5.240 mm de largo) y una propuesta de interior con pantallas gigantes, incluida una central de 30 pulgadas con definición 6K. Es el abanderado del poderío tecnológico con el que Lynk & Co busca consolidarse en la industria.
Con esta alineación (01, 06, 02, 08 y 900), Lynk & Co buscará abarcar varios públicos, desde quienes buscan un SUV para todos los días hasta el familiar grande. Pero en todos los casos el hilo conductor es el mismo: electrificación y una propuesta de respaldo industrial basada en la alianza de Geely con Volvo.
