Se viene un nuevo SUV para competir con Renault Kardian, Volkswagen Tera y Fiat Pulse: de qué se trata

En el segmento más competitivo del mercado, asoma un nuevo jugador que pretende sorprender con mucha tecnología.

El mercado de los SUV chicos no para de crecer en la región y, con Renault Kardian, Volkswagen Tera y Fiat Pulse como protagonistas (entre otros), ahora se suma un nombre pesado: Hyundai . La marca coreana prepara un nuevo modelo para meterse de lleno en la pelea donde hoy se define el volumen.

La apuesta apunta a un vehículo que se ubique en el segmento que el público viene eligiendo: modelos más robustos que un hatchback , pero sin llegar al tamaño (ni al precio) de un SUV más tradicional.

Por un lado, el proyecto de Hyundai está muy cerca de ver la luz: la marca aceleró los planes y la presentación se adelantaría dentro del calendario 2026. Por el otro, el modelo elegido no es un desarrollo desde cero, sino un producto con base conocida que se transformaría en una propuesta global para distintos mercados.

Hyundai Bayon Hyundai Bayon que se comercializa en Europa. Hyundai

Incluso ya se conoce el nombre que empieza a tomar fuerza. Se trata de Hyundai Bayon, un SUV que en Europa ya existe, pero que para América Latina llegaría con ajustes y una estrategia pensada para el Mercosur. La idea es atacar el corazón del segmento donde hoy compiten y capturan la atención modelos como el Kardian, Tera y Pulse.

Hyundai y el nuevo SUV que llega a pelear el segmento B

El futuro SUV de Hyundai se posicionará entre el HB20 y el SUV Creta. Es decir, no será el modelo más chico del portafolio de la marca, pero tampoco saltará al escalón de los compactos que ya juegan en otra categoría de precios y equipamiento. Respecto al HB20, se espera que el futuro SUV agregue ADAS más avanzados y mayor espacio interior, aspecto relevante para los usuarios de este tipo de vehículos.

En Brasil —mercado clave para la marca— el proyecto está asociado a un plan de inversión grande y a la intención de ganar escala regional. El nuevo producto tendrá un rol central: sumar volumen en el segmento más competitivo del momento, donde cada lanzamiento llega con promesa de tecnología, conectividad y seguridad.

Hyundai Bayon Así podría ser el Hyundai Bayon en Latinoamérica, de acuerdo a una proyección. Foto: Motor.es.

De hecho, uno de los ejes de comunicación del proyecto busca ya diferenciarse por su propuesta: “tendrá una configuración única y competirá en un segmento que está surgiendo actualmente entre los hatch B y los SUV”, adelanta la marca. Además, remarcan que “ofrecerá espacio interior generoso, robustez, confort y mucha tecnología”.

Cuándo podría llegar y por qué apunta directo a Kardian, Tera y Pulse

Aunque todavía no se mostró sin camuflaje, el modelo -Hyundai Bayon- entrega pistas sobre cómo será por lo visto en Europa. Se espera un SUV ideal para la ciudad, con una longitud cercana a los 4,10 a 4,20 metros de largo, y una distancia entre ejes cercana a 2,60 metros.

Respecto de la mecánica, para la región ya se menciona la posibilidad de sistemas electrificados, algo que encaja con el rumbo global de la marca. De hecho en Europa el Bayon ya mostró opciones microhíbridas (además de un motor naftero de 79 CV en la versión más económica), y hacia adelante los rumores apuntan a una evolución más fuerte.

Nuevo Hyundai i20 El próximo Hyundai i20, en pruebas realizadas en las últimas semanas.

El horizonte de su llegada es parte de lo más atractivo: Hyundai no estaría dispuesta a esperar demasiado para meterse en la conversación del segmento del momento. En Argentina, Renault Kardian se mantiene fuerte desde su desembarco, Volkswagen Tera aparece como la última novedad, y Fiat Pulse ya es un jugador instalado. En ese tablero, Hyundai buscará entrar con un producto que combine diseño, tecnología y espacio interior, tres atributos que suelen definir la compra en este tipo de SUV urbanos.