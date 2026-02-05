Ya están los precios y las versiones del Toyota Yaris Cross que se lanza este mes

Es uno de los grandes lanzamientos de 2026. Llega para pelear con los SUV más chicos, como Renault Kardian, Peugeot 2008 Y Volkswagen Tera, entre otros.

La imagen del Toyota Yaris Cross en el inicio de la producción en la planta brasileña de Sorocaba.

El Toyota Yaris Cross deja de ser una promesa y empieza a mostrar números concretos: versiones cerradas, precios oficiales y fecha de llegada a los concesionarios. En un mercado donde los SUV chicos se volvieron el nuevo “pan caliente”, Toyota apunta directo al volumen.

El Toyota Yaris Cross se mete en el corazón del segmento B-SUV , el más competitivo por relación tamaño/precio y uso urbano. Y lo hace con una propuesta que mezcla lo que el público argentino ya le reconoce a la marca: confiabilidad , equipamiento fuerte y una promesa de seguridad como diferencial frente a varios rivales.

Además, llega con un condimento que hoy pesa cada vez más: opciones híbridas . En otras palabras, el Toyota Yaris Cross quiere ser “la puerta de entrada” a la electrificación sin saltar a un SUV más grande (y más caro).

Y el calendario ya está marcado: primero habrá presentación oficial el 23 de febrero y luego el desembarco en concesionarios, con disponibilidad anunciada para el 26 de febrero, en toda la red del país.

Toyota Yaris Cross: precios y versiones confirmadas para Argentina

La gama local del Toyota Yaris Cross estará compuesta por cinco variantes: tres nafteras (XLI, XEI y SEG) y dos híbridas (XEI HEV y SEG HEV). En ese esquema, el modelo apunta a ubicarse entre el Yaris y el Corolla Cross, tanto por tamaño como por posicionamiento de precio.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Estos son los precios oficiales informados para el mercado argentino:

Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

$41.464.000 Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000

$45.260.000 Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

$48.457.000 Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000

$50.224.000 Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

Con esa lista, el Toyota Yaris Cross queda con una franja que va de $41,4 millones a $54 millones (según versión), y la marca habilita desde ya la posibilidad de reservas en concesionarios.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Toyota Yaris Cross: motores, seguridad y equipamiento

En mecánica, las versiones nafteras vienen con motor 1.5 de 106 CV y caja automática CVT, mientras que las híbridas combinan el 1.5 con sistema HEV y caja eCVT, con potencia declarada de 111 CV para priorizar eficiencia.

En el “look” y el confort, hay diferencias claras por nivel:

Llantas: 17” en la XLI y 18” en XEI y SEG.

en la XLI y en XEI y SEG. Techo panorámico: reservado para las SEG (tanto nafta como híbrida).

reservado para las (tanto nafta como híbrida). Interior: tapizados de tela en XLI/XEI y cuero ecológico en SEG; desde XEI suma instrumental TFT de 7” .

tapizados de en XLI/XEI y en SEG; desde XEI suma . Baúl: 400 litros en versiones nafteras y 391 litros en híbridas.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Pero donde Toyota quiere marcar cancha es en seguridad: el Toyota Yaris Cross llegará con seis airbags y el paquete Toyota Safety Sense de serie, con ADAS como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, además de funciones extra como control de uso incorrecto del acelerador y alerta de arranque del auto precedente.