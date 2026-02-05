Miedo y tensión: atacaron a piedrazos a dos colectivos que circulaban por el oeste de Neuquén

Los hechos se registraron en la madrugada. Los pasajeros vivieron momentos de tensión y debieron continuar el viaje.

Dos unidades del transporte público de Neuquén capital fueron atacadas a piedrazos este jueves por la mañana mientras realizaban sus recorridos habituales por el Oeste de la ciudad. Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia, en un mismo sector, y generaron momentos de tensión entre los pasajeros que se trasladaban rumbo a sus trabajos y actividades diarias.

Uno de los ataques tuvo como blanco a un colectivo de la línea 12, que circulaba por la zona de Almafuerte, a la altura de calle Viedma, alrededor de las 6.30. Según se informó en una entrevista radial, una piedra impactó contra la puerta delantera de la unidad, destrozando el vidrio y provocando un gran susto entre quienes viajaban a bordo.

Graciela, una vecina del sector, contó al aire de LU5 que su hija se encontraba dentro del colectivo al momento del ataque. “Ella iba a trabajar, tomó el 12 como todas las mañanas y de repente le tiraron un piedrazo. Fue todo muy sorpresivo, iba a centímetros”, relató. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque el daño material fue importante.

La mujer explicó que, tras el ataque, el colectivo no fue reemplazado de inmediato. “Pararon, sacaron los vidrios y taparon el agujero del vidrio, y siguieron viaje. Iba muchísima gente. Les decían que se sienten del lado del pasillo, no del lado de la ventana”, señaló, todavía conmovida por lo ocurrido.

tiraron piedras a colectivos en el oeste

Casi en simultáneo, se conoció un segundo episodio similar. De acuerdo a los testimonios recogidos por la radio, otro colectivo -en el que viajaba un familiar de una oyente- también recibió un piedrazo en el mismo sector, lo que confirmaría que fueron al menos dos las unidades atacadas en pocos minutos y en una misma zona del oeste neuquino.

“El chofer comentó que esto ya pasó varias veces, que han roto varios colectivos”, agregaron desde el programa radial, donde además confirmaron que una de las unidades quedó con el vidrio totalmente astillado tras el impacto de una piedra de gran tamaño.

tiraron piedras a colectivos en el oeste

Graciela remarcó que, si bien hechos de este tipo no son nuevos, no solían registrarse en ese sector específico. “Ha pasado antes, pero no acá, de este lado del oeste. Esto es Almafuerte, Cuenca XVI, Valentina Norte Rural, toda esa parte”, detalló. También expresó su preocupación por la falta de presencia policial: “Antes teníamos un destacamento que pertenecía a Valentina Norte Rural, pero lo sacaron. Ahora no sabemos bien quién se hace cargo, hay que llamar al 101”, dijo.

La vecina reconoció que el barrio suele estar tranquilo en las primeras horas del día, pero advirtió que en los últimos tiempos se registraron más hechos de inseguridad, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada. “Para Valentina Norte ha habido muchos robos. Está medio inseguro”, afirmó.

Desde el programa también señalaron que existen antecedentes y reclamos previos por parte de los choferes del transporte público, quienes han advertido en reiteradas oportunidades sobre puntos conflictivos del recorrido, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la circulación es menor y aumenta la sensación de vulnerabilidad.

Los ataques a las unidades no solo generaron temor entre los pasajeros, sino que reavivaron el reclamo por mayores medidas de seguridad para el transporte público, tanto para quienes viajan como para los trabajadores que prestan servicio en horarios críticos. Mientras tanto, los usuarios volvieron a subirse al colectivo con miedo y la recomendación de “sentarse lejos de las ventanas”.