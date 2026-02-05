Insólita denuncia: una mujer asegura que un caballo suelto le dio un cabezazo

La víctima volvía a su casa luego de hacer las compras. Ocurrió este miércoles en horas del mediodía.

El equino circulaba junto a otros 5 animales en las calles del barrio.

Una insólita e inesperada situación despertó la indignación y preocupación de una vecina de la localidad de Centenario que sufrió una brutal agresión de un animal suelto. En una denuncia pública, la mujer aseguró haber sido golpeada por un caballo que se encontraba en la calle.

El episodio ocurrido este miércoles al mediodía en las inmediaciones de la calle Puerto Madryn del barrio Bella Vista . Vecinos de la zona aseguran que es una situación que se repite desde hace varios meses.

La víctima regresaba a su casa tras realizar compras cuando se topó con un grupo de seis equinos que deambulaban sin control. “Uno comenzó a seguirme y me pegó un cabezazo en la espalda. No tengo idea de quiénes son, es un peligro”, relató tras el incidente al portal Centenario Digital.

Según contó, el animal comenzó a correrla repentinamente y la golpeó con su cabeza, lo que le provocó un fuerte susto. La intervención del vecino fue clave para alejar al caballo y evitar consecuencias mayores.

A pesar del impacto, la mujer no sufrió lesiones de consideración, aunque la situación generó preocupación entre los residentes del sector.

Una problemática que afecta a la localidad

La presencia de caballos sueltos es una problemática que los vecinos de Centenario reportan desde hace un tiempo. Los animales suelen verse en sectores como Plaza Hugo Berbel, Avenida del Libertador, Villegas y la segunda meseta, donde representan un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Además del peligro por los posibles ataques o accidentes de tránsito, los vecinos advierten sobre las condiciones en las que se encuentran los equinos, ya que en muchos casos se alimentan de residuos tras romper bolsas y canastos de basura.

Un vecino del barrio expresó su hartazgo a través de un video en el que mostró los destrozos provocados por los animales. “Son los que rompen las basuras, los canastos”, declaró.

"Todos los días lo mismo, tirando basura y rompiendo. No sé si tendrán dueño, pero estamos cansados de esta situación", señaló.

Asimismo, el hombre solicitó la intervención de las autoridades correspondientes. “A ver si podemos hacer viral este video y darle solución a este problema. Ya es demasiado”, reclamó.

El reciente episodio volvió a encender las alarmas en la región, ya que la circulación de animales de gran porte en zonas urbanas puede derivar en graves accidentes. Por este motivo, los vecinos exigen controles más estrictos y sanciones para los propietarios que permitan que los caballos circulen libremente.

¿Dónde denunciar la presencia de animales sueltos?

La presencia de caballos o animales en el casco urbano de las ciudades puede denunciarse a través del teléfono 299 4434255, que corresponde a la División Montada de la Policía del Neuquén. Además, se puede realizar el reclamo ante el área de Zoonosis del municipio de Centenario al 299 4187352, con el objetivo de que las autoridades intervengan rápidamente.

Cabe recordar que la Ley Provincial 3507 establece sanciones para los propietarios cuyos animales circulen libremente por calles o rutas. Las multas pueden alcanzar el millón de pesos. La normativa busca desalentar estas prácticas y reducir los riesgos para toda la comunidad.