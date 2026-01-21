Heroico rescate de Poroto: un perro que estuvo cuatro días atrapado en una mina abandonada de Buta Ranquil

La localidad de Buta Ranquil fue el escenario de una historia de película con final feliz , cuando los Bomberos Voluntarios llevaron a cabo el rescate de un perro que estuvo atrapado por cuatro días en una mina de carbón abandonada . El complejo operativo tuvo lugar este martes al mediodía en el sector La Tungar .

El procedimiento demandó más de tres horas de intenso trabajo y requirió el uso de tecnología especializada debido a la peligrosidad del lugar . Según informaron desde el cuartel, el alerta ingresó alrededor de las 13.20 y rápidamente se activó el toque de sirena. Al llegar al sitio, que está ubicado a varios kilómetros del ejido urbano, los rescatistas confirmaron que el perro, cuyo nombre es Poroto , se encontraba dentro de una antigua mina , imposibilitado para salir por sus propios medios.

Las tareas de rescate fueron complicadas, ya que el terreno presentaba una alta complejidad, con grietas profundas, desplazamiento de piedras y riesgo de derrumbe.

Para poder ubicar con precisión al perro, el equipo de rescate utilizó un dron. Una vez confirmada la ubicación, uno de los bomberos descendió y realizó el rescate mediante el uso de cuerdas, trabajando de forma coordinada con el resto del personal.

perro rescatado buta ranquil 2

El trabajo en conjunto fue fundamental para que lograran extraer con vida al canino, que afortunadamente no presentaba heridas visibles. Luego de su rescate, fue atendido por especialistas veterinarios para conocer su estado de salud en detalle.

Desde Bomberos Voluntarios reiteraron el pedido de concientización a la población para que no transite y no ingrese a este tipo de sectores que son altamente peligrosos. Las minas abandonadas del norte neuquino suelen presentar roturas estructurales, desplazamiento de tierras y condiciones de riesgo.

Reel Bomberos de Buta Ranquil rescataron un perro atrapado en una mina abandonada

Además, advirtieron que cualquier intento de rescate, tanto de personas como de animales, resulta muy difícil por el acceso limitado y el riesgo que implica, incluso para personal entrenado. El operativo se convirtió en un nuevo ejemplo del rol fundamental que cumplen los bomberos voluntarios en situaciones de emergencia en el interior de la provincia.

Rescataron una cría de zorro en plena costanera de Junín de los Andes

Otro caso de rescate muy particular se vivió este sábado en la comunidad cordillerana de Junín de los Andes. Alrededor de las seis de la tarde, los vecinos y turistas que se encontraban en la costanera del río Chimehuín, en la zona de Puente Banana, encontraron un cachorro de zorro escondido debajo de los pilotes.

El animal fue rescatado por el personal de la Dirección de Fauna de la provincia con signos de deshidratación, y fue atendido para luego poder reinsertarse en su hábitat natural. Según se informó, el zorro no presentaba heridas visibles ni afecciones de salud, aunque sí estaba muy delgado y con signos de deshidratación.

CRIA ZORRO JUNIN

Los rescatistas presumen que él y su madre cruzaron desde los cerros y campos que se encuentran al otro lado del río, aprovechando el bajo caudal, y que se desorientaron al encontrar una zona tan urbanizada.