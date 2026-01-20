Encontraron una cría de zorro en plena costanera de Junín de los Andes: así fue el rescate

El cachorro de apenas dos meses estaba en una zona urbanizada de la localidad. Asustado y con signos de deshidratación, será atendido hasta que pueda reinsertarse en su hábitat natural.

La comunidad de Junín de los Andes vivió una jornada atípica este sábado. A las seis de la tarde, los vecinos y turistas que se encontraban en la costanera del río Chimehuín, en la zona de Puente Banana, encontraron un cachorro de zorro escondido debajo de los pilates. El animal fue rescatado por el personal de Fauna de la provincia con signos de deshidratación, y será atendido hasta que pueda reinsertarse en su hábitat natural.

“Recibimos un llamado del área de Zoonosis de la Municipalidad de Junín de los Andes . Nos dijeron que habían encontrado un zorro pero no sabíamos la edad o el tamaño, y cuando nos acercamos al lugar vimos que era una cría“, explicó Franco Rifo, director de la regional Huiliches de Fauna de la Provincia de Neuquén.

En diálogo con LM Neuquén , explicó que las primeras tareas consistieron en cerrar la zona para evitar que el animal se escapara o que se diera el ingreso de curiosos, además de recorrer las inmediaciones para ver si encontraban a la madre del pequeño ejemplar.

zorro junin de los andes

“Llevamos un canil para poder trasladarlo. Pero nos costó mucho porque estaba muy abajo del pilote“, dijo y aclaró que una joven presente en la costanera les mostró la ubicación exacta del animal y les dijo que momentos antes lo había visto flotando en el río, que en esta época tiene bajo caudal.

Rifo aclaró que, tras retenerlo, se comunicaron con la médica veterinaria Bárbara Bartolomé, que tiene una red de rescate de fauna silvestre y suele colaborar con las tareas de rescate que se realizan en la zona. La responsable de la Red de Rescate de Fauna Ñacurutúfue fue quien lo atendió y comprobó que se trataba de un zorro macho de aproximadamente dos meses de edad.

zorro junin de los andes canil

Según se informó, el zorro no presentaba heridas visibles ni afecciones de salud, aunque sí estaba muy delgado y con signos de deshidratación. Los rescatistas presumen que él y su madre cruzaron desde los cerros y campos que se encuentran al otro lado del río, aprovechando el bajo caudal, y que se desorientaron al encontrar una zona tan urbanizada.

“Después de trasladarlo, se le puso un suero y quedó todavía en observación“, dijo Rifo y aclaró que el animal será atendido durante diez días para que recupere fuerzas y se alimente mejor. Luego, será trasladado a un centro especializado en Aluminé, donde terminarán de criar al animal hasta que reúna las condiciones para reinsertarse por sus propios medios en su hábitat natural, ya que no tiene acompañamiento de su madre.

Un hallazgo poco frecuente en Junín de los Andes

Rifo aclaró que la Dirección de Fauna suele trabajar con el hallazgo y rescate de aves silvestres. “Nunca habíamos encontrado un zorro por esa zona“, dijo y se mostró sorprendido, sobre todo, porque se trataba de una zona muy frecuentada por vecinos y turistas.

zoro rescate junin

Para los rescatistas, la presencia de un zorro en el sector se dio por la baja de caudal del río y por el fenómeno más preocupante para la conservación de la fauna: el avance de la urbanización sobre zonas con presencia de especies silvestres.

“En San Martín de los Andes se encontró una cría hace poco, pero era todavía más chica y lamentablemente no sobrevivió a la primera noche“, dijo y recordó que todos los vecinos que detecten la presencia de fauna silvestre deben comunicarse con la línea telefónica de Fauna o llamar a las áreas de Defensa Civil para derivar el pedido de rescate.

zorro cachorro junin recuperado

Pese a que la cría era pequeña e inspiraba ternura entre los presentes, Rifo recordó que los zorros no son mascotas y un encuentro con un ejemplar puede volverse preligroso si no se toman los recaudos necesarios. “No son animales dóciles y se alteran sobre todo cuando se encuentran en lugares tan concurridos“, explicó.

El funcionario señaló que incluso tuvieron que controlar que los presentes no se aproximaran al lugar. “Como lo veían echado, querían acercarse a tocarlo, pero eso es un mecanismo de defensa, y es un animal que suele atacar cuando se siente amenazado“, dijo.

Aclaró que los zorros suelen morder por instinto y pueden transmtir rabia, por lo que es importante, en caso de una mordedura, acercarse al centro de salud más cercano.

Los rescates más resonantes del año pasado

A lo largo del 2025, la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén lideró una serie de intervenciones estratégicas que han permitido rescatar, rehabilitar y liberar ejemplares de fauna silvestre en distintas zonas de la provincia. Estos operativos, realizados en conjunto con organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad, equipos técnicos y la colaboración clave de la comunidad, destacan por su impacto en la conservación de la biodiversidad patagónica.

guanacos- Limay- rescate-4.jpg

Desde el rescate de un tucúquere (Bubo magellanicus) en Aluminé hasta la liberación de cinco choiques (Rhea pennata) en el norte neuquino, cada caso ha requerido protocolos especializados, manejo veterinario y un seguimiento riguroso para garantizar el bienestar animal y su posterior reinserción en el hábitat natural.

Asimismo, operativos como el del puma (Puma concolor) que apareció el 28 de abril en China Muerta y la asistencia a un guanaco (Lama guanicoe) el último fin de semana y un ñanco (Milvago chimango) evidencian la importancia del trabajo interinstitucional y la respuesta rápida ante emergencias faunísticas.