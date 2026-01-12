Tensión en Ruta 40: Gendarmería aplicó el protocolo antipiquetes y liberó el tránsito

Alrededor de las 14:30, se dispuso un operativo para desalojar a quienes manifestaban en el puente del río Curruhué entre Junín y San Martín de Los Andes

Gendarmería y otras fuerzas federales dispusieron un operativo para desalojar a los manifestantes en Ruta 40

Alrededor de las 14:30 horas, personal de las fuerzas federales , entre ellas Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Nacional, aplicó el protocolo antipiquetes en la Ruta Nacional 40 , donde un grupo de personas realizaba un piquete desde horas tempranas.

El reclamo había causado numerosos inconvenientes en el tránsito en ambos sentidos, a la altura del puente del río Curruhué , entre Junín y San Martín de Los Andes.

Se trataba de municipales contratados que reclamaban salarios dignos y afirmaban haberse presentado en la municipalidad por una semana antes de recurrir al corte.

Hasta cerca de las 15 horas no circulaban autos y se vivían momentos de tensión en la zona del puente, donde había varios kilómetros de vehículos. Sin embargo, con el paso de las horas los manifestantes se retiraron ante la promesa de una mesa de diálogo. El tránsito se normalizó.

Azucena Quintriqueo, una de las referentes del reclamo, describió a LM Neuquén que durante la jornada se vivieron momentos de extrema tensión. “Hubo represión, compañeros golpeados, disparos, corridas. Fue una situación muy difícil”, afirmó. Según relató, la protesta también recibió el acompañamiento de vecinos y organizaciones sindicales.

“Se empezó a acercar mucha gente de la comunidad para apoyarnos y también compañeros de ATE que, si bien no están precarizados, se hicieron presentes para acompañar a estos trabajadores”, señaló Quintriqueo.

Uno de los puntos centrales del conflicto es el salario que perciben los trabajadores, quienes actualmente cobran montos que consideran insuficientes frente a las tareas que desempeñan. “Ellos están pidiendo llegar a los 500 mil pesos”, precisó la referente.

Quintriqueo remarcó que, aunque formalmente están encuadrados como parte de un “entrenamiento laboral”, en los hechos cumplen funciones esenciales dentro del municipio.

“El 90% de los trabajadores de la planta de reciclaje son estos compañeros. Quienes limpian las calles también lo son. Hay trabajadores en el área administrativa y en muchas otras funciones que son necesarias para el funcionamiento del municipio”, detalló.

Conciliación obligatoria y reunión prevista

En este contexto, el conflicto tuvo un giro durante la tarde luego de que el Departamento de Trabajo notificara la conciliación obligatoria y convocara a una instancia de diálogo entre las partes, según informaron desde Info Los Andes. La reunión fue fijada para este jueves, aunque hasta el momento no se había confirmado el horario.

Azucena Quintriqueo, una de las referentes del reclamo, confirmó la notificación y sostuvo que la medida llega tras una falta de respuestas sostenida. “Recibimos una notificación de una conciliación para poder sentarnos a dialogar, cosa que no se venía dando porque hay una negación desde el gobierno local”, explicó en diálogo con LM Neuquén.

Más de diez años en condiciones irregulares

Otro de los aspectos más sensibles del reclamo es la antigüedad de los trabajadores bajo esta modalidad. Según indicó Quintriqueo, muchos de ellos llevan más de diez años desempeñando tareas sin estabilidad ni reconocimiento laboral.

“Están bajo este entrenamiento laboral mentiroso, porque lo que menos hacen es entrenarlos. Ya hacen directamente el trabajo”, cuestionó. En ese sentido, recordó que desde el inicio de la actual gestión intentaron abrir una mesa de diálogo para mejorar las condiciones laborales y buscar una salida formal. “Si es un plan de entrenamiento, debería haber una salida laboral, una gestión para que accedan a un trabajo, pero la verdad es que no hay nada”, afirmó.

El detonante del conflicto

Finalmente, Quintriqueo sostuvo que la situación llegó a un límite en un contexto de fuerte malestar. “La gente explotó. Escuchan que no hay plata, no hay plata, pero en diciembre las autoridades se aumentaron un 96%, mientras que los trabajadores siguen cobrando un sueldo ínfimo”, denunció.

Mientras se aguarda la realización de la reunión convocada por el área de Trabajo, el conflicto continúa abierto y se mantiene la expectativa sobre los alcances que pueda tener la conciliación obligatoria en la resolución del reclamo.