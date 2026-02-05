Cómo es la innovadora "Experiencia Calfibra" de Calf en la Fiesta de la Confluencia

Con un stand inovador, Calf participa de la Fiesta Nacional de la Confluencia por décimo tercer año consecutivo. En esta edición se presenta ante los neuquinos con una propuesta que denominó "Experiencia Calfibra", pensada para brindar a los visitantes un espacio inmersivo, interactivo y abierto a toda la comunidad.

En esta oportunidad, la Cooperativa diseñó un impactante cubo de 12,85 x 12,85 metros, rodeado por 80 paneles solares, que refuerzan el compromiso de CALF con la sustentabilidad y la innovación. El stand cuenta además con cartelería informativa de todos los servicios sociales que brinda la institución y un amplio patio donde el público podrá disfrutar de diversas actividades.

Entre las propuestas se destacan la presencia de un DJ, espacios de tattoo, kermés, SpiderPay y un juego interactivo de Calfibra, pensado para todas las edades. Asimismo, quienes visiten el stand podrán vacunarse y conocer más detalles sobre el Fondo Solidario, una iniciativa de la Cooperativa en materia de compromiso social.

El stand en su totalidad fue diseñado y montado junto a empresas y emprendedores de la ciudad, quienes trabajaron con gran entusiasmo para que el espacio de CALF reciba y acompañe a los miles de visitantes que participan de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

fiesta confluencia- calf-2

No te pierdas la experiencia inmersiva

La denominada “experiencia inmersiva” propone un entorno que busca sumergir completamente al visitante en una vivencia sensorial, estimulando la vista, el oído y el tacto mediante recursos interactivos, proyecciones y tecnología, con el objetivo de generar una experiencia cercana, innovadora y memorable.

Con esta propuesta, señalaron desde la cooperativa que "CALF reafirma su presencia en uno de los eventos culturales más importantes del país, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y apostando a la innovación, la participación y el desarrollo local".