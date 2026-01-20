Cómo es el nuevo SUV que BYD trajo en su barco gigante y ya vende en Argentina

Se trata de un modelo para competir entre los SUV más buscados por tamaño, pero con una motorización híbrida novedosa.

BYD vuelve a mover el tablero del mercado local con una maniobra logística gigante: en su barco que acaba de arribar a Zárate con 5.841 vehículos a bordo la marca china trajo a la Argentina un nuevo SUV híbrido enchufable y ya habilitó su preventa .

El modelo en cuestión se llama BYD ATTO 2 DM-i (Dual Mode Intelligent) y llega con un concepto que ya viene ganando terreno en otros mercados: un vehículo que se mueve la mayor parte del tiempo como eléctrico, pero que suma un motor naftero para extender la autonomía y eliminar el miedo a quedarse “sin energía” cuando el viaje se estira.

La marca, además, acompañó el prelanzamiento con un mensaje potente desde lo simbólico: el arribo de un barco propio con miles de unidades, una postal que refuerza la idea de expansión y de disponibilidad real de producto, algo clave en un mercado históricamente sensible a los tiempos de entrega y a los modelos chinos.

Barco de BYD La inmensa factoría de BYD en China con uno de sus barcos, el Shenzen.

BYD ATTO 2 DM-i: qué propone el SUV que ya está en Argentina

El BYD ATTO 2 DM-i se presenta como un SUV compacto pensado para la ciudad, con el tamaño justo para estacionar y moverse ágil, pero sin resignar baúl ni comodidad. Está en el rango de los B-SUV, un segmento que hoy es el corazón del mercado por oferta, demanda y uso familiar.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

La clave está en el sistema DM-i, la tecnología híbrida enchufable de BYD. En resumen: se puede usar en modo eléctrico para el día a día, y cuando hay que viajar o no se cargó la batería, aparece el motor convencional para sostener el ritmo y estirar la autonomía.

Por eso el dato que más resuena en la preventa es la autonomía combinada que comunica la marca: 1.100 kilómetros combinada, una cifra muy alta para el segmento.

BYD y la preventa: cómo se reserva

La preventa del BYD ATTO 2 DM-i apunta a generar volumen desde el primer día, con un esquema simple: un monto de reserva (US$500) y beneficios para los primeros compradores. Es un método habitual cuando se trata de lanzamientos con cupos iniciales.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i, el nuevo SUV que llegó a la Argentina. BYD

Para BYD, este modelo también cumple otra función: ampliar el abanico de tecnologías electrificadas. No todos se animan directo a un 100% eléctrico. En cambio, el híbrido enchufable aparece como una transición más lógica: permite adoptar hábitos de carga sin quedar atado a ellos.

Ficha técnica del BYD ATTO 2 DM-i: tamaño, confort y tecnología

El BYD ATTO 2 DM-i busca destacarse por una receta bien clásica en el segmento: posición de manejo alta, buena visibilidad y un interior que combine practicidad con sensación de calidad.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

La marca pone el foco en el equipamiento de confort, con recursos que ya son casi “obligatorios” para competir: pantalla central grande, conectividad, carga inalámbrica, y soluciones pensadas para el uso urbano real (guardado de objetos, espacios, facilidad de maniobra).

También aparece la impronta familiar: baúl aprovechable, asientos rebatibles y recursos para viajar con chicos. Son detalles que suelen definir una compra en la vida real.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

En seguridad, BYD apela a un argumento que viene creciendo fuerte: la presencia de asistencias a la conducción y cámaras que facilitan maniobras.

Según la ficha técnica que publica la marca, al país llega una única versión (GS). Está impulsada por un motor naftero 1.5 -que funciona como recarga para la batería-, de 97 CV (72 kW) y 122 Nm de par, asistido por un motor eléctrico de 163 CV (122 kW) y 300 Nm de par, alimentado por una batería blade LFP de 18,3 kWh. La potencia combinada, según se declara, es de 212 CV y 300 Nm de torque.