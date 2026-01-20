El clima en Neuquén

icon
25° Temp
41% Hum
Autos
La Mañana SUV

Cómo es el nuevo SUV que BYD trajo en su barco gigante y ya vende en Argentina

Se trata de un modelo para competir entre los SUV más buscados por tamaño, pero con una motorización híbrida novedosa.

BYD ATTO 2 DM-i.

BYD ATTO 2 DM-i.

 BYD

BYD vuelve a mover el tablero del mercado local con una maniobra logística gigante: en su barco que acaba de arribar a Zárate con 5.841 vehículos a bordo la marca china trajo a la Argentina un nuevo SUV híbrido enchufable y ya habilitó su preventa.

El modelo en cuestión se llama BYD ATTO 2 DM-i (Dual Mode Intelligent) y llega con un concepto que ya viene ganando terreno en otros mercados: un vehículo que se mueve la mayor parte del tiempo como eléctrico, pero que suma un motor naftero para extender la autonomía y eliminar el miedo a quedarse “sin energía” cuando el viaje se estira.

BYD ATTO 2 DM-i
BYD ATTO 2 DM-i.

BYD ATTO 2 DM-i.

La marca, además, acompañó el prelanzamiento con un mensaje potente desde lo simbólico: el arribo de un barco propio con miles de unidades, una postal que refuerza la idea de expansión y de disponibilidad real de producto, algo clave en un mercado históricamente sensible a los tiempos de entrega y a los modelos chinos.

Barco de BYD
La inmensa factoría de BYD en China con uno de sus barcos, el Shenzen.

La inmensa factoría de BYD en China con uno de sus barcos, el Shenzen.

BYD ATTO 2 DM-i: qué propone el SUV que ya está en Argentina

El BYD ATTO 2 DM-i se presenta como un SUV compacto pensado para la ciudad, con el tamaño justo para estacionar y moverse ágil, pero sin resignar baúl ni comodidad. Está en el rango de los B-SUV, un segmento que hoy es el corazón del mercado por oferta, demanda y uso familiar.

BYD ATTO 2 DM-i
BYD ATTO 2 DM-i.

BYD ATTO 2 DM-i.

La clave está en el sistema DM-i, la tecnología híbrida enchufable de BYD. En resumen: se puede usar en modo eléctrico para el día a día, y cuando hay que viajar o no se cargó la batería, aparece el motor convencional para sostener el ritmo y estirar la autonomía.

Por eso el dato que más resuena en la preventa es la autonomía combinada que comunica la marca: 1.100 kilómetros combinada, una cifra muy alta para el segmento.

BYD y la preventa: cómo se reserva

La preventa del BYD ATTO 2 DM-i apunta a generar volumen desde el primer día, con un esquema simple: un monto de reserva (US$500) y beneficios para los primeros compradores. Es un método habitual cuando se trata de lanzamientos con cupos iniciales.

BYD ATTO 2 DM-i
BYD ATTO 2 DM-i, el nuevo SUV que llegó a la Argentina.

BYD ATTO 2 DM-i, el nuevo SUV que llegó a la Argentina.

Para BYD, este modelo también cumple otra función: ampliar el abanico de tecnologías electrificadas. No todos se animan directo a un 100% eléctrico. En cambio, el híbrido enchufable aparece como una transición más lógica: permite adoptar hábitos de carga sin quedar atado a ellos.

Ficha técnica del BYD ATTO 2 DM-i: tamaño, confort y tecnología

El BYD ATTO 2 DM-i busca destacarse por una receta bien clásica en el segmento: posición de manejo alta, buena visibilidad y un interior que combine practicidad con sensación de calidad.

BYD ATTO 2 DM-i
BYD ATTO 2 DM-i.

BYD ATTO 2 DM-i.

La marca pone el foco en el equipamiento de confort, con recursos que ya son casi “obligatorios” para competir: pantalla central grande, conectividad, carga inalámbrica, y soluciones pensadas para el uso urbano real (guardado de objetos, espacios, facilidad de maniobra).

También aparece la impronta familiar: baúl aprovechable, asientos rebatibles y recursos para viajar con chicos. Son detalles que suelen definir una compra en la vida real.

BYD ATTO 2 DM-i
BYD ATTO 2 DM-i.

BYD ATTO 2 DM-i.

En seguridad, BYD apela a un argumento que viene creciendo fuerte: la presencia de asistencias a la conducción y cámaras que facilitan maniobras.

Según la ficha técnica que publica la marca, al país llega una única versión (GS). Está impulsada por un motor naftero 1.5 -que funciona como recarga para la batería-, de 97 CV (72 kW) y 122 Nm de par, asistido por un motor eléctrico de 163 CV (122 kW) y 300 Nm de par, alimentado por una batería blade LFP de 18,3 kWh. La potencia combinada, según se declara, es de 212 CV y 300 Nm de torque.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel