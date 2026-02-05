Tasa 0% y hasta 24 cuotas: todas las promociones para comprar un 0km financiado en febrero

Varias marcas salieron con fuertes propuestas para llegar a un auto, SUV o pick-up nueva. Una por una, las promos vigentes.

Febrero arrancó con una palabra que hoy vale oro para cualquiera que esté mirando un 0km: financiación . En un mercado donde el precio final pesa, las marcas volvieron a mover sus estrategias con tasa 0% , cuotas fijas y montos financiables que buscan achicar la distancia entre el “me gusta” y “lo puedo pagar”.

En ese contexto, Stellantis , Renault , Chevrolet y Honda salieron a jugar fuerte con promociones que apuntan a distintos perfiles: desde quienes buscan su primer auto, hasta los que quieren dar el salto a una SUV, una pick-up o incluso un modelo electrificado.

La clave, como siempre, está en leer la letra chica: plazos, topes, disponibilidad por modelo y cupos. Pero febrero viene con herramientas más “amigables” para financiar, sobre todo para quienes priorizan previsibilidad .

Stellantis: tasa 0% para todas sus marcas y planes fuertes en pick-ups

El grupo Stellantis concentró su propuesta comercial en una idea simple: opciones de financiación a tasa 0% disponibles para todos sus modelos y en todas sus marcas, con alternativas que se combinan según monto y plazo. Dentro de lo más atractivo del mes, aparecen las pick-ups con un gancho fuerte: hasta $30.000.000 a tasa fija 0% y a 12 meses en modelos puntuales del segmento.

En el caso de Peugeot, la marca ofrece una Tasa Express para toda la gama con una tasa del 0% de hasta 18 meses y hasta $16.000.000 de monto máximo a financiar. Para quienes requieran mayores montos, se ofrece financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y para el caso de los modelos Boxer, 3008, 408 y 5008 con iguales condiciones descriptas anteriormente se financian hasta $45.000.000.

Peugeot 208

Además, como alternativa también se ofrecen Créditos UVA a 24 meses con Tasa del 0% con una financiación de hasta $24.000.000 ó $26.000.000 con TNA del 9,9% a 36 meses para los modelos 208, 2008 y Partner.

Citroën ofrece una Tasa Express para toda la gama, con una tasa del 0% a 18 meses para financiar hasta el $18.000.000 y una Tasa Exclusiva para Basalt, Aircross y Jumpy de $20.000.000 con TNA al 0% a 12 meses.

Para quienes prefieran mayores montos, se ofrece una financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, y en el caso de Jumper se ofrecen iguales condiciones descriptas anteriormente y se financia hasta $45.000.000.

Citroën C3 Aircross.jpg

Además, como alternativa también se ofrecen Créditos UVA a 24 meses con una Tasa del 0% con una financiación de hasta $24.000.000 ó $26.000.000 a una TNA del 9,9% y hasta 36 meses para toda la gama.

En el segmento más premium, DS mantiene su financiación con Tasa al 0% a 12 meses de hasta $30.000.000 para toda la gama ó $45.000.000 a una tasa del 17%. Además, el DS7 posee una promoción de crédito UVA con financiación hasta $40.000.000 con una tasa del 6,9% a 24meses.

Fiat dispone para toda su gama de modelos dos tipos de financiación. La primera con un monto máximo de hasta $18.000.000 con una TNA de 0% a 18 meses y la segunda alternativa, también aplicable a toda la gama de modelos, con una financiación de hasta $24.000.000 a 12 meses con una TNA del 0%.

Cronos

Se mantiene la campaña en base UVA en la que es posible financiar hasta el 80% con un máximo de $20.000.000 y en un plazo de 24 meses. Para la pick-up Titano se ofrece una línea de crédito especial a tasa fija con un plazo de 12 meses y con una tasa de 0% hasta $30.000.000.

Por su parte, Jeep ofrece una promoción especial con una tasa fija del 0% a 12 meses de hasta $24.000.000 ó a una tasa fija del 0% a 18 meses con hasta $18.000.000 para todos los modelos de la marca. También aplica para estos modelos la línea de préstamos UVA con una tasa del 0% a 12 meses y hasta $30.000.000. Otras alternativas para todos los modelos hasta el 80% del precio del vehículo.

Jeep Renegade Jeep Renegade. Stellantis

Y RAM, la marca especialista en pick-ups ofrece una tasa fija del 0% a 12 meses de hasta $24.000.000 ó a una tasa fija del 0% a 18 meses de hasta $18.000.000 para todos los modelos de la marca. También aplica para estos modelos la línea de préstamos UVA con una tasa del 0% a 12 meses y hasta $30.000.000. Otras alternativas para todos los modelos hasta el 80% del precio del vehículo.

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

Para la pick-up Ram Dakota se ofrece una financiación de hasta $30.000.000 con una tasa fija del 0% a 12 meses, otra línea de crédito a tasa fija con un plazo de 18 meses y tasa 10,9% hasta $15.000.000.

Renault: cupos acotados, tasa 0% y foco en modelos de alta demanda

En Renault, la propuesta de febrero se apalanca en esquemas de financiación preferencial con tasa 0% (TNA) y cupos limitados, especialmente a través de su canal online. La marca apunta a modelos que hoy están en el radar del público por precio y por el “upgrade” lógico a SUV.

Arkana : hasta $25.000.000 en 12 meses y hasta $20.000.000 en 18 meses.

: hasta $25.000.000 en 12 meses y hasta $20.000.000 en 18 meses. Kardian: hasta $20.000.000 en 12 meses, hasta $16.000.000 en 18 meses y hasta $11.000.000 en 24 meses.

hasta $20.000.000 en 12 meses, hasta $16.000.000 en 18 meses y hasta $11.000.000 en 24 meses. Kardian Evolution: hasta $16.000.000 en 24 meses y hasta $12.000.000 en 36 meses.

hasta $16.000.000 en 24 meses y hasta $12.000.000 en 36 meses. Kwid: $12.000.000 en 24 meses.

$12.000.000 en 24 meses. Kangoo (furgón): hasta $16.000.000 en 24 meses.

hasta $16.000.000 en 24 meses. Oroch: hasta $16.000.000 en 18 meses.

hasta $16.000.000 en 18 meses. Duster: hasta $15.000.000 en 18 meses.

hasta $15.000.000 en 18 meses. Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.

Renault Kardian Renault Kardian. Renault

Además, mantienen vigentes tasas preferenciales que varían según el modelo y el monto a financiar:

Kangoo (pasajero), Sandero y Stepway: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA).

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA). Alaskan: hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA).

hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9% (TNA). Master: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 19,9% (TNA).

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 19,9% (TNA). Koleos: hasta $25.000.000 en 12 meses, con una tasa del 9,9% (TNA).

renault koleos 2025 3 La marca del rombo lanzó una preventa online con precios especiales a través del Renault Store. Foto: Renault

Chevrolet: tasa 0% extendida y tope ampliado en los modelos más buscados

El plato fuerte de Chevrolet en febrero es la continuidad de su estrategia de precios congelados y una batería de planes que mezclan tasa 0% con distintos plazos y topes, según modelo. La marca concentra el tiro en los autos y SUV de mayor rotación, y refuerza la idea de “accesible y previsible” para el comprador que no quiere sorpresas.

Onix y Onix Plus:

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000 (Tope ampliado).

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

Tracker:

Tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000.

Tasa 0% en 18 meses con un tope de hasta $20.000.000 (Tope ampliado).

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%.

Chevrolet Tracker (1)

Spin:

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000 (Tope ampliado).

Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9% (Tope ampliado).

Montana:

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

Financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

Financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Pick-up S10:

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000.

Financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9% (Tasa reducida).

Chevrolet S10

Trailblazer:

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000.

Financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

Financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9% (Tasa reducida).

Spark EUV:

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9% (Nueva línea).

Financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

Financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Chevrolet Spark (1).jpg Nuevo Chevrolet Spark. Foto: GM.

Captiva PHEV:

Tasa 0% en 12 meses con un tope de hasta $18.000.000.

Financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

Financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

chevrolet captiva 1 El nuevo Chevrolet Captiva PHEV 2026 llega desde China con una propuesta completamente diferente a la que se vendió hasta 2018: motor híbrido, diseño moderno y equipamiento de última generación.

Honda: precios congelados y 12 cuotas fijas a tasa 0% en pesos

En Honda, febrero llega con una decisión comercial que también pesa: precios sin cambios por cuarto mes consecutivo en su gama de autos, con la excepción lógica del lanzamiento más nuevo, que se suma con precio oficial. Y para sostener la demanda, la marca mantiene un ancla muy buscada por el público: financiación a tasa 0% en 12 cuotas fijas en pesos, disponible a través de una entidad bancaria.

En cuanto a valores, la lista incluye opciones en pesos para SUV y el modelo de entrada más reciente, y también precios expresados en dólares para sus híbridos y SUVs de gama alta, con algunos valores promocionales de febrero en versiones puntuales. Para el comprador, la combinación es clara: congelamiento + tasa 0% como fórmula para sostener previsibilidad en un mes donde muchos comparan opciones antes de cerrar la operación.

Honda WR-V Honda WR-V. Honda

Precios en pesos:

WR-V EXL CVT : $41.190.000

$41.190.000 HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 ZR-V TRG CVT: $59.990.000

Precios en dólares

CR-V EXL AWD CVT: US$68.900

US$68.900 CR-V Advanced Hybrid: US$74.900

US$74.900 Civic Advanced Hybrid: US$49.900

US$49.900 Accord Advanced Hybrid: US$70.500

Toyota, con nuevo plan de financiación para Hilux

Durante febrero, Toyota Argentina ofrece una financiación a 12 meses con tasa 0% (TNA) para todas las versiones de la pick-up Hilux, con un monto máximo de hasta $15.000.000 y stock limitado de 250 unidades.

La propuesta está disponible en los 44 concesionarios oficiales Toyota del país, a través de Toyota Compañía Financiera.