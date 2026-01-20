Máxima de 117 km/h: la insólita propuesta de Fiat para bajar el precio de los autos

El CEO de la marca italiana confirmó que estudian bajar la velocidad máxima de algunos modelos para que sean más baratos.

En Europa se llama Fiat Grande Panda, pero en Sudamérica analizan revivir el nombre de un clásico: Fiat Uno.

Comprar un 0km siempre fue un desafío para muchas familias. Ante eso, Fiat acaba de salir con una idea tan simple como provocadora: bajar costos recortando la velocidad máxima de algunos modelos urbanos. La propuesta, que ya genera debate en Europa, se apoya en una lógica “de auto de todos los días”: esto es, si el uso principal es la ciudad, ¿tiene sentido pagar por prestaciones pensadas para la autopista?

La discusión no aparece por capricho. En el Viejo Continente, el aumento de precios está empujado por una combinación de normas de seguridad cada vez más exigentes , más tecnología obligatoria y el costo de electrificar gamas completas. Para las marcas populares, el riesgo es claro: que el “auto accesible” se convierta en un concepto del pasado.

Ahí es donde la marca italiana busca diferenciarse. La idea de limitar electrónicamente la velocidad no es vender “autos más lentos” por gusto, sino autos más coherentes con su misión : moverse en entornos urbanos, con consumos contenidos y sin encarecerse por equipamiento que muchos usuarios jamás aprovechan.

El planteo, además, toca un punto sensible: la seguridad. La propuesta no habla de eliminar cinturones o airbags, sino de revisar qué sistemas —sobre todo algunos asistentes avanzados (ADAS)— suman costo en un vehículo que, en teoría, debería pasar la mayor parte del tiempo entre semáforos y avenidas.

Con ese marco, la discusión se instaló fuerte: ¿es una solución inteligente para volver a vender “autos del pueblo”, o un recorte que choca contra la expectativa moderna de viajar con la mayor cantidad de asistencias posibles?

Fiat y la idea de limitar la velocidad para abaratar: ¿117 km/h y listo?

El corazón de la propuesta es concreto: Fiat evalúa topes del orden de 117 km/h o 120 km/h para autos chicos y urbanos. En la visión de la compañía, un límite así sigue siendo compatible con la realidad de uso (ciudad y tramos cortos), pero permitiría repensar componentes y equipamientos que hoy inflan el precio final.

El argumento es que buena parte del encarecimiento ocurre por sumar tecnologías pensadas para escenarios de alta velocidad. Si el auto directamente no está diseñado para ir “rápido”, ciertos requisitos podrían ajustarse y, con ellos, bajar el costo de fabricación. En resumen: menos factura industrial, más chances de precio de entrada competitivo.

Fiat Mobi

El CEO de la marca, Olivier François, llegó a decir que “con gusto” limitaría la velocidad de algunos modelos, justamente porque su uso típico es urbano y allí la velocidad real ronda valores mucho menores. En esa lógica, el recorte sería casi imperceptible para el usuario promedio, pero significativo en la estructura de costos.

En paralelo, el debate aparece atado al mundo eléctrico. Para que el salto a la electrificación no termine de expulsar al público que busca un auto chico, en Europa se empezó a hablar de vehículos pequeños, más simples y más baratos, en lugar de mini autos cargados de tecnología costosa.

Fiat y los autos urbanos: menos autopistas, más sentido común

La propuesta de Fiat también tiene un costado cultural: recuperar la idea del auto urbano clásico, el que cumple con lo esencial y no pretende ser un gran rutero. En esa mirada —más tradicional, si se quiere— hay una defensa del “lo justo y necesario”, sobre todo cuando el bolsillo manda.

Para muchos usuarios europeos, incluso un auto chico se compra con la expectativa de poder viajar. Y ahí aparece el choque: un tope de 117/120 km/h puede ser suficiente para moverse con legalidad en varios países, pero también puede sentirse como una pérdida de libertad o una limitación artificial.

También hay un punto técnico de fondo: si la idea es abaratar, la discusión se centra en qué se recorta y cómo. No es lo mismo “ajustar equipamientos costosos” que “bajar seguridad”.

Si Fiat logra ofrecer eléctricos o urbanos más accesibles sin traicionar su identidad, puede marcar el camino para otras marcas generalistas. En un mercado donde cada vez más autos se parecen entre sí y se encarecen por la misma receta tecnológica, diferenciarse con simplicidad bien pensada puede ser, paradójicamente, una innovación.