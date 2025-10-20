Nada popular: se confirmó el precio del nuevo Fiat 600 en Argentina

El precio del nuevo Fiat 600 ya es oficial en el mercado local y confirma lo que se venía anticipando: se trata de una propuesta electrificada , bien equipada y, por eso, nada popular en números. La versión anunciada para nuestro país es la Fiat 600 Hybrid , que combina un motor 1.2 turbo tricilíndrico con un sistema eléctrico de 48V , una configuración que la ubica un escalón por encima de los citycars tradicionales.

La propia marca resume el espíritu del proyecto con un lema claro: “fiel al pasado, construye el futuro”. El Fiat 600 Hybrid retoma el guiño retro del clásico 600 pero suma un tren motriz moderno que combina motor 1.2 de tres cilindros con sistema mild-hybrid y caja automática e-DCT de 6 marchas , con paddle shifters . El conjunto entrega 145 CV y 230 Nm , con 0–50 km/h en 4,4 s , ideal para uso urbano.

Otra clave es la posibilidad de circular en modo eléctrico en arranques, maniobras de estacionamiento y congestiones. Gracias a la batería de 48V y a la regeneración en frenadas y deceleraciones, la marca informa un consumo teórico de 4,8 l/100 km , con salidas silenciosas y cero vibraciones . Esa es la promesa central del Fiat 600 Hybrid : eficiencia sin resignar prestaciones.

Para el nuevo Fiat 600 la marca declara 4.178 mm de largo, 1.525 mm de alto y un baúl de 385 litros, cifras que lo vuelven atractivo para el día a día y escapadas cortas. La estética acompaña con un tono pop/Dolce Vita, reforzado por una paleta de cinco colores: Naranja Sole, Azul Acqua, Azul Passione, Crema Capuccino y Blanco Gelatto.

Fiat 600 Hybrid Fiat 600 Hybrid. Stellantis

Precio del Fiat 600 en Argentina: equipamiento y posicionamiento

El precio del Fiat 600 en Argentina fue fijado en US$ 34.500 para la variante Fiat 600 Hybrid con caja e-DCT. Por fuera, luce llantas de aleación de 17", luces LED y DRL, faros antiniebla, alerón trasero en negro piano y espejos en negro piano, guiños que refuerzan la estética moderna.

Nuevo Fiat 600 llega a Argentina.mp4

En el interior, el Fiat 600 apuesta por el confort y la conectividad: ingreso “key less”, pantalla multimedia de 10", cluster “full digital” de 7", volante multifunción en cuero y cargador “wireless”. Completa con tapizados en tela negra, apoyabrazos central, 15 litros de portaobjetos, climatizador digital y sistema de audio con 6 parlantes.

Nuevo Fiat 600 Nuevo Fiat 600. Stellantis

Seguridad y ADAS: paquete completo

La dotación de seguridad incluye seis airbags, Control Crucero, “Lane Support System”, Park Assist 360° con 8 sensores, cámara de retroceso, detección de señales de tránsito, frenado autónomo de emergencia, freno de mano eléctrico, detector de fatiga y “Hill Holder”. Un set ADAS que alinea al Fiat 600 con las exigencias actuales del segmento.

Nuevo Fiat 600 (3) Nuevo Fiat 600. Stellantis

La propuesta se completa con 20 accesorios originales MOPAR: alarma volumétrica, tornillos antirrobo, protector de zócalo, barreros y fundas; soluciones de transporte como barras de techo, portabicicletas, portaesquíes y valija de techo; más alfombras termoformadas y detalles de personalización con logotipos coloreados.

Con un precio de US$ 34.500, el Fiat 600 Hybrid se posiciona como una opción no popular, pero consistente con su tecnología híbrida y su paquete de seguridad. Para quien prioriza eficiencia y confort, el Fiat 600 aparece como una alternativa sólida dentro de los compactos electrificados.