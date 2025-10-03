Volvió el Fitito: ya venden en Argentina al nuevo Fiat 600

El Fiat 600 regresa a la escena local con una propuesta moderna que recupera el espíritu del recordado “Fitito”, pero lo actualiza a los tiempos que corren: diseño urbano, tecnología de punta y mecánica de bajo consumo. La marca italiana ya habilitó la preventa en la Argentina , apuntando a quienes buscan un SUV compacto con estética retro, buena dotación de seguridad y un sistema híbrido pensado para el uso diario.

Más allá del guiño nostálgico, el nuevo Fiat 600 Hybrid se para en un nicho muy competitivo y lo hace con argumentos sólidos: una plataforma de nueva generación compartida dentro del grupo Stellantis , asistencias avanzadas a la conducción y un habitáculo con conectividad completa. La estrategia es clara: combinar el encanto del nombre histórico con tecnología eficiente para ganar espacio entre los B-SUV.

A nivel de diseño, el nuevo Fiat 600 Hybrid mezcla trazos suaves con volúmenes bien marcados. Se destacan el frente alto con faros LED, la parrilla carenada al estilo de los modelos eléctricos de la marca y las llantas de diámetro generoso, que refuerzan su perfil urbano. La silueta elevada y las protecciones inferiores aportan ese toque de crossover que hoy el público busca para el día a día.

Fiat 600 Hybrid La vuelta de un pequeño gigante: con un motor naftero 1.2 turbo de 136 CV y otro eléctrico de 29 CV, el Fiat 600 Hybrid es uno de los lanzamientos con mayor expectativa del año.

En el interior, la propuesta apunta a la comodidad y la practicidad. Aparece una pantalla táctil central de gran tamaño (10,1") con sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tablero digital configurable y múltiples puertos de carga. La disposición de los mandos es simple y la calidad de terminaciones da un salto respecto de generaciones anteriores, con materiales y encastres más cuidadas.

Nuevo Fiat 600 llega a Argentina.mp4

Fiat 600: preventa, mecánica híbrida y equipamiento clave

La novedad más fuerte es que el Fiat 600 Hybrid ya se puede reservar en la Argentina mediante un esquema de preventa con cupos limitados. La marca apunta a un lanzamiento comercial escalonado, con las primeras entregas previstas en el corto plazo y prioridad para quienes se anoten en esta etapa inicial.

fiat 600 5

Bajo el capot, el Fiat 600 Hybrid adopta una mecánica híbrida orientada a reducir consumos y emisiones, ideal para el tránsito urbano. Se trata de un sistema que combina un motor 1.2 turbonaftero de tres cilindros (136 CV y 230 Nm) con un sistema MHEV alimentado con baterías de iones de litio de 48 voltios y 0.9 kWh (29 CV y 55 Nm), gestionado por una caja automática e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague. En la práctica, esta configuración, que entrega un rendimiento máximo de 145 CV, permite ahorrar combustible en atascos, aportar más respuesta a baja velocidad y ofrecer un manejo silencioso y cómodo.

Nuevo Fiat 600 (3) Nuevo Fiat 600. Stellantis

El nuevo Fiat 600 Hybrid ofrece una autonomía eléctrica de 1 kilómetro circulando a menos de 30 hm/h en ciudad. Estos datos no tienen en cuenta la función de recuperación de energía en desaceleraciones, frenadas y rampas descendentes que, además de recargar la batería, permite afrontar muchos trayectos urbanos sin necesidad de recurrir al motor térmico ni gastar combustible.

Otra carta fuerte del Fiat 600 Hybrid está en la conectividad y el confort diario: climatizador automático, acceso y arranque sin llave, cámara de retroceso de alta definición y sensores perimetrales para estacionar sin estrés. El sistema multimedia ofrece actualizaciones y servicios en línea para navegación y entretenimiento.

El retorno del nombre Fiat 600 no es solo un gesto a la historia: llega con una receta muy vigente para el mercado local. Diseño con identidad, seguridad de punta y tecnología híbrida pensada para la ciudad. Una propuesta que apela a la emoción con racionalidad.