Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es una de las pickups preferidas por los argentinos y este mes se subió al podio de patentamientos ¿Cuál es el aumento que fijó la terminal para este mes?

La Ford Ranger producida en la planta bonaerense de General Pacheco se consolidó como una de las pickups más completas y competitivas del mercado automotor local debido a su equilibrio entre robustez, confort y tecnología ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Con una amplia gama de motorizaciones -incluido el el eficiente turbodiésel 2.0 y el potente 3.0 V6 biturbo de 250 CV-, esta chata se adapta tanto al trabajo intensivo como al uso recreativo, con un chasis reforzado , una excelente capacidad de carga y tracción integral con reductora en las versiones 4x4.

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento y la seguridad. Incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), control de estabilidad con carga adaptativa, siete airbags y una estructura diseñada para mejorar la protección en impactos, lo que la vuelve un referente en el mercado de las pickups.

Ford Ranger: sus patentamientos en 2025

Estos ítems destacados anteriormente lograron que esta pickup figure en el podio de los patentamientos mensuales del mes de septiembre. Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Ford Ranger fue el tercer vehículo más patentado del mes con 2.211 unidades, detrás de Toyota Hilux (2.499) y Toyota Yaris (3.037).

A nivel anual, Ford Ranger también ocupa un lugar preponderante en los patentamientos. El ránking con los resultados de los primeros nueve meses del año se reproduce a continuación:

Toyota Yaris - 21.023 unidades Fiat Cronos - 26.009 Peugeot 208 - 24.632 Toyota Hilux - 24.581 Ford Ranger - 20.694

Un dato a tener en cuenta es que Ford Ranger es la segunda chata más patentada del año y que por quinto mes consecutivo Ford fue la marca que más pickups patentó en la Argentina, sumando a los modelos Maverick y F-150.

Ford Ranger cabina simple y chasis, lo que viene en 2026

Ford avanza con la ampliación de la gama Ranger producida en Pacheco con dos nuevas versiones pensadas especialmente para el trabajo: Cabina Simple y Cabina Chasis. La primera apunta a quienes necesitan una pickup con máxima capacidad de carga, la segunda está pensada para carroceros y empresas que requieren una base versátil para adaptarla a distintos tipos de operaciones.

Ford Ranger Cabina Simple Ford Ranger Cabina Simple y Chasis debutarán en el mercado local en 2026. Foto: Ford Argentina

Ambas variantes compartirán gran parte de la mecánica con la versión “Concept Pick-up” presentada en Brasil, con un motor turbodiésel 2.0 de 170 CV y 405 Nm, tracción 4x2 o 4x4 y caja manual de seis marchas. En el caso de la Cabina Simple, ofrecerá una capacidad de carga cercana a los 1.250 kilos o 1.876 litros de volumen. Estas configuraciones llegarán con el nivel de equipamiento XL, el más básico de la gama, pensado específicamente para uso profesional y productivo.

La incorporación de estas versiones implicó una inversión millonaria de US$40 millones, con la que Ford Argentina prevé producir más de 75.000 unidades de Ranger en este año y superar las 80.000 en 2026. El debut comercial de Cabina Simple y Cabina Chasis está previsto para el primer semestre de 2026, y se espera que representen cerca del 10% del volumen total fabricado en la planta de Pacheco.

Ford Ranger: versiones y ficha técnica

Ford Ranger en Argentina está disponible con tres opciones de motorización: el Panther 2.0 turbodiésel de 170 CV y 405 Nm, y el poderoso Lion V6 3.0 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm —ambos producidos en la planta bonaerense de Pacheco—, además del Panther 2.0 bi-turbodiésel de 210 CV y 500 Nm. Todas las configuraciones ofrecen un desempeño eficiente y robusto, ideal para el trabajo intensivo, el uso diario o el off-road.

Ford Ranger La Ford Ranger, un emblema productivo en la planta de General Pacheco. Foto: Ford Argentina

La oferta también es amplia en cuanto a niveles de equipamiento. La gama parte con las versiones XL y XLS, orientadas al trabajo y las flotas, continúa con la XLT y Limited, que suman más confort, tecnología y estilo, y culmina con la exclusiva Black, con detalles estéticos diferenciales. A esto se suma la posibilidad de elegir entre tracción simple o 4x4 con reductora.

En materia de tecnología, la Ranger ofrece un salto importante frente a su generación anterior. Todas las versiones incorporan sistema multimedia SYNC 4 con pantalla táctil de hasta 12 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, y actualizaciones remotas (OTA). Además, suma un tablero digital configurable, freno de estacionamiento electrónico, acceso y arranque sin llave y cargador inalámbrico para smartphones, según la versión.

Ford Ranger Pantalla La nueva pantalla Multitáctil de 12" con SYNC4 que equipa a la Ford Ranger. Foto: Ford Argentina

En cuanto a la seguridad, incluye hasta siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) en las versiones más equipadas, con control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Ford Ranger en octubre 2025

Luego un aumento que ronda el 4.7% que la terminal aplicó en su línea de producción, estos son los precios de lista de la Ford Ranger actualizados a octubre 2025: