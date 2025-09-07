Cuánto sale una Ford Ranger con valor actualizado en septiembre 2025

Se produce en General Pacheco y es la segunda pickup más patentada del año en Argentina. Cuál es el aumento que recibió en este mes.

La nueva generación de Ford Ranger: cuál es su precio en septiembre de 2025. Foto: Ford.

El mercado de las pickups en Argentina está muy competitivo y en ese segmento la Ford Ranger viene creciendo de manera sostenida: se consolidó como la segunda camioneta más patentada del país en lo que va del año y mostró registros interesantes el último mes ¿Cuál es su precio actualizado en septiembre 2025?

Producida en la planta de General Pacheco, Buenos Aires, la Ford Ranger se convirtió en un ícono del mercado automotor local por su robustez , confiabilidad mecánica y por haber incorporado un arsenal tecnológico importante con la llegada de su nueva generación, en 2023.

El mes pasado la terminal había aplicado un aumento del 2.5% en general para toda la gama de Ford Ranger, mientras que en septiembre el incremento promedio fue del 3.8% para todas las versiones.

Así luce el interior de la Ford Ranger que se vende en Argentina.

La guerra de las pickups por los patentamientos

En Argentina el segmento de las pickups está muy parejo: de hecho, entre los 10 vehículos más patentados del país hay tres chatas, tres SUVs y cuatro autos, contando tres hatchbacks y un sedán.

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto la pickup más patentada fue Toyota Hilux con 2.375 unidades, seguida de Volkswagen Amarok (2.367) y Ford Ranger (2.166).

A nivel anual, Ford Ranger es la segunda chata más patentada. El detalle de los 10 vehículos líderes en patentamientos a nivel anual, se reproduce a continuación:

Fiat Cronos - 23.924 unidades Toyota Yaris - 22.981 Peugeot 208 - 22.901 Toyota Hilux - 22.077 Ford Ranger - 18.468 Volkswagen Amarok - 18.388 Volkswagen Polo - 16.550 Toyota Corolla Cross - 14.165 Volkswagen Taos - 13.152 Chevrolet Tracker - 12.806

Ford Ranger: inversión de U$S 40 millones en Pacheco

La planta de General Pacheco recibió una inversión adicional de U$S 40 millones para elevar su capacidad y producir más unidades de pickups Ford Ranger para satisfacer la demanda del mercado local y también regional. Así, elevó a US$700 millones el dinero invertido para poner en marcha el plan de producción de la nueva generación de la pickup mediana.

De esta manera, Ford producirá por primera vez en el país las versiones cabina simple y chasis de la Ranger, pensadas para clientes comerciales que buscan una mayor capacidad de carga

Estas configuraciones debutarán en el mercado sudamericano en 2026 para competir directamente con la Toyota Hilux, que actualmente ya las ofrece. Se estima que con esta inversión Ford incrementará la producción anual de la Ranger en Pacheco en un 30% (en 2024 registró 80.000 unidades) y que el 70% de este volumen se destinará a exportación.

Cuánto sale una Ford Ranger en septiembre 2025

Luego un aumento que ronda el 3.8% que la terminal aplicó en su línea de producción, estos son los precios de lista de la Ford Ranger actualizados a septiembre 2025: