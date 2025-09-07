Cuánto sale una Ford Ranger con valor actualizado en septiembre 2025
Se produce en General Pacheco y es la segunda pickup más patentada del año en Argentina. Cuál es el aumento que recibió en este mes.
El mercado de las pickups en Argentina está muy competitivo y en ese segmento la Ford Ranger viene creciendo de manera sostenida: se consolidó como la segunda camioneta más patentada del país en lo que va del año y mostró registros interesantes el último mes ¿Cuál es su precio actualizado en septiembre 2025?
Producida en la planta de General Pacheco, Buenos Aires, la Ford Ranger se convirtió en un ícono del mercado automotor local por su robustez, confiabilidad mecánica y por haber incorporado un arsenal tecnológico importante con la llegada de su nueva generación, en 2023.
El mes pasado la terminal había aplicado un aumento del 2.5% en general para toda la gama de Ford Ranger, mientras que en septiembre el incremento promedio fue del 3.8% para todas las versiones.
La guerra de las pickups por los patentamientos
En Argentina el segmento de las pickups está muy parejo: de hecho, entre los 10 vehículos más patentados del país hay tres chatas, tres SUVs y cuatro autos, contando tres hatchbacks y un sedán.
Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto la pickup más patentada fue Toyota Hilux con 2.375 unidades, seguida de Volkswagen Amarok (2.367) y Ford Ranger (2.166).
A nivel anual, Ford Ranger es la segunda chata más patentada. El detalle de los 10 vehículos líderes en patentamientos a nivel anual, se reproduce a continuación:
- Fiat Cronos - 23.924 unidades
- Toyota Yaris - 22.981
- Peugeot 208 - 22.901
- Toyota Hilux - 22.077
- Ford Ranger - 18.468
- Volkswagen Amarok - 18.388
- Volkswagen Polo - 16.550
- Toyota Corolla Cross - 14.165
- Volkswagen Taos - 13.152
- Chevrolet Tracker - 12.806
Ford Ranger: inversión de U$S 40 millones en Pacheco
La planta de General Pacheco recibió una inversión adicional de U$S 40 millones para elevar su capacidad y producir más unidades de pickups Ford Ranger para satisfacer la demanda del mercado local y también regional. Así, elevó a US$700 millones el dinero invertido para poner en marcha el plan de producción de la nueva generación de la pickup mediana.
De esta manera, Ford producirá por primera vez en el país las versiones cabina simple y chasis de la Ranger, pensadas para clientes comerciales que buscan una mayor capacidad de carga
Estas configuraciones debutarán en el mercado sudamericano en 2026 para competir directamente con la Toyota Hilux, que actualmente ya las ofrece. Se estima que con esta inversión Ford incrementará la producción anual de la Ranger en Pacheco en un 30% (en 2024 registró 80.000 unidades) y que el 70% de este volumen se destinará a exportación.
Cuánto sale una Ford Ranger en septiembre 2025
Luego un aumento que ronda el 3.8% que la terminal aplicó en su línea de producción, estos son los precios de lista de la Ford Ranger actualizados a septiembre 2025:
- Ford Ranger XL 4x2: $45.202.510
- Ford Ranger XL 4x4: $52.400.900
- Ford Ranger XLS 4x2 MT: $52.369.510
- Ford Ranger XLS V6 3.0L: $63.100.680
- Ford Ranger Black 4x4 MT: $61.598.490
- Ford Ranger XLT Biturbo 4x2 AT: $60.343.210
- Ford Ranger XLT Biturbo 4x4 AT: $65.365.310
- Ford Ranger LTD Biturbo 4x4 AT: $70.774.820
- Ford Ranger LTD+ V6 AWD AT: $78.876.060
Te puede interesar...
Leé más
Estos son los diez autos más caros del mundo y tres tienen sello argentino
Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con valor actualizado en septiembre 2025
Estas son las 4 grandes marcas que venden millones de autos pero fracasaron en la Fórmula 1
-
TAGS
- Ford Ranger
- Pickups
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario