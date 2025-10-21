Elecciones Neuquén 2025: quiénes se van y quiénes son los candidatos para el Congreso

Este domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas. Se renovarán las bancas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Este domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas para renovar las bancas en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En esta ocasión, se volverá a cambiar el sistema de votación.
De las boletas tradicionales de papel, se pasó a la Boleta Única Electrónica (BUE) y, ahora, a la Boleta Única de Papel (BUP), que introduce nuevas prácticas a la hora de concurrir a los establecimientos electorales. En Neuquén, hay 9 opciones en la categoría de Diputados y 8 en Senadores.
En el caso de Neuquén, se renovarán tres de las cinco bancas en Diputados, ocupadas por Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi; y las tres bancas del Senado, ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell.
El cuarto oscuro del 26 de octubre mostrará la diversidad de espacios políticos que aspiran a representar a Neuquén en el Congreso, en una elección que definirá la nueva correlación de fuerzas nacionales y provinciales.
Elecciones Neuquén 2025: candidatos a Diputados
La Neuquinidad
La lista está encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.
La Libertad Avanza
La lista está encabezada por Gastón Riesco, martillero y corredor público, seguido por Soledad Mondaca, referente de Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral Co. Entre los suplentes se suman dirigentes de Neuquén capital y del interior, como Alejandra Durdos y Nicolás Montero.
Fuerza Patria
La lista lleva como primera candidata a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur.
Fuerza Libertaria
La lista es encabezada por Joaquín Eguía, actual concejal de la ciudad capital, junto a Beatriz Victoria y Mariano Rolla.
Más por Neuquén
La cabeza de lista es Amancay Audisio, ex secretaria de Familia, seguida por Ramón Palavecino y Malena Ortiz.
Desarrollo Ciudadano
La lista está encabezada por la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en 2023, acompañada por Carlos Cides y Laura Nievas.
Frente de Izquierda
La lista es encabezada por Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista, seguida por César Parra y Florencia Beltrán, en un armado que mantiene la representación histórica de la izquierda en la provincia.
Nuevo MAS
La nómina está encabezada por Keila Riquelme, seguida por Darío Gutiérrez y Silvia Priolo.
Unidad Popular
El partido encabezado por Raúl Dobrusín, definió únicamente candidatos para la Cámara de Diputados. La lista es encabezada por Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte y Santiago Quintulen.
Elecciones Neuquén 2025: candidatos a Senadores
La Neuquinidad
Para la Neuquinidad, el espacio provincial que responde al gobernador Rolando Figueroa, quedaron oficializados como primera candidata a senadora a la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset.
La Libertad Avanza
La Libertad Avanza oficializó su boleta con la actual diputada nacional y presidenta del partido en la provincia, Nadia Márquez, como primera candidata a senadora. La acompañará Pablo Cervi, también diputado nacional, y en tercer lugar Sofía Ayala, de Plottier.
Fuerza Patria
En el espacio de Fuerza Patria, la senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca en la Cámara Alta. La acompañarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón.
Fuerza Libertaria
Fuerza Libertaria, con el comunicador y empresario Carlos Eguía al frente, definió su nómina con él como primer candidato a senador, acompañado por Cintia Meriño.
Más por Neuquén
El partido Más por Neuquén confirmó la postulación del dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador, acompañado por Ana Sandoval, ex escribana general de la provincia.
Desarrollo Ciudadano
Para el Senado, Luis Vázquez y Mireya Barros.
Frente de Izquierda
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad también oficializó sus listas. Para el Senado, el primer candidato será Andrés Blanco, referente del PTS, acompañado por Priscila Ottón.
Nuevo MAS
El Nuevo MAS confirmó la candidatura de Maximiliano Irrazabal como primer postulante a senador, secundado por Fernanda Christiansen.
