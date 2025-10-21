Elecciones Neuquén 2025: quiénes se van y quiénes son los candidatos para el Congreso

Este domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas. Se renovarán las bancas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

El 26 de octubre se definen los representantes de Neuquén en Diputados y el Senado

Este domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas para renovar las bancas en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. En esta ocasión, se volverá a cambiar el sistema de votación.

De las boletas tradicionales de papel, se pasó a la Boleta Única Electrónica (BUE) y, ahora, a la Boleta Única de Papel (BUP) , que introduce nuevas prácticas a la hora de concurrir a los establecimientos electorales. En Neuquén , hay 9 opciones en la categoría de Diputados y 8 en Senadores.

En el caso de Neuquén, se renovarán tres de las cinco bancas en Diputados , ocupadas por Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi; y l as tres bancas del Senado , ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell.

El cuarto oscuro del 26 de octubre mostrará la diversidad de espacios políticos que aspiran a representar a Neuquén en el Congreso, en una elección que definirá la nueva correlación de fuerzas nacionales y provinciales.

Elecciones Neuquén 2025: candidatos a Diputados

La Neuquinidad

La lista está encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.

SFP Karina Maureira (5)

La Libertad Avanza

La lista está encabezada por Gastón Riesco, martillero y corredor público, seguido por Soledad Mondaca, referente de Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral Co. Entre los suplentes se suman dirigentes de Neuquén capital y del interior, como Alejandra Durdos y Nicolás Montero.

Gastón Riesco LLA (3)

Fuerza Patria

La lista lleva como primera candidata a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur.

Beatriz Gentille (5)

Fuerza Libertaria

La lista es encabezada por Joaquín Eguía, actual concejal de la ciudad capital, junto a Beatriz Victoria y Mariano Rolla.

SFP Joaquin Eguia concejal y Candidato (6)

Más por Neuquén

La cabeza de lista es Amancay Audisio, ex secretaria de Familia, seguida por Ramón Palavecino y Malena Ortiz.

ON - Amancay Audisio candidata Mas por Neuquen (2) Omar Novoa

Desarrollo Ciudadano

La lista está encabezada por la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida de su cargo en 2023, acompañada por Carlos Cides y Laura Nievas.

SFP Gloria Ruiz (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Frente de Izquierda

La lista es encabezada por Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista, seguida por César Parra y Florencia Beltrán, en un armado que mantiene la representación histórica de la izquierda en la provincia.

SFP Candidata a Diputada del FIT Julieta Ocampo (4)

Nuevo MAS

La nómina está encabezada por Keila Riquelme, seguida por Darío Gutiérrez y Silvia Priolo.

Keila Riquelme Nuevo MAS Claudio Espinoza

Unidad Popular

El partido encabezado por Raúl Dobrusín, definió únicamente candidatos para la Cámara de Diputados. La lista es encabezada por Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte y Santiago Quintulen.

SFP Claudio Vazquez Candidato Unidad Popular (7) Sebastián Fariña Petersen

Elecciones Neuquén 2025: candidatos a Senadores

La Neuquinidad

Para la Neuquinidad, el espacio provincial que responde al gobernador Rolando Figueroa, quedaron oficializados como primera candidata a senadora a la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset.

SFP Julieta Corroza Candidata (5) Sebastián Fariña Petersen

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza oficializó su boleta con la actual diputada nacional y presidenta del partido en la provincia, Nadia Márquez, como primera candidata a senadora. La acompañará Pablo Cervi, también diputado nacional, y en tercer lugar Sofía Ayala, de Plottier.

Nadia Márquez (3)

Fuerza Patria

En el espacio de Fuerza Patria, la senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca en la Cámara Alta. La acompañarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón.

SFP Silvia Sapag Candidata (1) Sebastián Fariña Petersen

Fuerza Libertaria

Fuerza Libertaria, con el comunicador y empresario Carlos Eguía al frente, definió su nómina con él como primer candidato a senador, acompañado por Cintia Meriño.

SFP Carlos Eguia Candidato (5) Sebastián Fariña Petersen

Más por Neuquén

El partido Más por Neuquén confirmó la postulación del dirigente estatal Carlos Quintriqueo como primer candidato a senador, acompañado por Ana Sandoval, ex escribana general de la provincia.

SFP Carlos Quintriqueo Candidato (5) Sebastián Fariña Petersen

Desarrollo Ciudadano

Para el Senado, Luis Vázquez y Mireya Barros.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad también oficializó sus listas. Para el Senado, el primer candidato será Andrés Blanco, referente del PTS, acompañado por Priscila Ottón.

ON - Andrés Blanco (2) Omar Novoa

Nuevo MAS

El Nuevo MAS confirmó la candidatura de Maximiliano Irrazabal como primer postulante a senador, secundado por Fernanda Christiansen.