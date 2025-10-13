¿Vuelve el Fiat Uno? Así sería la versión 2026 del clásico que conquistó a los argentinos

La estrategia global de la marca está basada sobre el modelo Grande Panda. Su lanzamiento en Brasil en 2026 podría derivar en el regreso del nombre icónico.

El Fiat Uno fue, durante décadas, sinónimo de auto sencillo, durable y accesible. El posible regreso del nombre a la región –sobre la base del nuevo Grande Panda – promete retomar esa filosofía clásica que hizo famoso al modelo, pero con soluciones de seguridad y eficiencia acordes a 2026. La jugada se enmarca dentro del plan regional de Stellantis para renovar su gama chica y reforzar el liderazgo en los segmentos de entrada con su marca Fiat .

En Brasil, la marca italiana ya comunicó inversiones para actualizar productos y fabricar nuevas generaciones en la planta Fiat de Betim. En ese esquema, el proyecto interno denominado 1H será el primero en salir de la línea y apunta a reemplazar al Argo. Ese modelo hatch tomará como inspiración al Grande Panda europeo y, según la estrategia de marketing, podría recuperar el histórico nombre: Fiat Uno .

Aunque el diseño definitivo aún no se mostró para nuestra región, la estética que inaugura el Grande Panda marca el rumbo de Fiat: proporciones cuadradas, faros con firma lumínica tipo “píxel”, líneas rectas y guardabarros bien marcados. Es un guiño al espíritu racional del Fiat Uno original, aggiornado a un lenguaje moderno y robusto que prioriza la funcionalidad urbana.

Embed

La mecánica también seguirá ese enfoque práctico. Se espera una gama con motores de combustión de baja cilindrada y opciones mild-hybrid para mejorar consumos en ciudad, con potencias en torno a los 90–130 CV según ve

fiat grande panda 5

rsión. Para el arranque comercial en Mercosur no estaría prevista una variante 100% eléctrica, reservándose esa tecnología para Europa u otras etapas del producto. El equilibrio entre simpleza mecánica y ayudas electrónicas (control de estabilidad, asistencias al manejo) será clave para mantener el espíritu del Fiat Uno sin perder competitividad.

¿Fiat Uno 2026 para el Mercosur? Lo que se sabe hasta ahora

El desarrollo sudamericano se realizaría en Betim (Brasil) con lanzamiento industrial en 2026. El proyecto F1H sustituirá al Argo y será el primer paso de una ofensiva que, más adelante, dará lugar a las nuevas generaciones de Pulse, Fastback y Strada. En el caso del Fiat Uno, la marca apostaría por una arquitectura modular ya utilizada por otras firmas del grupo, adaptada a costos y normas de la región, con diferencias de interior, puertas, portón y paragolpes frente al modelo europeo para responder a las necesidades locales.

Fiat Grande Panda (3) Fiat Grande Panda. Stellantis

El punto relevante es la estrategia de nombre. En Europa, Fiat lanzó el Grande Panda como punta de lanza de una familia Panda que abarcará cinco derivados hasta 2027. En nuestra región, esa base podría adoptar el nombre “Fiat Uno” por su peso histórico y su posicionamiento de “auto lógico”, lo que ayudaría al recuerdo de marca y a un mejor posicionamiento comercial.

Fiat Grande Panda Fiat Grande Panda. Stellantis

La historia del Fiat Uno en la Argentina

El Fiat Uno debutó a nivel global en 1983 y, unos años más tarde, desembarcó con fabricación nacional. En nuestro país, la producción local comenzó en marzo de 1989 en la planta de El Palomar (SEVEL) y continuó luego en Córdoba bajo Fiat Auto Argentina. A lo largo de su ciclo industrial nacional —que se extendió hasta 2004— se fabricaron 179.767 unidades.

Fiat Uno El Fiat uno clásico.

Entre 1989 y 1995, el Uno se hizo bajo el sello SEVEL y se consolidó como el compacto de entrada de Fiat, con versiones muy recordadas como SCV/SCR y, más tarde, SX, que aportaron mejor equipamiento en la etapa final previa a la llegada del Palio. En 1995, la producción se trasladó a Córdoba, donde el modelo continuó fabricándose hasta 2004.

En materia de mecánica, el Uno argentino ofreció motorizaciones nafteras de baja cilindrada y variantes diésel, con el 1.6 SOHC de las versiones SCV/SCR como tope de gama en los primeros años. Con el correr de la década, el Uno fue simplificando su propuesta para ocupar el escalón más accesible de Fiat, hasta la convivencia temporal con Palio/Siena a fines de los ’90.

Fiat Uno La última versión del Fiat Uno comercializada en Argentina.

Tras el cierre de la producción local (2004), el “Uno” siguió presente en la región con evoluciones brasileñas (primero como Uno Fire y, desde 2010, la segunda generación), mientras que su cese industrial en Brasil llegó más tarde, con la serie “Ciao” de despedida y el anuncio del final del modelo histórico a nivel regional. A modo de referencia, Brasil acumuló 4.379.356 unidades del Uno desde 1984 en Betim, un indicador del peso regional del producto.