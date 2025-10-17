Adiós al registro: cómo es la nueva plataforma online para patentar autos en el acto y más barato

Ya entró en vigencia la implementación del RUNA, que regía para motos desde febrero. Por qué es más barato.

La Argentina estrenó una plataforma 100% digital que promete agilizar y abaratar el trámite de patentamientos de autos 0 km . Con el nuevo esquema, la inscripción se hace online, la documentación llega en formato digital y el vehículo se retira con las chapas colocadas directamente en la concesionaria. La meta oficial es simplificar un proceso históricamente lento y costoso.

Según informó el Ministerio de Justicia, la operatoria se integra al RUNA (Registro Único Nacional del Automotor) , que centraliza los trámites y habilita a las agencias a cargar datos, validar identidad del comprador y firmar electrónicamente . El usuario paga el arancel por la web, recibe el título digital por e-mail y la cédula en la app Mi Argentina , para luego retirar el 0 km listo para circular. Las concesionarias gestionan y colocan las chapas patente, acortando plazos y filas en los Registros del Automotor.

Un dato clave para el bolsillo: quien inscriba de forma digital accede a una reducción del arancel —de 1% a 0,8% —, lo que se traduce en un 20% menos sobre el costo del trámite de alta del 0 km. Esta rebaja se suma a la baja previa (del 2% al 1%) aplicada al inicio de la gestión, con lo cual el patentamiento digital resulta el camino más económico disponible hoy.

El sistema ya debutó con el primer patentamiento 100% online del país, realizado en una concesionaria que comercializa autos de origen chino. Desde allí resumieron el cambio así: “No mas formularios, escribano ni Registro Automotor. Ahora se puede patentar y retirar el vehículo en el acto”. Un síntoma de época: menos papel, menos intermediaciones y más velocidad para poner el 0 km en la calle.

patentes 1200x678.jpg Antes, la excusa era las restricciones. Ahora, el país podría quedarse directamente sin patentes.

Otro diferencial es la desburocratización: se reemplazan planillas y sellos por formularios electrónicos, y se concentra la gestión en un Registro Único Virtual (RUV) que opera a través del RUNA. El objetivo declarado por Justicia es que, en el corto plazo, todos los trámites automotores confluyan en la misma plataforma, mejorando la trazabilidad y reduciendo costos de intermediación.

Para dimensionar el salto, vale recordar que el RUNA comenzó a usarse este año en el segmento de motos, con un esquema remoto y pago en línea. Aquella implementación dejó aprendizajes (y ajustes sobre aranceles mínimos y casuísticas particulares) que hoy nutren la extensión del sistema al mercado de autos 0 km.

Autos 0 km: paso a paso para patentar 100% online

Carga y validación : la concesionaria ingresa los datos del vehículo y del comprador en el RUNA , y se realiza la firma/validación electrónica de identidad.

: la ingresa los datos del vehículo y del comprador en el , y se realiza la de identidad. Pago web : el comprador abona el arancel de alta directamente en la plataforma.

: el comprador de alta directamente en la plataforma. Documentación digital : llega el título por e-mail y la cédula a Mi Argentina ; todo queda disponible en el teléfono.

: llega el y la a ; todo queda disponible en el teléfono. Entrega con chapas: la concesionaria coloca las patentes y entrega el auto listo para circular.

Lo que hay que tener en cuenta